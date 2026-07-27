-

LTM en Cognition werken samen om cyberrisico in financiële diensten te verminderen met Devin

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LTM, de 'Business Creativity'-partner van de grootste ondernemingen ter wereld, maakte vandaag een strategisch partnerschap bekend met Cognition, het AI-lab achter de software-engineering agent Devin. In het kader van dit partnerschap heeft LTM de integratie uitgevoerd van Devin, de Autonomous AI Engineer van Cognition, als onderdeel van BlueVerse TM RightLogic.

LTM BlueVerse RightLogic is een kader voor beoordeling van cybersecurity en risicoverzekering, ontworpen om bedrijven te helpen cyberblootstelling op te sporen, te beoordelen en te remediëren nu zij de adoptie van AI versnellen. Samen zullen de bedrijven voorrang geven aan de sector van financiële diensten, waar Devin zich al sterk heeft bewezen en waar LTM voor grondige institutionele expertise instaat.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact: Shambhavi Revandkar | Internationale mediarelaties | Shambhavi.revandkar@ltm.com

Industry:

LTM

NSE:LTM
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Mediacontact: Shambhavi Revandkar | Internationale mediarelaties | Shambhavi.revandkar@ltm.com

More News From LTM

Samenvatting: LTM werkt met Anthropic samen om de adoptie van Claude te versnellen en levering aan bedrijven uit te breiden

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, de 'Business Creativity'-partner van de grootste ondernemingen ter wereld, maakte vandaag een partnerschap bekend met Anthropic, het innovatieve AI-bedrijf achter Claude, om de adoptie van Claude, Claude Code en Claude Cowork op bedrijfsniveau binnen engineering, modernisering en bedrijfsworkflows te versnellen. LTM zal Claude, Claude Code en Claude Cowork combineren met zijn expertise in bedrijfsimplementaties om klanten te helpen de overstap van pilootproj...

Samenvatting: LTM lanceert BlueVerse™ RightLogic om cyberrisico's in het AI-tijdperk aan te pakken

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, de 'Business Creativity'-partner van de grootste ondernemingen ter wereld, heeft BlueVerse™ RightLogic gelanceerd, een kader voor beoordeling van cybersecurity en risicoverzekering ontworpen om bedrijven te helpen cyberblootstelling op te sporen, te beoordelen en te remediëren naarmate zij de toepassing van AI versnellen. Voortaan is AI in staat om op autonome wijze kwetsbaarheden op te sporen en te exploiteren, terwijl blootstelling in infrastructuur, toepa...

Samenvatting: LTM voegt zich bij Athena, een door Chainguard geleide sectorcoalitie om te helpen open-source software in het AI-tijdperk veilig te stellen

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTM, de 'Business Creativity'-partner van de grootste ondernemingen ter wereld, heeft zich bij Athena gevoegd, een nieuwe sectorcoalitie geleid door Chainguard, gericht op het beschermen van open-source software tegen de toenemende dreiging van kwetsbaarheden aangedreven door AI. Athena brengt toonaangevende organisaties uit het wereldwijde software-ecosysteem samen om een dringend probleem aan te pakken. Narmate geavanceerde AI-modellen vorderingen maken, zijn z...
Back to Newsroom