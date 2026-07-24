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Hoffmann Green Cement Technologies : Bilan semestriel S1 2026 du contrat de liquidité confié à Natixis ODDO BHF

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, est cotée sur Euronext Growth Paris.

Au titre du contrat de liquidité confié par HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOL. à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30/06/2026 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 60 148 titres
  • 88 652,17 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 10 000 titres
  • 30 000 euros

Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 ont été exécutées :

  • 1 602 transactions à l’achat
  • 1 736 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

  • 198 460 titres et 879 795,82 euros à l’achat
  • 207 356 titres et 921 191,32 euros à la vente

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

Annexes – NATIXIS ODDO BHF du 01/01/2026 au 30/06/2026

 

 

   

ACHATS

     

VENTES

 

Date

 

Nombre de

transactions

achats

 

Dont

nombre

de titres

achat

 

Pour un montant

de

 

Nombre de

transactions

vente

 

Dont

nombre

de titres

vente

 

Pour un

montant

de

Total

 

1602

 

198460

 

879796,02

 

1736

 

207356

 

921191,51

02/01/2026

 

9

 

1000

 

3855,48

 

37

 

5000

 

19377,64

05/01/2026

 

1

 

1

 

3,95

 

27

 

3500

 

14170,7

06/01/2026

 

6

 

679

 

2817,29

 

14

 

1439

 

5992,24

07/01/2026

 

3

 

250

 

1109,23

 

58

 

9600

 

43341,22

08/01/2026

 

13

 

1750

 

8265,31

 

31

 

3500

 

16837,92

09/01/2026

 

33

 

5250

 

24029,52

 

9

 

1632

 

7500,41

12/01/2026

 

29

 

2700

 

12227,35

 

31

 

1863

 

8518,69

13/01/2026

 

81

 

3400

 

15551,96

 

69

 

4500

 

20704,25

14/01/2026

 

67

 

2850

 

12896,67

 

37

 

1332

 

6034,25

15/01/2026

 

50

 

3951

 

17993,54

 

61

 

3633

 

16702,7

16/01/2026

 

37

 

2250

 

10048,34

 

19

 

1500

 

6794,15

19/01/2026

 

23

 

2462

 

10771,54

 

23

 

1500

 

6646,27

20/01/2026

 

13

 

809

 

3530,78

 

5

 

501

 

2191,91

21/01/2026

 

10

 

930

 

4025,25

 

31

 

3977

 

17419,77

22/01/2026

 

5

 

300

 

1319,73

 

10

 

1750

 

7820,12

23/01/2026

 

19

 

2784

 

12556,68

 

22

 

3000

 

13630,01

26/01/2026

 

12

 

2250

 

10348,68

 

61

 

6302

 

29489,2

27/01/2026

 

26

 

4592

 

21891,45

 

53

 

5395

 

25935,43

28/01/2026

 

37

 

4789

 

22690,74

 

16

 

1587

 

7612,36

29/01/2026

 

2

 

250

 

1209,86

 

52

 

8250

 

40425,1

30/01/2026

 

10

 

1772

 

8868,87

 

19

 

2184

 

10986,92

02/02/2026

 

55

 

3061

 

15283,35

 

40

 

3555

 

17812,8

03/02/2026

 

13

 

1343

 

6699,91

 

17

 

1696

 

8552,27

04/02/2026

 

46

 

7750

 

38762,34

 

46

 

5530

 

27999,55

05/02/2026

 

14

 

1665

 

8223,83

 

15

 

2528

 

12583,59

06/02/2026

 

29

 

4500

 

21963,94

 

16

 

1602

 

7842,11

09/02/2026

 

17

 

1500

 

7253,32

 

5

 

250

 

1220,36

10/02/2026

 

22

 

2899

 

13608,44

 

11

 

1000

 

4691,73

11/02/2026

 

14

 

1752

 

8181,82

 

15

 

1752

 

8208,1

12/02/2026

 

10

 

1230

 

5735,72

 

6

 

675

 

3171,78

13/02/2026

 

18

 

1409

 

6531

 

6

 

251

 

1164,18

16/02/2026

 

12

 

750

 

3454,32

 

19

 

2125

 

9919,5

17/02/2026

 

14

 

1001

 

4671,53

 

13

 

964

 

4505,37

18/02/2026

 

21

 

1000

 

4693,07

 

12

 

1169

 

5500,36

19/02/2026

 

17

 

1510

 

7172,08

 

28

 

3741

 

17885,25

20/02/2026

 

43

 

4750

 

22423,95

 

18

 

1197

 

5727,44

23/02/2026

 

11

 

1750

 

8213,82

 

18

 

2374

 

11247,76

24/02/2026

 

12

 

1000

 

4700,87

 

7

 

859

 

4056,97

25/02/2026

 

11

 

1331

 

6243,89

 

13

 

1000

 

4730,66

26/02/2026

 

7

 

1003

 

4795,68

 

36

 

4000

 

19302,47

27/02/2026

 

11

 

996

 

4836,36

 

13

 

1033

 

5055,29

02/03/2026

 

23

 

3000

 

14226,05

 

8

 

501

 

2404,02

03/03/2026

 

36

 

4751

 

21536,8

 

0

 

0

 

0

04/03/2026

 

8

 

829

 

3751,97

 

19

 

1820

 

8266,76

05/03/2026

 

3

 

234

 

1065,98

 

13

 

773

 

3553,52

06/03/2026

 

5

 

667

 

3052,77

 

15

 

2697

 

12522,83

09/03/2026

 

11

 

1321

 

6092,68

 

0

 

0

 

0

10/03/2026

 

0

 

0

 

0

 

6

 

1350

 

6257,5

11/03/2026

 

7

 

770

 

3570,7

 

2

 

500

 

2325

12/03/2026

 

6

 

649

 

3012,37

 

0

 

0

 

0

13/03/2026

 

18

 

2189

 

10016,48

 

4

 

354

 

1622,46

16/03/2026

 

0

 

0

 

0

 

6

 

398

 

1830,8

17/03/2026

 

5

 

550

 

2530

 

6

 

580

 

2680,4

18/03/2026

 

2

 

367

 

1689,45

 

14

 

1364

 

6321,18

19/03/2026

 

2

 

250

 

1163,75

 

8

 

1326

 

6205,04

20/03/2026

 

0

 

0

 

0

 

7

 

1007

 

4785,18

23/03/2026

 

8

 

1750

 

8285

 

8

 

431

 

2048,14

24/03/2026

 

3

 

703

 

3330,18

 

11

 

699

 

3321,26

25/03/2026

 

4

 

292

 

1386,58

 

16

 

1820

 

8751,85

26/03/2026

 

47

 

7477

 

35353,82

 

12

 

1500

 

7455

27/03/2026

 

13

 

2200

 

9950

 

1

 

250

 

1142,5

30/03/2026

 

1

 

200

 

892

 

17

 

2351

 

10621,09

31/03/2026

 

17

 

2800

 

12548

 

3

 

240

 

1095,78

01/04/2026

 

11

 

2000

 

8842

 

0

 

0

 

0

02/04/2026

 

16

 

1600

 

6994

 

10

 

1001

 

4414,39

07/04/2026

 

8

 

1208

 

5311,88

 

8

 

853

 

3763,89

08/04/2026

 

9

 

951

 

4236,18

 

8

 

771

 

3448,87

09/04/2026

 

19

 

2472

 

10779,38

 

0

 

0

 

0

10/04/2026

 

4

 

500

 

2133,86

 

3

 

13

 

55,83

13/04/2026

 

40

 

2000

 

8446,25

 

8

 

542

 

2315,39

14/04/2026

 

35

 

2442

 

10174,92

 

2

 

31

 

129,27

15/04/2026

 

4

 

21

 

87,36

 

18

 

2219

 

9343,23

16/04/2026

 

7

 

1099

 

4633,82

 

7

 

643

 

2748,39

17/04/2026

 

9

 

1980

 

8142,3

 

5

 

500

 

2065,05

20/04/2026

 

2

 

450

 

1840,5

 

7

 

304

 

1252,48

21/04/2026

 

2

 

251

 

1019,1

 

1

 

1

 

4,1

22/04/2026

 

8

 

1208

 

4871,58

 

2

 

250

 

1012,5

23/04/2026

 

7

 

510

 

2050,1

 

0

 

0

 

0

24/04/2026

 

3

 

744

 

2963,74

 

2

 

500

 

2002,5

27/04/2026

 

5

 

1006

 

3976,26

 

24

 

3695

 

15083,32

28/04/2026

 

5

 

1000

 

4022,5

 

3

 

501

 

2027,82

29/04/2026

 

2

 

500

 

2006,25

 

13

 

1284

 

5223,03

30/04/2026

 

2

 

481

 

1908,42

 

8

 

1099

 

4420,22

04/05/2026

 

4

 

750

 

2998,75

 

5

 

326

 

1312,01

05/05/2026

 

7

 

1250

 

4975,01

 

3

 

250

 

1002,5

06/05/2026

 

4

 

750

 

3003,73

 

13

 

2001

 

8044,06

07/05/2026

 

6

 

1001

 

4036,53

 

8

 

751

 

3052,29

08/05/2026

 

5

 

543

 

2176,14

 

15

 

2765

 

11501,49

11/05/2026

 

4

 

67

 

277,1

 

2

 

51

 

213,03

12/05/2026

 

7

 

454

 

1854,69

 

5

 

549

 

2279,31

13/05/2026

 

3

 

52

 

212,12

 

5

 

425

 

1742,5

14/05/2026

 

14

 

1679

 

6823,61

 

17

 

1560

 

6460,18

15/05/2026

 

9

 

1609

 

6448,71

 

6

 

300

 

1205,66

18/05/2026

 

3

 

100

 

402,28

 

15

 

1655

 

6671,82

19/05/2026

 

4

 

310

 

1249,62

 

5

 

750

 

3066,74

20/05/2026

 

2

 

136

 

556,92

 

7

 

415

 

1708,4

21/05/2026

 

3

 

314

 

1288,4

 

8

 

750

 

3087,63

22/05/2026

 

6

 

405

 

1662,42

 

5

 

589

 

2436,49

25/05/2026

 

11

 

1152

 

4848

 

13

 

2184

 

9175,89

26/05/2026

 

7

 

1170

 

4934

 

5

 

1001

 

4244,2

27/05/2026

 

21

 

2620

 

11001,63

 

1

 

1

 

4,21

28/05/2026

 

10

 

752

 

3221,96

 

28

 

6522

 

28226,97

29/05/2026

 

26

 

5250

 

21576,16

 

12

 

1750

 

7190,19

01/06/2026

 

2

 

240

 

990,03

 

10

 

1500

 

6269

02/06/2026

 

14

 

2250

 

9276,28

 

1

 

1

 

4,19

03/06/2026

 

13

 

2250

 

9151,25

 

5

 

620

 

2533,89

04/06/2026

 

3

 

63

 

255,77

 

4

 

500

 

2025

05/06/2026

 

3

 

500

 

2076,23

 

5

 

186

 

779,14

08/06/2026

 

6

 

1000

 

4112,5

 

15

 

379

 

1566,45

09/06/2026

 

2

 

101

 

414,68

 

27

 

2079

 

8741,77

10/06/2026

 

4

 

750

 

3122,53

 

6

 

41

 

171,77

11/06/2026

 

4

 

751

 

3092,92

 

3

 

52

 

217,09

12/06/2026

 

2

 

250

 

1031,24

 

9

 

1000

 

4137,4

15/06/2026

 

11

 

2600

 

10554,88

 

0

 

0

 

0

16/06/2026

 

7

 

2100

 

8394

 

12

 

2787

 

11171,95

17/06/2026

 

4

 

1400

 

5594

 

9

 

2100

 

8410,83

18/06/2026

 

7

 

1706

 

6818,07

 

2

 

800

 

3204,05

19/06/2026

 

14

 

4468

 

16894,8

 

20

 

4719

 

17954,61

22/06/2026

 

6

 

3000

 

11380

 

20

 

5657

 

21791,39

23/06/2026

 

9

 

4200

 

16938,5

 

14

 

3890

 

15759,7

24/06/2026

 

4

 

1513

 

6004,05

 

5

 

2161

 

8597,09

25/06/2026

 

9

 

2683

 

10463,62

 

8

 

1608

 

6357,23

26/06/2026

 

6

 

1334

 

5137,95

 

5

 

1900

 

7403,5

29/06/2026

 

8

 

2686

 

10770,15

 

19

 

5100

 

20564

30/06/2026

 

8

 

1610

 

6418,35

 

15

 

2267

 

9076,5

 

Contacts

CONTACTS HOFFMANN GREEN
Hoffmann Green
Pierre-Emmanuel Favre
Directeur Administratif et Financier
finances@ciments-hoffmann.fr
02 51 460 600

NewCap Relations Investisseurs
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