LTM et Cognition s’associent pour réduire les risques cybernétiques dans le secteur des services financiers grâce à Devin

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LTM, partenaire en créativité d’entreprise des plus grandes entreprises mondiales, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Cognition, le laboratoire d’IA à l’origine de l’agent d’ingénierie logicielle Devin. Dans le cadre de ce partenariat, LTM a intégré Devin, l’ingénieur IA autonome de Cognition, à sa solution BlueVerse TM RightLogic.

LTM BlueVerse RightLogic est un cadre d’évaluation de la cybersécurité et d’assurance des risques conçu pour aider les entreprises à identifier, évaluer et corriger leurs vulnérabilités informatiques à mesure qu’elles accélèrent l’adoption de l’IA. Ensemble, les deux entreprises se concentreront en priorité sur le secteur des services financiers, où Devin a le mieux fait ses preuves et où LTM apporte une expertise institutionnelle approfondie.

À mesure que l’adoption de l’IA s’accélère, de nombreuses institutions financières sont confrontées à un fossé grandissant entre l’innovation et la visibilité des risques cybernétiques. BlueVerse RightLogic comble ce fossé en identifiant, hiérarchisant et corrigeant de manière autonome les vulnérabilités au sein de l’infrastructure bancaire, des applications, des systèmes d’IA, des chaînes d’approvisionnement logicielles et de la gouvernance, y compris les exploits ciblant l’infrastructure de négociation des marchés de capitaux, les réseaux de cartes bancaires et les systèmes de traitement des paiements.

BlueVerse RightLogic intègre les résultats des scanners déjà utilisés par les entreprises, les hiérarchise en fonction de leur criticité pour l’activité et de l’exposition réglementaire, puis transmet les correctifs hautement fiables à Devin pour une correction de bout en bout, tandis que les ingénieurs de LTM gèrent les cas complexes restants. Chaque correctif est examiné par un professionnel avant d’être intégré, et chaque intervention alimente les guides de correction de LTM afin qu’une part croissante du travail s’effectue de manière autonome au fil du temps. Ce service est conçu pour faire passer le taux de couverture des vulnérabilités CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) d’environ 60 % à 80 %, une amélioration soutenue conjointement par LTM et Cognition afin de garantir que les services financiers critiques restent ininterrompus et à l’abri d’attaques sophistiquées.

Dans le cadre de ce partenariat, LTM et Cognition lancent cinq offres conjointes qu’elles commercialiseront ensemble :

Sécurité IA et correction des vulnérabilités : correction autonome et axée sur les résultats des retards en matière de sécurité.

: correction autonome et axée sur les résultats des retards en matière de sécurité. Modernisation accélérée des applications : rétro-ingénierie et refonte des systèmes hérités à grande échelle.

: rétro-ingénierie et refonte des systèmes hérités à grande échelle. Transformation SDLC et DevOps : automatisation du cycle de vie logiciel, des exigences au déploiement.

: automatisation du cycle de vie logiciel, des exigences au déploiement. Convergence technique et métier : combinaison d’une expertise approfondie du domaine et de l’ingénierie pour accélérer la consolidation des fournisseurs et l’harmonisation des applications.

: combinaison d’une expertise approfondie du domaine et de l’ingénierie pour accélérer la consolidation des fournisseurs et l’harmonisation des applications. Migration des bases de données et des processus ETL : migration des plateformes de données vers des destinations modernes telles que Databricks et Snowflake.

« Le secteur des services financiers subit une pression constante pour renforcer la sécurité tout en accélérant l’adoption de l’IA. Grâce à BlueVerse RightLogic et Devin, nous aidons nos clients à réduire leur retard en matière de vulnérabilités, à automatiser les mesures correctives et à améliorer la cyber-résilience dans l’ensemble des services financiers, leur permettant ainsi d’innover plus rapidement sans compromettre la sécurité. » — Harsh Naidu, directeur commercial – Services bancaires et financiers, LTM.

Ce partenariat s’appuie sur une dynamique réelle au sein de LTM. Un grand nombre d’ingénieurs de LTM a déjà été formé à Devin, plusieurs d’entre eux ayant suivi des ateliers pratiques, ce qui signifie que les clients peuvent faire appel à des équipes LTM opérationnelles dès le premier jour, sans avoir à attendre une période de mise en route interne.

« La sécurité est devenue un problème d’échelle qu’aucune équipe humaine ne peut résoudre par le seul recours à des effectifs supplémentaires. Devin permet aux équipes de sécurité de passer du signalement des problèmes à leur résolution, et LTM apporte l’expertise et les relations clients nécessaires pour obtenir ce résultat à l’échelle de l’entreprise. » — Gardner Johnson, responsable mondial des partenariats chez Cognition.

Le lancement de BlueVerse RightLogic marque la première étape importante d’un partenariat en pleine expansion entre LTM et Cognition, qui s’étendra à l’ensemble des domaines d’activité de LTM et à de nouveaux secteurs au cours de l’année à venir. Les organisations souhaitant déployer Devin à grande échelle avec LTM peuvent cliquer ici pour en savoir plus.

À propos de LTM

LTM, une société du groupe Larsen & Toubro, est une entreprise mondiale de services technologiques centrée sur l’IA et le partenaire de créativité commerciale des plus grandes entreprises mondiales. Nous combinons l’expertise humaine et les systèmes intelligents pour aider nos clients à créer davantage de valeur à la croisée de la technologie et de l’expertise sectorielle. Nos capacités couvrent les opérations intégrées, la transformation et l’IA d’entreprise, permettant ainsi de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux paradigmes de productivité et de nouvelles voies vers la création de valeur. Avec plus de 87 000 employés répartis dans 40 pays et notre réseau mondial de partenaires, LTM s’engage à garantir des résultats pour nos clients, en les aidant non seulement à surpasser le marché, mais aussi à le « surcréer ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur LTM.com.

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