LTM en Cognition werken samen om cyberrisico in financiële diensten te verminderen met Devin

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LTM, de 'Business Creativity'-partner van de grootste ondernemingen ter wereld, maakte vandaag een strategisch partnerschap bekend met Cognition, het AI-lab achter de software-engineering agent Devin. In het kader van dit partnerschap heeft LTM de integratie uitgevoerd van Devin, de Autonomous AI Engineer van Cognition, als onderdeel van BlueVerse TM RightLogic.

LTM BlueVerse RightLogic is een kader voor beoordeling van cybersecurity en risicoverzekering, ontworpen om bedrijven te helpen cyberblootstelling op te sporen, te beoordelen en te remediëren nu zij de adoptie van AI versnellen. Samen zullen de bedrijven voorrang geven aan de sector van financiële diensten, waar Devin zich al sterk heeft bewezen en waar LTM voor grondige institutionele expertise instaat.

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