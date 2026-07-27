ستقوي تاليس المجال الجوي لرومانيا وذلك بفضل اثني عشر رادارًا جراوند ماستر 200 MM/A (متعدد المهام)

--(BUSINESS WIRE)--مودون، فرنسا في سياق زيادة التعاون بين الدول الأوروبية بهدف دعم الأمن الجماعي، لقد وقعت المديرية العامة للتسليح في رومانيا مؤخرًا اتفاقية تاريخية مع المديرية العامة للتسليح في فرنسا (DGA) للحصول على اثني عشر رادارًا جراوند ماستر 200 Multi-Mission All-in-one "متعدد المهام" (GM200 MM/A) من تاليس. تبرز هذه الاتفاقية بين الحكومات، والممولة في إطار برنامج التمويل SAFE (العمل الأمني من أجل أوروبا) في الاتحاد الأوروبي، ارتفاع مستوى الشراكة بين فرنسا ورومانيا. من المتوقع أن يحل موعد التسليم الأول في عام 2027.

إن GM200 MM/A هو رادار مسح إلكتروني نشط (AESA) رباعي الأبعاد متوسط المدى مُثبت الكفاءة في المعارك، وهو مُستخدم بالفعل في مناطق النزاع النشطة، ومصمم لاكتشاف أي هدف وتتبعه، من الطائرات بدون طيار التي تحلق على ارتفاع منخفض إلى الطائرات والصواريخ عالية الارتفاع، لمسافة تصل إلى 350 كيلومترًا. ويوفر الرادار دقة غير مسبوقة، حيث يستخدم التكنولوجيا المُعرفة بالبرمجيات المتقدمة كاستجابة للتهديدات المتطورة. إن قدرته على أداء المراقبة الجوية والسطحية، وتنسيق الأسلحة ومهام الرصد والتحذير من RAM (الصواريخ/المدفعية/الهاون) في نفس الوقت تجعله رادارًا أساسيًا للمراقبة الجوية الحديثة، وأحد الرادارات التي ستدمجها رومانيا الآن في إطارها الدفاعي الوطني.

وما يميزه هو تصميمه المتكامل: مقصورة حماية واحدة 20 قدمًا تضم الرادار، والعمود والمولد الكهربائي، ما يجعله قابلاً للنقل تمامًا بالمركبات وقابلاً للنشر خلال أقل من 15 دقيقة ويضمن سرعة الاستجابة للتهديدات الناشئة.

كما تُعد هذه الاتفاقية برهانًا على الروابط بين رومانيا وفرنسا، وهما دولتان ملتزمتان بتقوية الجناح الشرقي لحلف الناتو. لطالما كانت تاليس شريكًا موثوقًا في رومانيا على مدار أكثر من عقدين، حيث تدعم تجديد الأنظمة الدفاعية للدولة وتوظف أكثر من 850 شخصًا هناك. كما تضم رومانيا أحد مراكز الكفاءة الهندسية العالمية بالمجموعة. وبالنسبة لتاليس، تُعد هذه الاتفاقية بمثابة علامة بارزة أخرى في العلاقة الراسخة مع رومانيا، حيث تجمع بين الخبرة المحلية والابتكار العالمي. ستسهم تاليس تمامًا في تأسيس مستقبل تثق فيه الدول الأوروبية بإمكانياتها الأمنية الجماعية وذلك بتقوية المواهب الهندسية والشراكات الصناعية في الدولة وتنميتها.

"أود أن أتقدم بالشكر بالنيابة عن تاليس إلى وزارتي الدفاع الرومانية والفرنسية لثقتهما. إن مجموعتنا تدعم تمامًا طموح رومانيا في تطوير الإمكانيات والخبرات الصناعية طويلة المدى في مجال الرادارات. ومن منطلق مبادرة SAFE (العمل الأمني من أجل أوروبا)، سننشئ مركز كفاءات في الرادارات ليرافق هذه الاتفاقية. ونحن مستعدون لتوسيع الشراكات مع الصناعة الرومانية، بهدف تقوية التوطين، والحفاظ على الجاهزية التشغيلية، والإسهام في مبادرات حلف الناتو والمبادرات الأوروبية التي تتضمن رومانيا".

Pascale Sourisse، النائب الأول للرئيس التنفيذي، التنمية الدولية، تاليس.

"تُنفذ هذه الأوامر كجزء من عمليات الاستحواذ التي تديرها فرنسا من خلال آلية FASt (عمليات الاستحواذ في فرنسا للشركاء الإستراتيجيين)، والتي أسستها وكالة المشتريات الدفاعية الفرنسية (DGA) لعمليات الاستحواذ بالنيابة عن الدول الشريكة لفرنسا. كما تتم تقوية التعاون الفرنسي الروماني، الذي يتسم بالديناميكية الشديدة من حيث الجانب التشغيلي، على مستوى الإمكانيات وذلك بفضل اختيار بوخارست لتزويد قواتها المسلحة بالحلول الصناعية الفرنسية".

Patrick Pailloux، المدير العام للتسليح.

نبذة عن تاليس

تاليس (يورونكست باريس: HO) هي قائد عالمي في التقنيات المتقدمة للدفاع، والفضاء الجوي، والقطاعات السيبرانية والرقمية. ويساعد ملف أعمالها الذي ينطوي على المنتجات والخدمات الابتكارية على التعامل مع عدة تحديات كبرى: السيادة، والأمان، والاستدامة والشمول.



تخصص المجموعة 4.5 مليار يورو كل عام في البحث والتطوير في المجالات الرئيسية، وخصوصًا للبيئات الحرجة، مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتقنيات الكم والسحابة. لدى تاليس أكثر من 85,000 موظف في 65 دولة. لقد حققت المجموعة مبيعات بقيمة 22.1 مليار يورو في عام 2025.



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