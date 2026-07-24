Comsysto Reply ondersteunt Audi bij de ontwikkeling van zijn B2B Used Car Platform met een multi-agent systeem gebaseerd op AI

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Comsysto Reply, het bedrijf van de Reply Group gespecialiseerd in flexibele softwareontwikkeling en op de cloud gebaseerde oplossingen, werkt met Audi samen aan de lopende ontwikkeling van het “Used Car Platform”, de centrale digitale marktplaats van het bedrijf voor B2B-handel in tweedehandswagens. Een specifieke multi-agent oplossing versnelt de ontwikkeling van de software, vermindert repetitieve activiteiten en maakt een snellere levering van nieuwe functies mogelijk.

Het platform vormt een belangrijk digitaal verkoopskanaal voor Audi’s sector tweedehandswagens. Sinds 2025 is het goed voor bijna 100% van de B2B-activiteiten van de autofabrikant. Gebaseerd op deze operationele relevantie hebben Audi en Comsysto Reply een multi-agent systeem gebaseerd op AI geïntroduceerd, ontworpen om de ontwikkeling van nieuwe softwarefuncties te versnellen en repetitieve taken in de levenscyclus van softwareontwikkeling te verminderen.

Deze nieuwe oplossing markeert de nieuwste stap in een jarenlange samenwerking tussen Audi en Comsysto Reply. Sinds 2021 ondersteunt Comsysto Reply het platform, van de vervanging van het vorige, verouderde systeem door een moderne architectuur gebaseerd op AWS tot aan de continue verbetering ervan als een schaalbare, bedrijfskritieke digitale marktplaats.

Centraal in het project is een specifiek multi-agent systeem gebaseerd op GitHub Copilot. De oplossing omvat drie gespecialiseerde AI agents, elk gefocust op een specifiek gebied van het ontwikkelingsproces: analyse van de vereisten, generatie van code en kwaliteitsborging, met inbegrip van geautomatiseerde aanmaak van documentatie. Door samen te werken, ondersteunen de agents ontwikkelingsteams bij het omzetten van vereisten in gestructureerde outputs die op efficiënte wijze gecontroleerd, gevalideerd en geïntegreerd kunnen worden.

Een belangrijk element van de oplossing is zijn specifieke kennisbank. In plaats van te vertrouwen op algemene ontwikkelingspatronen, genereren de agents outputs gebaseerd op de huidige architecturale beslissingen van het platform, API-specificaties en beleidslijnen voor beveiliging. Zo kan het systeem resultaten opleveren die technisch gezien consistent zijn met het landschap van het bestaande platform en afgestemd op de ontwikkelings- en beheersvereisten van Audi.

Het multi-agent systeem introduceert een human-in-the-loop ontwikkelingsmodel waarin AI agents repetitieve en tijdrovende activiteiten overnemen, terwijl de ontwikkelaars verantwoordelijk blijven voor controle, validering en uiteindelijke goedkeuring. Op die manier kan het team zich meer concentreren op de ontwikkeling van capaciteiten die waarde toevoegen voor het platform, inclusief intelligente functies voor prijsbepaling ontworpen om nauwkeuriger in te spelen op marktdynamiek in de sector van B2B tweedehandswagens.

Stefan Winkler, Dev Lead van Audi, gaf volgend commentaar: “De introductie van AI agents heeft zowel de snelheid als de manier waarop ons team werkt fundamenteel veranderd. Onze ontwikkelaars kunnen zich nu concentreren op de taken die de grootste waarde creëren: het ontwikkelen van nieuwe functies die onze dealers echte voordelen opleveren.”

Het project toont aan hoe Comsysto Reply op de cloud gebaseerde softwareontwikkeling, platformexpertise en toegepaste AI combineert om het leveren van bedrijfssoftware te verbeteren, de kwaliteit van ontwikkeling te versterken en innovatie in bedrijfskritieke digitale platformen te bevorderen.

Comsysto Reply

Comsysto Reply, sinds vele jaren gespecialiseerd in flexibele ontwikkeling van gepersonaliseerde softwareoplossingen, stelt bedrijven in staat om te voldoen aan de uitdagingen van digitale transformatie. Comsysto Reply werkt in functieoverkoepelende productteams met klanten, partners en zusterbedrijven van de Reply Group en speelt een vooraanstaande rol in de toepassing van Lean & Agile Methods, Big Data, Cloud Services, User Experience Research, DevOps en Continuous Delivery. www.comsystoreply.de/en

Audi

De Audi Group is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van luxe auto's en moto's van topniveau. Met de merken Audi, Bentley, Lamborghini en Ducati, evenals het Chinese merk AUDI, bepaalt het bedrijf de standaarden in ontwerp, technologie en emotioneel boeiende mobiliteit. Audi drijft de transformatie op consistente wijze naar duurzame, geconnecteerde mobiliteit van topniveau, met als doel om tegen 2027 een portfolio van volledig elektrische modellen voor te stellen en uiterlijk tegen 2050 netto koolstofneutraliteit te behalen.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van oplossingen op basis van nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven die ondersteuning biedt aan belangrijke industriële groepen die actief zijn in de sectoren telecommunicatie en media, industrie en dienstverlening, bankwezen, verzekeringen en overheidsdiensten bij de bepaling en ontwikkeling van bedrijfsmodellen die mogelijk worden gemaakt door de nieuwe paradigma's van AI, cloudcomputing, digitale media en het Internet of Things. De dienstverlening van Reply omvat: consulting, systeemintegratie en digitale diensten. www.reply.com

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