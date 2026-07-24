Comsysto Reply ayuda a Audi a desarrollar su plataforma B2B de coches de segunda mano con un sistema multiagente con tecnología de IA

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Comsysto Reply, la empresa de Reply Group especializada en el desarrollo ágil de software y en soluciones nativas en la nube, se ha asociado con Audi para el desarrollo continuo de su “Used Car Platform”, el mercado digital central de la empresa para el comercio B2B de coches de segunda mano. Una solución multiagente a medida acelera el desarrollo de software, reduce las actividades repetitivas y permite una implementación más rápida de nuevas funcionalidades.

La plataforma constituye un canal de ventas digital clave para el sector de vehículos de ocasión de Audi. Desde 2025, ha representado casi el 100 % de la actividad B2B del fabricante de automóviles. Aprovechando esta ventaja operativa, Audi y Comsysto Reply han implantado un sistema multiagente con tecnología de IA diseñado para acelerar el desarrollo de nuevas funcionalidades de software y reducir las tareas repetitivas a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software.

La nueva solución supone el último paso en una colaboración de larga duración entre Audi y Comsysto Reply. Desde 2021, Comsysto Reply ha prestado su respaldo a la plataforma, desde la sustitución del anterior sistema heredado por una arquitectura moderna basada en AWS hasta su mejora continua como mercado digital ampliable y fundamental para la empresa.

El núcleo del proyecto es un sistema multiagente a medida basado en GitHub Copilot. La solución incluye tres agentes de IA especializados, cada uno de ellos centrado en un área concreta del proceso de desarrollo: el análisis de requisitos, la generación de código y el control de calidad, incluyendo la creación automatizada de documentación. Al trabajar conjuntamente, los agentes ayudan a los equipos de desarrollo a transformar los requisitos en resultados estructurados que pueden revisarse, validarse e integrarse de forma eficiente.

Un elemento clave de la solución es su base de conocimientos específica. En lugar de basarse en patrones de desarrollo genéricos, los agentes generan resultados a partir de las decisiones arquitectónicas reales de la plataforma, las especificaciones de las API y las políticas de seguridad. Esto permite al sistema producir resultados que son técnicamente coherentes con el entorno actual de la plataforma y que se ajustan a los requisitos de desarrollo y gobernanza de Audi.

El sistema multiagente introduce un modelo de desarrollo con intervención humana en el que los agentes de IA se encargan de las actividades repetitivas y que requieren mucho tiempo, mientras que los desarrolladores siguen siendo responsables de la revisión, la validación y la aprobación final. Esto permite al equipo centrarse más en el desarrollo de capacidades que aportan valor añadido a la plataforma, incluyendo funciones inteligentes de fijación de precios diseñadas para responder con mayor precisión a la dinámica del mercado en el sector B2B de los coches de segunda mano.

Stefan Winkler, jefe de desarrollo de Audi, comentó: «La introducción de los agentes de IA ha cambiado radicalmente tanto la velocidad como la forma de trabajar de nuestro equipo. Ahora nuestros desarrolladores pueden centrarse en las tareas que aportan mayor valor: desarrollar nuevas funciones que ofrezcan beneficios reales a nuestros concesionarios».

El proyecto demuestra cómo Comsysto Reply combina el desarrollo de software nativo en la nube, su experiencia en plataformas y la IA aplicada para mejorar la entrega de software empresarial, reforzar la calidad del desarrollo e impulsar la innovación en plataformas digitales fundamentales para las empresas.

Comsysto Reply

Comsysto Reply, especializada desde hace muchos años en el desarrollo ágil de soluciones de software a medida, ayuda a las empresas a afrontar los retos de la transformación digital. Comsysto Reply trabaja en equipos de producto multifuncionales junto con clientes, socios y empresas del Grupo Reply, y desempeña un papel destacado en la aplicación de métodos Lean y ágiles, Big Data, servicios en la nube, investigación sobre la experiencia del usuario, DevOps y entrega continua. www.comsystoreply.de/en

Audi

El Audi Group es uno de los principales fabricantes internacionales de automóviles y motocicletas de gama alta y de lujo. Con sus marcas Audi, Bentley, Lamborghini y Ducati, así como la marca china AUDI, la empresa marca la pauta en materia de diseño, tecnología y movilidad que despierta emociones. Audi impulsa de forma constante la transformación hacia una movilidad premium sostenible y conectada, con el objetivo de ofrecer una gama de modelos totalmente eléctricos para 2027 y alcanzar la neutralidad de carbono neta en toda la empresa antes de 2050 a más tardar.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] se especializa en el diseño y la implementación de soluciones basadas en nuevos canales de comunicación y medios digitales. Como red de empresas altamente especializadas, Reply ayuda a los principales grupos industriales de los sectores de las telecomunicaciones y los medios de comunicación; la industria y los servicios; la banca y los seguros, así como al sector público, a definir y desarrollar modelos de negocio basados en los nuevos paradigmas de la IA, la computación en la nube, los medios digitales y el Internet de las cosas. Los servicios de Reply incluyen: consultoría, integración de sistemas y servicios digitales. www.reply.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.