Thales renforce la protection de l’espace aérien de la Roumanie grâce à douze radars Ground Master 200 MM/A

MEUDON, France--(BUSINESS WIRE)--Dans un contexte de collaboration croissante entre les nations européennes pour renforcer la sécurité collective, la Direction Générale de l’Armement roumaine vient de signer un accord historique avec la Direction Générale de l’Armement (DGA) française pour acquérir douze radars Ground Master 200 Multi-Mission All-in-one (GM200 MM/A) de Thales. Cet accord de gouvernement à gouvernement, financé dans le cadre du programme SAFE de l’Union Européenne, met en avant le haut niveau de coopération entre la France et la Roumanie. La première livraison est prévue pour 2027.

Le GM200 MM/A est un radar 4D AESA de moyenne portée, déjà déployé dans des zones de conflit actif, conçu pour détecter et suivre n’importe quelle cible, des drones volant à basse altitude aux avions et missiles à haute altitude, jusqu’à 350 kilomètres. Il offre une précision inégalée, en utilisant une technologie logicielle avancée définie en réponse à l’évolution des menaces. Sa capacité à assurer simultanément des missions de surveillance aérienne et de surface, de coordination des systèmes d’armes, ainsi que de détection et d’alerte contre les menaces de type RAM (roquettes, artillerie et mortiers) en fait un élément clé de la surveillance aérienne moderne, que la Roumanie intégrera désormais à son dispositif de défense nationale.

Ce qui le distingue, c’est sa conception tout-en-un : un seul shelter de 20 pieds abritant le radar, le mât et le groupe électrogène, ce qui le rend entièrement mobile et déployable en moins de 15 minutes, assurant ainsi une réponse rapide aux menaces émergentes.

Cet accord témoigne également des liens entre la Roumanie et la France, deux nations engagées dans le renforcement du flanc oriental de l’OTAN. Depuis plus de deux décennies, Thales est un partenaire de confiance en Roumanie, soutenant la modernisation de la défense du pays et y employant plus de 850 personnes. La Roumanie abrite également l’un des centres mondiaux de compétences en ingénierie du Groupe. Pour Thales, cet accord marque une nouvelle étape dans une relation de longue date avec la Roumanie, qui allie expertise locale et innovation mondiale. En renforçant et en développant les compétences en ingénierie du pays et les partenariats industriels, Thales contribuera à bâtir un avenir dans lequel les nations européennes auront confiance en leur sécurité collective.

« Au nom de Thales, je tiens à remercier sincèrement les ministères de la Défense roumain et français pour leur confiance. Notre Groupe Thales soutient pleinement l’ambition de la Roumanie de développer à sa capacité industrielle sur le long terme et son expertise dans le domaine du radar. Dans l’esprit de l’initiative SAFE, nous allons créer un Centre de Compétence Radar pour accompagner cet accord. Nous sommes prêts à étendre les partenariats avec l’industrie Roumaine, à renforcer la localisation, à maintenir la préparation opérationnelle et à contribuer aux futures initiatives de l’OTAN et de l’Europe impliquant la Roumanie. »

Pascale Sourisse, Directrice générale, Développement International, Thales.

« Ces commandes sont réalisées dans le cadre d’acquisitions pilotées par la France via le dispositif FASt (French Acquisition for Strategic partners), mis en place par la Direction Générale de l’Armement (DGA) pour des acquisitions au nom et pour le compte des pays partenaires de la France. La coopération franco-roumaine, déjà très dynamique dans sa dimension opérationnelle, est renforcée également au niveau capacitaire par le choix de Bucarest de doter ses forces armées de solutions industrielles françaises. »

Patrick Pailloux, Délégué général pour l’armement.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des technologies avancées au service des secteurs de la Défense, de l’Aéronautique et du Cyber & Digital. Son portefeuille de produits et services innovants aide à répondre à plusieurs grands enjeux : la souveraineté, la sécurité, la durabilité et l’inclusion.



Le Groupe consacre 4,5 milliards d’euros par an à la recherche et développement dans des domaines clés, en particulier pour les environnements critiques tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les technologies quantiques et le cloud.



Thales compte plus de 85 000 collaborateurs dans 65 pays. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1 milliards d’euros.



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