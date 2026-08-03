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EuroTeleSites versterkt zijn activiteiten na één jaar in partnerschap met Sitetracker

original EuroTeleSites Strengthens Operations One Year into Sitetracker Partnership

EuroTeleSites Strengthens Operations One Year into Sitetracker Partnership

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--EuroTeleSites, een van de toonaangevende onafhankelijke telecomtorenbedrijven van Midden- en Oost-Europa, maakte vandaag de resultaten bekend van zijn eerste jaar partnerschap met Sitetracker, het vooraanstaande platform voor Asset Lifecycle Management. Na één jaar in ontplooiing rapporteert EuroTeleSites aanzienlijke vooruitgang in zijn digitale transformatie, met meetbare verbeteringen in operationele efficiëntie, marktoverkoepelende transparantie en projectcoördinatie in zijn voetafdruk in zes landen.

Bevordering van efficiëntie in een complexe omgeving met grote investeringen

In 2026 investeert EuroTeleSites circa 25% van zijn inkomsten in kapitaaluitgaven, ter financiering van de bouw en upgrade van toreninfrastructuur in de Midden- en Oost-Europese markten. Deze omvang en dit complexiteitsniveau beheren vereist robuuste digitale ondersteuning, en Sitetracker is een kritieke enabler van deze activiteiten geworden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact:

EuroTeleSites
Ursula Novotny
Contactpersoon bedrijfscommunicatie & pers
ursula.novotny@eurotelesites.com

Sitetracker
Kathleen Ojo
Sitetracker
press@sitetracker.com

Industry:

Sitetracker

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Mediacontact:

EuroTeleSites
Ursula Novotny
Contactpersoon bedrijfscommunicatie & pers
ursula.novotny@eurotelesites.com

Sitetracker
Kathleen Ojo
Sitetracker
press@sitetracker.com

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