Thales reforçará a proteção do espaço aéreo da Romênia com 12 radares Ground Master 200 MM/A

MEUDON (França)--(BUSINESS WIRE)--Em um contexto de crescente colaboração entre os países europeus para reforçar a segurança coletiva, a Direção-Geral de Armamentos da Romênia acaba de assinar um acordo histórico com a Direction Générale de l’Armement (DGA), da França, para adquirir 12 radares Thales Ground Master 200 Multi-Mission All-in-one (GM200 MM/A). O acordo entre governos, financiado pelo programa SAFE da União Europeia, evidencia o elevado nível da parceria entre a França e a Romênia. A primeira entrega está prevista para 2027.

O GM200 MM/A é um radar 4D AESA de médio alcance, comprovado em combate e já empregado em zonas de conflito ativas. Ele foi projetado para detectar e rastrear qualquer tipo de alvo – de drones voando em baixa altitude a aeronaves e mísseis em grandes altitudes – a distâncias de até 350 quilômetros. Também oferece precisão incomparável por meio de uma avançada tecnologia definida por software, desenvolvida para responder à evolução das ameaças. Sua capacidade de executar simultaneamente missões de vigilância aérea e de superfície, coordenação de armamentos e detecção e alerta contra foguetes, artilharia e morteiros (RAM – Rocket/Artillery/Mortar) faz dele um elemento essencial da moderna vigilância aérea, que agora passará a integrar a estrutura de defesa nacional da Romênia.

Seu principal diferencial é o conceito all-in-one: um único container militar (shelter) de 20 pés reúne o radar, o mastro e o gerador de energia, permitindo transporte totalmente móvel por veículo, desdobramento e ativação em menos de 15 minutos e resposta rápida a ameaças emergentes.

O acordo também demonstra a solidez dos laços entre a Romênia e a França, dois países comprometidos com o fortalecimento do flanco leste da OTAN. Há mais de duas décadas, a Thales é uma parceira de confiança da Romênia, apoiando a modernização da defesa do país e empregando mais de 850 profissionais no mercado romeno. A Romênia também abriga um dos centros globais de competência em engenharia do Grupo. Para a Thales, este acordo representa mais um marco em uma parceria de longa data com o país, combinando expertise local e inovação global. Ao fortalecer e ampliar os talentos em engenharia e as parcerias industriais na Romênia, a Thales contribuirá plenamente para a construção de um futuro em que os países europeus possam confiar cada vez mais em suas capacidades coletivas de segurança.

“Em nome da Thales, gostaria de agradecer sinceramente aos Ministérios da Defesa da Romênia e da França pela confiança. Nosso Grupo apoia integralmente a ambição da Romênia de desenvolver capacidade industrial e expertise de longo prazo no setor de radares. Em sintonia com o espírito da iniciativa SAFE, criaremos um Centro de Competência em Radares para apoiar este acordo. Estamos prontos para ampliar as parcerias com a indústria romena, fortalecer a produção local, garantir a prontidão operacional e contribuir para futuras iniciativas da OTAN e da Europa que envolvam a Romênia.”

Pascale Sourisse, vice-presidente executiva sênior de Desenvolvimento Internacional da Thales.

“Essas aquisições são realizadas no âmbito de processos conduzidos pela França por meio do mecanismo FASt (French Acquisition for Strategic partners), criado pela Direction Générale de l’Armement (DGA) para realizar aquisições em nome e em benefício de países parceiros da França. A cooperação franco-romena, já bastante dinâmica em sua dimensão operacional, também se fortalece no campo das capacidades militares com a decisão de Bucareste de equipar suas Forças Armadas com soluções desenvolvidas pela indústria francesa.”

Patrick Pailloux, diretor-geral de Armamentos.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder mundial em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Cibersegurança & Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores contribui para enfrentar grandes desafios relacionados à soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.



O Grupo investe € 4,5 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em áreas estratégicas, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, Cibersegurança, tecnologias quânticas e computação em nuvem. A Thales conta com mais de 85 mil colaboradores em 65 países. Em 2025, o Grupo registrou receita de € 22,1 bilhões.



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