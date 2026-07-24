Comsysto Reply accompagne Audi dans le développement de sa plateforme B2B dédiée aux véhicules d’occasion grâce à un système multi-agents basé sur l’IA

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Comsysto Reply, la société de Reply Group spécialisée dans le développement logiciel agile et les solutions basées sur le cloud, s’est associée à Audi pour poursuivre le développement de sa « Used Car Plateform », la place de marché numérique centrale de l’entreprise pour le commerce B2B de véhicules d’occasion. Une solution multi-agents sur mesure accélère le développement logiciel, réduit les tâches répétitives et permet une mise en service plus rapide des nouvelles fonctionnalités.

Cette plateforme constitue un canal de vente numérique essentiel pour le secteur des véhicules d’occasion d’Audi. Depuis 2025, elle représente près de 100 % de l’activité B2B du constructeur automobile. S’appuyant sur cette importance opérationnelle, Audi et Comsysto Reply ont mis en place un système multi-agents basé sur l’IA, conçu pour accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités logicielles et réduire les tâches répétitives tout au long du cycle de vie du développement logiciel.

Cette nouvelle solution marque la dernière étape en date d’une collaboration de longue date entre Audi et Comsysto Reply. Depuis 2021, Comsysto Reply accompagne la plateforme, depuis le remplacement de l’ancien système hérité par une architecture moderne basée sur AWS jusqu’à son amélioration continue en tant que place de marché numérique évolutive et essentielle à l’activité.

Au cœur du projet se trouve un système multi-agents sur mesure basé sur GitHub Copilot. La solution comprend trois agents IA spécialisés, chacun axé sur un domaine spécifique du processus de développement : l’analyse des exigences, la génération de code et l’assurance qualité, y compris la création automatisée de documentation. En travaillant ensemble, les agents aident les équipes de développement à transformer les exigences en résultats structurés pouvant être révisés, validés et intégrés efficacement.

Un élément clé de la solution réside dans sa base de connaissances dédiée. Plutôt que de s’appuyer sur des modèles de développement génériques, les agents génèrent des résultats basés sur les décisions architecturales réelles de la plateforme, les spécifications des API et les politiques de sécurité. Cela permet au système de produire des résultats techniquement cohérents avec l’environnement existant de la plateforme et alignés sur les exigences d’Audi en matière de développement et de gouvernance.

Le système multi-agents introduit un modèle de développement human-in-the-loop dans lequel les agents IA prennent en charge les activités répétitives et chronophages, tandis que les développeurs restent responsables de la révision, de la validation et de l’approbation finale. Cela permet à l’équipe de se concentrer davantage sur l’évolution des fonctionnalités à valeur ajoutée de la plateforme, notamment des fonctionnalités de tarification intelligentes conçues pour répondre plus précisément aux dynamiques du marché dans le secteur B2B des voitures d’occasion.

Stefan Winkler, responsable du développement chez Audi, déclare : « L’arrivée d’agents IA a profondément transformé à la fois la rapidité et la manière dont notre équipe travaille. Nos développeurs peuvent désormais se concentrer sur les tâches qui créent le plus de valeur : le développement de nouvelles fonctionnalités apportant de réels avantages à nos concessionnaires. »

Ce projet illustre la manière dont Comsysto Reply combine le développement logiciel basé sur le cloud, son expertise en matière de plateformes et l’IA appliquée pour améliorer la livraison de logiciels d’entreprise, renforcer la qualité du développement et stimuler l’innovation au sein des plateformes numériques stratégiques pour l’entreprise.

Comsysto Reply

Spécialisée depuis de nombreuses années dans le développement agile de solutions logicielles sur mesure, Comsysto Reply aide les entreprises à relever les défis de la transformation numérique. Comsysto Reply travaille au sein d’équipes produit transversales avec ses clients, ses partenaires et les sociétés sœurs de Reply Group, et joue un rôle de premier plan dans l’application des méthodes Lean et Agile, des données massives, des services de cloud, de la recherche sur l’expérience utilisateur, du DevOps et de la livraison continue. www.comsystoreply.de/en

Audi

Audi Group est l’un des principaux constructeurs mondiaux d’automobiles et de motos haut de gamme et de luxe. Avec ses marques Audi, Bentley, Lamborghini et Ducati, ainsi que la marque chinoise AUDI, l’entreprise fait figure de référence en matière de design, de technologie et de mobilité suscitant des émotions. Audi mène sans relâche la transition vers une mobilité haut de gamme durable et connectée, avec pour objectif de proposer une gamme de modèles entièrement électriques d’ici 2027 et d’atteindre la neutralité carbone nette à l’échelle de l’entreprise d’ici 2050 au plus tard.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d’entreprises hautement spécialisées, Reply aide les principaux groupes industriels des secteurs des télécommunications et des médias, de l’industrie et des services, de la banque et de l’assurance et du secteur public à définir et à développer des modèles d’entreprise basés sur les nouveaux paradigmes de l’IA, du cloud computing, des médias numériques et de l’Internet des objets. Les services de Reply incluent : le conseil, l’intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

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