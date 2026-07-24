Thales reforzará la protección del espacio aéreo rumano con doce radares Ground Master 200 MM/A

MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--En un contexto de creciente colaboración entre naciones europeas para reforzar la seguridad colectiva, la Dirección General de Armamento de Rumania acaba de firmar un acuerdo histórico con la Dirección General de Armamento (DGA) de Francia para la adquisición de doce radares Thales Ground Master 200 Multi-Mission All-in-one (GM200 MM/A). Este acuerdo intergubernamental, financiado por el programa SAFE de la Unión Europea, subraya el alto nivel de colaboración entre Francia y Rumania. La primera entrega se prevé en 2027.

El GM200 MM/A es un radar AESA 4D de alcance medio probado en combate ya implementado en zonas de conflicto activas, diseñado para detectar y rastrear cualquier objetivo, desde drones que vuelan a baja altura hasta aeronaves y misiles de gran altitud, a una distancia de hasta 350 kilómetros. Ofrece una precisión sin igual, utilizando tecnología avanzada definida por software en respuesta a amenazas en constante evolución. Su capacidad para realizar simultáneamente vigilancia aérea y de superficie, coordinación de armamento y misiones de detección y alerta de misiles antiaéreos (RAM, cohetes, artillería y morteros) la convierte en una pieza clave de la vigilancia aérea moderna, que Rumania integrará ahora en su marco de defensa nacional.

Lo que lo distingue es su diseño todo en uno: una única protección de 20 pies que alberga el radar, el mástil y el generador de energía, lo que lo hace totalmente transportable en vehículo y desplegable en menos de 15 minutos, garantizando una respuesta rápida ante amenazas emergentes.

El acuerdo es también un testimonio de los lazos entre Rumania y Francia, dos naciones comprometidas con el fortalecimiento del flanco oriental de la OTAN. Durante más de dos décadas, Thales ha sido un socio de confianza en Rumania, apoyando la modernización de la defensa del país y empleando allí a más de 850 personas. Rumania también alberga uno de los centros de competencia de ingeniería globales del Grupo. Para Thales, este acuerdo representa un nuevo hito en su larga relación con Rumania, que combina la experiencia local con la innovación global. Al fortalecer y desarrollar el talento en ingeniería y las alianzas industriales del país, Thales contribuirá plenamente a construir un futuro en el que las naciones europeas confíen en sus capacidades de seguridad colectiva.

“En nombre de Thales, quiero agradecer sinceramente a los Ministerios de Defensa rumano y francés por su confianza. Nuestro Grupo apoya plenamente la ambición de Rumania de desarrollar capacidad industrial y experiencia a largo plazo en el ámbito de los radares. En el espíritu de la iniciativa SAFE, crearemos un Centro de Competencia en Materia de Radares para acompañar este acuerdo. Estamos dispuestos a ampliar las asociaciones con la industria rumana, fortalecer la localización, mantener la preparación operativa y contribuir a futuras iniciativas europeas y de la OTAN que involucren a Rumania“.

Pascale Sourisse, vicepresidente ejecutiva sénior de Desarrollo Internacional de Thales.

“Estos pedidos se realizan en el marco de las adquisiciones gestionadas por Francia a través del mecanismo FASt (Adquisiciones Francesas para Socios Estratégicos), creado por la Dirección General de Armamento (DGA) francesa para las compras en nombre y por cuenta de los países socios de Francia. La cooperación franco-rumana, ya de por sí muy dinámica en su dimensión operativa, se ve reforzada también a nivel de capacidades por la decisión de Bucarest de equipar a sus fuerzas armadas con soluciones industriales francesas“.

Patrick Pailloux, director general de Armamento.

Acerca de Thales

Thales (Euronext París: HO) es líder mundial en tecnologías avanzadas para los sectores de Defensa, Aeroespacial y Ciberseguridad y Digital. Su cartera de productos y servicios innovadores ayuda a abordar importantes desafíos: soberanía, seguridad, sostenibilidad e inclusión.



El Grupo destina 4500 millones de euros anuales a Investigación y Desarrollo en áreas clave, especialmente en entornos críticos, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la computación cuántica y las tecnologías en la nube. Thales cuenta con más de 85 000 empleados en 65 países. En 2025, el Grupo generó ventas por 22 100 millones de euros.



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