Porter Airlines continue d’investir dans son offre en classe économique en modernisant l’intérieur de ses aéronefs Dash 8

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Porter Airlines rehausse encore davantage l’expérience de voyage en classe économique grâce au rafraîchissement complet des cabines de son parc d’aéronefs De Havilland Dash 8-400. Les 29 appareils sont mis à niveau avec la dernière génération de TiSeat 2V d'Expliseat, le siège d'avion de sa catégorie le plus léger au monde, ainsi qu'avec une série d'améliorations de cabine conçues pour rehausser le confort des passagers et moderniser l'environnement à bord. Les premiers aéronefs améliorés sont déjà en service, et les modifications dans l’ensemble du parc aérien devraient être terminées cet automne.

Le TiSeat 2V de dernière génération présente une gamme de raffinements conçus pour rendre le voyage encore plus confortable et pratique pour les passagers. Il s’agit notamment de coussins de siège et de dossier redessinés, conçus sur mesure selon les spécifications de Porter, de tables-plateaux améliorées et d’un support d’appareil électronique personnel intégré pour une visualisation mains libres. Les sièges de la première rangée ont également été repensés avec de nouvelles tables-plateaux pour offrir plus d’espace personnel.

Les sièges TiSeat 2V continuent de combiner le confort des passagers et l’efficacité opérationnelle. Leur structure évoluée en fibre de carbone et titane contribue à réduire le poids de l’aéronef, ce qui permet d’abaisser la consommation de carburant et les émissions de CO₂ tout au long de sa durée de vie opérationnelle.

Parmi les autres améliorations apportées à la cabine, mentionnons l’installation de la technologie DEL avec éclairage d’ambiance, de lampes de lecture à DEL et de nouvelles moquettes. Ces changements s’inscrivent dans l’engagement continu de Porter à offrir un service d’exception en classe économique.

« Nos passagers nous ont dit que le confort des sièges est un aspect crucial de leur expérience, même sur des vols régionaux plus courts. « La mise à jour des sièges et les autres améliorations à la cabine permettront de rafraîchir et de moderniser sensiblement l’environnement global », a déclaré Kent Woodside, vice-président exécutif et directeur de l’exploitation de Porter Airlines. « Porter est reconnue pour offrir une expérience de vol appréciée mondialement, et nous continuerons d’accorder la priorité au confort et à l’hospitalité authentique dans le cadre de nos normes. Nous sommes heureux d’être la première compagnie aérienne canadienne à offrir des cabines améliorées dans l’aéronef Dash 8. »

Les aéronefs Dash 8-400 desservent les destinations régionales de l’Est du Canada et des États-Unis. Cette modernisation de la cabine à l’échelle du parc aérien représente la prochaine phase de la collaboration de longue date entre les deux entreprises, faisant bénéficier la flotte régionale de Porter de la technologie TiSeat de dernière génération.

« Nous sommes fiers de continuer à soutenir Porter dans l’évolution de son expérience en cabine. Cette mise à jour reflète notre engagement commun à combiner une technologie novatrice de sièges légers, l’efficacité opérationnelle et le confort accru des passagers, des principes qui définissent notre collaboration depuis plusieurs années », a déclaré Jean-François Tessier, vice-président des ventes d’Expliseat pour l'Amérique du Nord.

La configuration du dégagement pour les jambes et de la cabine demeure inchangée dans le cadre de ces mises à jour. Les aéronefs Dash 8-400 de Porter sont dotés de 78 sièges, la section PorterReserve offrant 32 pouces d’espace pour les jambes et PorterClassic un dégagement de 30 pouces. L’aménagement deux par deux signifie qu’il n’y a pas de sièges du milieu sur tous les vols.

Vous obtiendrez de plus amples renseignements sur le service d’exception de Porter en classe économique en visitant le site www.flyporter.com.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l’expérience en classe économique pour chaque passager en s’assurant d’offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l’attention et le charme. Son parc aérien d’aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert l’Amérique du Nord, y compris le réseau canadien d’un océan à l’autre, les États-Unis, le Mexique, les Caraïbes, et l’Amérique centrale. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com/fr-ca/ ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et X.

À propos d’Expliseat

Expliseat est le chef de file mondial en matière de sièges légers d’avion, de solutions d’ingénierie qui combinent performance, élégance et valeur mesurable pour les compagnies aériennes. En équipant plus de 400 aéronefs en service dans plus de 25 compagnies aériennes – pour au-delà de 80 millions d’heures de vol –, Expliseat aide les compagnies aériennes à rehausser l’expérience des passagers tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et la performance environnementale.

S’appuyant sur les technologies avancées de fibre de carbone et de titane, Expliseat conçoit et fabrique les sièges d’avion les plus légers au monde, ce qui permet de réduire jusqu’à 30 % le poids des sièges par rapport aux sièges conventionnels, tout en respectant les normes les plus élevées en matière de confort, de durabilité et de fiabilité.

Reconnue par les principaux constructeurs aéronautiques, dont Airbus, Boeing, Embraer, ATR et Bombardier, Expliseat poursuit son expansion à l’échelle mondiale dans de nouveaux segments de cabine, renforçant sa position de partenaire à long terme pour les compagnies aériennes à la recherche de solutions de cabine de haute performance.

Vous trouverez des nouvelles et d’autres renseignements à l’adresse www.expliseat.com ou en nous suivant sur LinkedIn.