Informe de Segmento de Mercado de Best: AM Best Mantiene una Perspectiva Estable en la Industria de Seguros de Perú

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha mantenido una perspectiva estable sobre la industria de seguros de Perú, citando la rentabilidad actual, la sólida protección del reaseguro y las buenas condiciones generales para las renovaciones de 2026.

El Informe de Segmento de Mercado de Best, "Perspectiva de Segmento de Mercado: Seguros en Perú", señala que los factores positivos que respaldan la perspectiva estable incluyen el desarrollo continuo en el marco regulatorio de seguros de Perú que abarca microseguros y canales alternativos de distribución, y actualmente está impulsando cambios para apoyar la transformación digital del sistema financiero, con el objetivo de impulsar la innovación y la inclusión económica. Al mismo tiempo, la incertidumbre en torno a la duración y la posible escalada del conflicto en Oriente Medio, combinada con las tensiones políticas en curso derivadas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú en junio de 2026, podrían pesar sobre la actividad económica, lo que a su vez podría afectar a las aseguradoras que operan en el país.

La penetración de seguros en Perú es baja (2% del PIB en 2025) y la industria de seguros está compuesta por 17 aseguradoras, de las cuales cuatro representan casi el 75% de las primas. El crecimiento de primas en la industria de seguros peruano está liderado por los seguros de vida y ha mostrado signos de estabilización, al igual que el índice de siniestralidad de la industria, reflejando ajustes de precios y suscripción prudente, así como la ausencia de eventos catastróficos severos.

"La industria de seguros mantuvo la suficiencia de primas en 2025, mostrando una disminución lenta pero constante en los gastos de administración y costos de adquisición controlados, demostrando la capacidad del mercado para navegar los diferentes ciclos en el reaseguro", dijo Inger Rodríguez, analista financiera senior de AM Best. "La industria aseguradora peruana se mantiene bien protegida a través de programas integrales de reaseguro colocados entre reaseguradores con altos niveles de security".

Para acceder a la copia completa de este informe, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=366830.

Para ver las perspectivas actuales del segmento de mercado de Best, visite http://www.ambest.com/ratings/RatingOutlook.asp.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para obtener más información, visite www.ambest.com.

Copyright © 2026 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.