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Uptime Institute collabora con il Governatorato di Nineveh per promuovere l'infrastruttura digitale dell'Iraq all'U.S.-Iraq Business Summit

Una storica collaborazione stipulata in occasione della visita negli Stati Uniti della delegazione del Primo Ministro Ali Al-Zaidi prepara l'Iraq a una nuova era di infrastrutture digitali resilienti e di livello mondiale

original Signing of landmark strategic partnership with Ali Al-Zaidi, Prime Minister of Iraq (right) and Uptime Institute's Mustapha Louni, Chief Business Officer(left).

Signing of landmark strategic partnership with Ali Al-Zaidi, Prime Minister of Iraq (right) and Uptime Institute's Mustapha Louni, Chief Business Officer(left).

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Uptime Institute oggi ha annunciato una collaborazione strategica con il Governatorato di Nineveh, siglata al Business Summit tra Stati Uniti e Iraq organizzato dalla Camera di commercio degli Stati Uniti per accelerare la trasformazione digitale della regione e promuovere l'agenda digitale nazionale dell'Iraq. L'accordo è stato firmato il 17 luglio 2026, durante la visita ufficiale negli Stati Uniti del Primo Ministro iracheno Ali Al-Zaidi. Uptime Institute ha partecipato nell'ambito della delegazione ufficiale in un vertice storico che ha prodotto più di 50 accordi per un valore complessivo di oltre 60 miliardi di dollari, segnando l'inizio di una nuova era caratterizzata da una robusta collaborazione economica, investimenti e innovazione tecnologica tra gli Stati Uniti e l'Iraq.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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