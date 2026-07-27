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LTM y Cognition se alían para reducir el riesgo cibernético en el sector de los servicios financieros con Devin

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LTM, socio de creatividad empresarial de las empresas más grandes del mundo, ha anunciado hoy una alianza estratégica con Cognition, el laboratorio de IA responsable del agente de ingeniería de software Devin. Como parte de esta colaboración, LTM ha incorporado a Devin, el ingeniero autónomo de IA de Cognition, a BlueVerse TM RightLogic.

LTM BlueVerse RightLogic es un marco de evaluación de la ciberseguridad y de gestión de riesgos diseñado para ayudar a las empresas a identificar, evaluar y subsanar sus vulnerabilidades cibernéticas a medida que aceleran la adopción de la IA. Juntas, las empresas darán prioridad al sector de los servicios financieros, ámbito en el que Devin cuenta con una trayectoria más consolidada y en el que LTM aporta una amplia experiencia institucional.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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