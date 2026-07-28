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Klarna faciliteert Apple Upgrade, een nieuw hardware-leaseprogramma van Apple

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Klarna, de wereldwijde digitale bank en aanbieder van flexibele betaaloplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat het de leasepartner is voor het Apple Upgrade-programma, een nieuwe optie voor het leasen van hardware die Apple in de Verenigde Staten aanbiedt.

Apple-hardware leasen tegen lage maandbedragen

Apple Upgrade, aangeboden door Klarna, biedt klanten een nieuwe manier om te betalen voor in aanmerking komende iPhone-, Mac-, iPad- en Apple Watch-modellen. Klanten kunnen kiezen uit leaseopties met een looptijd van 12 of 24 maanden voor de iPhone en Apple Watch, en opties van 24 of 36 maanden voor de Mac en iPad. Daarnaast kunnen klanten bij aanmelding voor Apple Upgrade een bestaand apparaat inruilen om de maandbedragen tijdens de eerste leaseperiode verder te verlagen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

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