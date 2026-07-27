Tecnotree versterkt groei in Latijns-Amerika met nieuwe contracten voor digitale transformatie ter waarde van 8,8 miljoen USD

ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, wereldwijd marktleider op het gebied van AI-native Digital Business Support Systems (BSS) en digitale platformoplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat het nieuwe contracten voor digitale transformatie in Latijns-Amerika heeft binnengehaald met een gezamenlijke waarde van 8,8 miljoen USD. Hiermee versterkt het bedrijf zijn commerciële momentum en breidt het zijn aanwezigheid uit in een van zijn belangrijkste strategische groeimarkten.

In het kader van deze samenwerkingen zal Tecnotree zijn AI-native digitale platform en B2B-marktplaats voor ondernemingen inzetten. Hiermee worden klant- en bedrijfsactiviteiten vereenvoudigd door middel van intelligente digitale interactie, realtime monetarisering, digitale handel, beheer van partnerecosystemen en AI-gestuurde marketing en ervaringsbeheer.

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