Tecnotree rafforza la crescita in America Latina con nuovi contratti di trasformazione digitale del valore di 8,8 milioni di dollari

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, azienda leader globale nell'ambito dei sistemi digitali di supporto aziendale (BSS) e di piattaforme digitali AI-native, oggi annuncia di avere ottenuto nuovi contratti per contribuire alla trasformazione digitale in tutta l'America Latina per un valore complessivo di 8,8 milioni di dollari, rafforzando il continuo slancio commerciale dell'azienda ed ampliandone la presenza in uno dei suoi mercati strategici chiave per la crescita.

I contratti comportano per Tecnotree l'implementazione della sua piattaforma digitale AI-native e del suo B2B Marketplace per permettere alle aziende di semplificare le operazioni per i clienti e le imprese attraverso il coinvolgimento digitale intelligente, la monetizzazione in tempo reale, il commercio digitale e la gestione dell'ecosistema dei partner, oltre al marketing e alla gestione dell'esperienza basati sull'intelligenza digitale.

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