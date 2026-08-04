Thales versterkt de bescherming van het Roemeense luchtruim met twaalf Ground Master 200 MM/A radars

MEUDON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--In een context van toenemende samenwerking tussen Europese landen om de gezamenlijke beveiliging te verbeteren, heeft het Roemeense General Directorate for Armaments onlangs een belangrijke overeenkomst ondertekend met het Franse DGA (Direction Générale de l’Armement) om twaalf Thales Ground Master 200 Multi-Mission All-in-one (GM200 MM/A) radars aan te kopen.

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