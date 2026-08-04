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Thales versterkt de bescherming van het Roemeense luchtruim met twaalf Ground Master 200 MM/A radars

  • Het Roemeense General Directorate for Armaments en de Franse Direction Générale de l’Armement (DGA – de Franse dienst voor defensieaankopen) hebben een akkoord ondertekend voor de levering van twaalf Thales GM200 Multi-Mission All-in-one (GM200 MM/A) radars om het Roemeense luchtruim te beschermen.
  • Deze overeenkomst benadrukt de intense samenwerking tussen Frankrijk en Roemenië, in het kader van het SAFE-financieringsprogramma van de Europese Unie, met als doel Europa’s defensiecapaciteiten te verbeteren.
  • De GM200 MM/A maakt deel uit van Thales’ beproefde Ground Master-radarassortiment, dat al in meer dan 40 landen wordt ingezet, en nu ook in Roemenië.
original The Romanian General Directorate for Armaments and the French Direction Générale de l’Armement (DGA – the French defence procurement agency) have signed an agreement to supply twelve Thales GM200 Multi-Mission All-in-one (GM200MM/A) radars to protect the Romanian airspace.

The Romanian General Directorate for Armaments and the French Direction Générale de l’Armement (DGA – the French defence procurement agency) have signed an agreement to supply twelve Thales GM200 Multi-Mission All-in-one (GM200MM/A) radars to protect the Romanian airspace.

MEUDON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--In een context van toenemende samenwerking tussen Europese landen om de gezamenlijke beveiliging te verbeteren, heeft het Roemeense General Directorate for Armaments onlangs een belangrijke overeenkomst ondertekend met het Franse DGA (Direction Générale de l’Armement) om twaalf Thales Ground Master 200 Multi-Mission All-in-one (GM200 MM/A) radars aan te kopen.

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