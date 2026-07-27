Tecnotree獲得價值880萬美元的新數位化轉型合約，加快拉丁美洲市場成長

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的AI原生數位業務支援系統(BSS)及數位平台解決方案供應商Tecnotree今日宣布，已在拉丁美洲地區簽署總價值達880萬美元的全新數位化轉型合約。此舉進一步鞏固了公司持續的商業成長動力，並擴大了其在這一關鍵策略成長市場的業務版圖。

在這些合作計畫中，Tecnotree將部署其AI原生數位平台和企業級B2B市場，旨在透過智慧數位化互動、即時變現、數位商務、合作夥伴生態系統管理以及AI驅動的行銷與體驗管理，簡化客戶與業務營運。透過提供統一的數位基礎，該平台使通訊服務提供者能夠更快地推出服務、提供更具個人化的客戶體驗，並更敏捷地適應不斷變化的市場需求，同時創造永續的長期商業價值。

這些最新合約的簽署建立在Tecnotree在美洲地區與日俱增的商業動力之上，彰顯出公司在支援通訊服務提供者實現數位生態系統現代化方面的持續成功。憑藉在該地區穩固的業務布局以及在交付大型數位化轉型計畫方面的卓越記錄，Tecnotree不斷擴大其客戶群，同時在這個全球最具活力的電信市場中強化長期合作夥伴關係。

關於Tecnotree

Tecnotree是AI原生數位BSS和金融科技解決方案領域的全球領導者，致力於協助通訊服務提供者加快數位化轉型、實現下一代服務的變現並提供卓越的客戶體驗。憑藉超過40年的產業專業知識，Tecnotree透過其雲端原生且符合TM Forum開放數位架構(ODA)標準的平台，服務於歐洲、亞洲、美洲、非洲和中東地區的眾多營運商。

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