EuroTeleSites stärkt seine Geschäftstätigkeit ein Jahr nach Beginn der Partnerschaft mit Sitetracker

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--EuroTeleSites, einew der führenden unabhängigen Funkmastunternehmen in Mittel- und Osteuropa, gab heute die Ergebnisse seines ersten Jahres der Zusammenarbeit mit Sitetracker bekannt, der weltweit führenden Plattform für das Asset-Lifecycle-Management. Bereits ein Jahr nach Beginn der Einführung vermeldet EuroTeleSites bedeutende Fortschritte bei seiner digitalen Transformation, mit messbaren Verbesserungen hinsichtlich der betrieblichen Effizienz, der marktübergreifenden Transparenz und der Projektkoordination in den sechs Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist.

Effizienzsteigerung in einem komplexen, investitionsintensiven Umfeld

EuroTeleSites wendet im Jahr 2026 rund 25 % seines Umsatzes für Investitionen auf und finanziert damit den Bau und die Modernisierung der Funkmast-Infrastruktur in den mittel- und osteuropäischen Märkten. Die Bewältigung dieser Größenordnung und Komplexität erfordert eine zuverlässige digitale Unterstützung, und Sitetracker hat sich zu einem entscheidenden Unterstützer dieser Aktivitäten entwickelt. Die Plattform optimiert die Projektabwicklung durch automatisierte Fortschrittsverfolgung und Echtzeitkommunikation, verbessert die Koordination zwischen Mietern, Lieferanten und Projektteams und reduziert gleichzeitig Verzögerungen.

„Der Tower-Sektor in Mittel- und Osteuropa erlebt derzeit ein rasantes Wachstum, und Betreiber wie EuroTeleSites stehen unter erheblichem Druck, komplexe Infrastrukturprojekte in großem Umfang umzusetzen, ohne dabei Abstriche bei der Qualität oder Transparenz zu machen“, so Giuseppe Incitti, CEO von Sitetracker. „Nach einem Jahr hat EuroTeleSites deutlich gezeigt, was alles möglich ist, wenn eine moderne Plattform für das Asset-Lifecycle-Management in den Mittelpunkt der Betriebsabläufe gestellt wird. Wir sind stolz darauf, ihr weiteres Wachstum zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, sich auf die kritischen Punkte zu konzentrieren.“

Optimierung der Zusammenarbeit und des Ressourcenmanagements

Sitetracker hat die funktionsübergreifende Zusammenarbeit bei EuroTeleSites gestärkt, indem es die Bereiche Betrieb, Finanzen und Vertragsmanagement in einem einzigen System zusammengeführt hat. Diese Integration hat durch Echtzeit-Nachverfolgung und automatisierte Workflows zu einer besseren Abstimmung, mehr Verantwortlichkeit und einer optimierten Ressourcenzuweisung geführt. Die Plattform unterstützt zudem die kontinuierliche Prozessoptimierung und den strukturierten digitalen Datenaustausch und gewährleistet so eine gleichbleibend hohe Datenqualität in allen Märkten.

Optimierung des Außendienstbetriebs und des Lebenszyklusmanagements

Die Teams vor Ort profitieren von mobilen Funktionen, die Aktualisierungen in Echtzeit und das Hochladen von Dokumentationen direkt vor Ort ermöglichen, wodurch die Qualität der Ausführung und die Genauigkeit der Berichterstattung verbessert werden. Über die tägliche Projektabwicklung hinaus spielt Sitetracker eine zentrale Rolle beim langfristigen Lebenszyklusmanagement der Funkmast-Infrastruktur. Da sich die Anlagen größtenteils aus Stahl und Beton zusammensetzen, unterstützt die Plattform eine nachhaltige Bewirtschaftung – von der Inbetriebnahme über die laufende Instandhaltung bis hin zur späteren Stilllegung.

Standardisierung und skalierbares Wachstum

Standardisierte Workflows in allen sechs Ländern haben die Transparenz erhöht und ein proaktiveres Infrastrukturmanagement ermöglicht. Automatisierte Funktionen zur Fortschrittsverfolgung und Benachrichtigung sorgen dafür, dass neue Informationen zum Projekt in Echtzeit weitergegeben werden, so dass für Tausende laufender Projekte Verzögerungen reduziert und die Koordination verbessert werden. EuroTeleSites, das als schlanke, agile Organisation begann, verwaltet mittlerweile rund 14.000 Anlagen. Die Entscheidung für Sitetracker spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, im Zuge seines weiteren Wachstums auch weiterhin fortschrittlich, modern und zukunftsorientiert zu agieren.

„Die Verwaltung der Funkmast-Infrastruktur auf sechs Märkten, von denen jeder seine eigenen regulatorischen Rahmenbedingungen und betrieblichen Herausforderungen mit sich bringt, erfordert eine Plattform, die Konsistenz gewährleistet, ohne dabei an Flexibilität einzubüßen“, sagte Lars Mosdorf, CFO von EuroTeleSites. „Diese Partnerschaft hat die Transparenz, die Zusammenarbeit und die Effizienz in unserer gesamten Organisation erheblich verbessert. Sitetracker hat sich als starker strategischer Partner erwiesen, und die Ergebnisse, die wir im ersten Jahr erzielt haben, machen uns sehr zuversichtlich in Bezug auf unser weiteres Wachstum.“

Während EuroTeleSites seine Infrastruktur weiter ausbaut, unterstreicht der Einsatz von Sitetracker durch das Unternehmen die Fähigkeit der Plattform, komplexe, marktübergreifende Abläufe in großem Maßstab zu unterstützen – und hilft Unternehmen dabei, beim Aufbau einer stärker vernetzten Zukunft das Wesentliche im Blick zu behalten.

Über EuroTeleSites

EuroTeleSites, ein an der Wiener Börse notiertes Unternehmen, ist der führende Anbieter von Telekommunikationsinfrastruktur und -lösungen in der CEE-Region. Das Unternehmen baut die digitale Infrastruktur der Region aus und betreibt im 2. Quartal 2026 genau 13.877 strategisch günstig gelegene Standorte. 201 Mitarbeiter erwirtschafteten einen Umsatz von 75,9 Mio. EUR. Als europäischer Akteur, der zu den 30 weltweit führenden Funkmastunternehmen zählt, ist es das Ziel von EuroTeleSites, seine Position als vertrauenswürdiger Partner in der Telekommunikationsbranche weiter zu festigen. Neben A1 als Hauptmieter reicht das Kundenspektrum von Mobilfunknetzbetreibern über Internetdienstanbieter bis hin zu Unternehmen und Behörden. EuroTeleSites hat es sich zur Aufgabe gemacht, zuverlässige und innovative Infrastrukturlösungen anzubieten, um den ständig wachsenden Anforderungen an die Konnektivität in der heutigen Welt gerecht zu werden.

Über Sitetracker

Sitetracker ermöglicht es Eigentümern, Betreibern, Bauunternehmern und anderen Beteiligten, den gesamten Lebenszyklus kritischer Infrastrukturanlagen zu rationalisieren und zu optimieren. Als weltweit führende Plattform für das komplette Asset-Lifecycle-Management hilft Sitetracker innovativen Unternehmen wie Vodafone, Ericsson, ENGIE, Telefónica, Cypress Creek Renewables, Cox, Phoenix Towers International, Arevon, Qair, Encavis, Iberdrola, EVgo, Vantage Towers, Southern Company, Zayo, Nextera, EDOTCO, E.On, Axione und TEP bei der effizienten Planung, dem Bau, dem Betrieb und der Instandhaltung in Millionen von Projekten, Standorten und Anlagen. Sitetracker sorgt für operative Exzellenz und schafft umfassende Transparenz in Branchen wie digitale Infrastruktur, erneuerbare Energien, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Versorgungsunternehmen und Immobilien, indem es für sichere und effiziente Teams sorgt, den reibungslosen Projektablauf gewährleistet und Unternehmen in die Lage versetzt, Skalierung, Wachstum und Komplexität zu bewältigen. Sitetracker genießt das Vertrauen von Hunderten von Branchenführern und treibt weltweit eine stärker vernetzte und nachhaltigere Zukunft voran. Mit Sitetracker behalten Sie das Wesentliche im Blick.

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