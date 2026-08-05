Az iFIT és a Samsung Health kibővíti partnerségét: megjelent az iFIT Personal Trainer a Galaxy készülékeken

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Az iFIT Inc., a fitnesztechnológiai megoldások globális vezető vállalata ma bejelentette a Samsung Health alkalmazással fennálló partnerségének jelentős bővítését: ennek eredményeként az iFIT Personal Trainer, a Tailor – az iFIT mesterséges intelligenciával működő személyi fitneszedzője – elérhetővé válik a Galaxy készülékeken. A vállalatok 2025-ben megvalósított integrációjára építve ez az együttműködés új szintre emeli az iFIT alkalmazkodó edzésrendszerének és a Samsung egészség- és jólléti ökoszisztémájának összekapcsolását, így a felhasználók intelligensebb és személyre szabottabb edzési támogatást kapnak.

A Samsung Unpacked rendezvényen bemutatott integráció új mérföldkövet jelent az összekapcsolt fitneszmegoldások terén: egy olyan mesterséges intelligencián alapuló edzőt kínál, amely a felhasználó céljaihoz, időbeosztásához és környezetéhez alkalmazkodva tanul, miközben a Galaxy Watch által rögzített, személyre szabott adatokkal összehangoltan működik.¹, ²

„Amikor tavaly elindítottuk együttműködésünket a Samsung Health alkalmazással, az iFIT világszínvonalú tartalmait felhasználók milliói számára tettük elérhetővé” – mondta Kevin Duffy, az iFIT vezérigazgatója. „Az iFIT Tailor Samsung Health alkalmazásba történő integrálásával most még tovább lépünk. Az alvásra, a pulzusszámra és a regenerálódásra vonatkozó, a Samsung felhasználói által már most is generált adatok közvetlenül bekerülnek a Fitness Indexbe. Az iFIT pedig személyre szabott, a felhasználók céljaihoz igazított edzésekkel egészíti ki ezt az információt.”

„Az iFIT-tel folytatott együttműködésünk továbbra is tükrözi a Samsung elkötelezettségét a megelőzésre épülő egészségmegőrzés és a mindenki számára elérhető, értékteremtő fitneszélmények iránt” – mondta Dr. Hon Pak, a Samsung mobilüzletágának digitális egészségügyi csapatát vezető alelnöke. „Az iFIT Personal Trainer Samsung Health alkalmazásba történő integrálásával intelligens, személyi edző által irányított támogatást biztosítunk a felhasználók Samsung-kompatibilis készülékein. A Fitness Indexszel együtt ez lehetővé teszi, hogy a Samsung felhasználói az egészségügyi adataikat azonnali, intuitív és személyre szabott módon hasznosítsák.”

iFIT Personal Trainer a Galaxy készülékeken

Az iFIT Tailor célja, hogy megszüntesse az edzések megtervezésével járó bizonytalanságot. A felhasználó céljai, edzettségi szintje, korábbi edzései, rendelkezésre álló ideje, tartózkodási helye és számos egyéb tényező alapján személyre szabott edzéseket és heti edzésterveket állít össze. Az iFIT több mint 50 éves, személyre szabott fitneszmegoldások terén szerzett tapasztalatára és technológiájára építve, valamint az iFIT 180 szakértő edzőjének támogatásával az iFIT Tailor folyamatosan alkalmazkodik a felhasználók fejlődéséhez, regenerálódásához és a napi rutinjukban bekövetkező változásokhoz.

Az iFIT Personal Trainer legfontosabb funkciói a Galaxy készülékeken:

Személyre szabott napi tervek célokhoz, edzettségi szinthez és időbeosztáshoz igazítva.

célokhoz, edzettségi szinthez és időbeosztáshoz igazítva. Dinamikusan változó edzésprogramok, amelyek az edzési előzmények és az életmódbeli változások alapján igazodnak a felhasználóhoz.

amelyek az edzési előzmények és az életmódbeli változások alapján igazodnak a felhasználóhoz. 180 iFIT-edző által kidolgozott, szakértők által vezetett edzésprogramok széles választéka az erősítő edzésektől, a HIIT- és kardióedzéseken át a kerékpározásig, a jógáig, a pilatesig és a mindfulnessig.

az erősítő edzésektől, a HIIT- és kardióedzéseken át a kerékpározásig, a jógáig, a pilatesig és a mindfulnessig. A rendszerességet ösztönző funkciók – például fejlődési mérföldkövek, folyamatossági sorozatok és teljesítményelismerések –, amelyek élvezetesebbé és motiválóbbá teszik a következetes edzést, nem pedig egy kötelezően teljesítendő feladattá.

– például fejlődési mérföldkövek, folyamatossági sorozatok és teljesítményelismerések –, amelyek élvezetesebbé és motiválóbbá teszik a következetes edzést, nem pedig egy kötelezően teljesítendő feladattá. Folyamatos rendelkezésre állás. Az iFIT Tailor személyre szabott edzéseket készít, bárhol is legyenek a felhasználók – otthon, útközben vagy egy túraútvonalon.

Elérhetőség

Az iFIT Personal Trainer még az idei év folyamán válik elérhetővé a kompatibilis Galaxy készülékeken³ Indiában, Koreában és az Egyesült Államokban. Az iFIT és a Samsung Health partnersége által támogatott további piacokon a funkció 2027-ben válik elérhetővé. Az új szolgáltatást az iFIT-előfizetéssel rendelkező felhasználók az előfizetés részeként érhetik el⁴. Azok a Samsung Health felhasználók, akik még nem rendelkeznek iFIT-előfizetéssel, a Samsung Health alkalmazáson belül közvetlenül havi vagy éves iFIT-előfizetésre regisztrálhatnak, amely hozzáférést biztosít a szolgáltatáshoz.

Amit az iFIT Inc.-ről tudni érdemes

Az iFIT Inc. a fitnesztechnológiai megoldások globális vezető vállalata, amely úttörő szerepet tölt be az összekapcsolt fitneszmegoldások területén, hogy segítse az embereket a hosszabb és egészségesebb élet elérésében. A világszerte több mint 12 millió sportolóból álló közösségével az iFIT magával ragadó, személyre szabott edzésélményeket kínál otthon, útközben és az edzőteremben egyaránt. A saját fejlesztésű szoftverekre, innovatív hardverekre és világszínvonalú tartalmakra épülő iFIT platform márkaportfólióján – a NordicTracken, a ProFormon, a Freemotionön és az iFIT alkalmazáson – keresztül teszi még élményszerűbbé a fitneszt. A kardió- és erősítő edzésektől a regenerálódást támogató és mindfulnessprogramokig az iFIT tagjait edzéscéljaik elérésének minden szakaszában támogatja. További információkért látogasson el az iFIT.com weboldalra.

¹ A Fitness Index funkcióinak használatához kompatibilis Samsung Galaxy okostelefonra, Samsung Galaxy Watch okosórára, a Samsung Health alkalmazásra és Samsung-fiókra van szükség.

² A Samsung Health nyomonkövetési funkciói kizárólag általános jólléti és fitneszcélokat szolgálnak. Nem alkalmasak egészségügyi állapotok vagy betegségek felismerésére, diagnosztizálására, kezelésére, nyomon követésére vagy kezelésének támogatására. A készüléken és az alkalmazáson keresztül elérhető egészségügyi információk nem tekinthetők orvosi tanácsnak. Egészségügyi kérdésekben a felhasználóknak orvoshoz kell fordulniuk.

³ A funkció használatához a Samsung Health alkalmazás 6.30-as vagy újabb verziója, valamint kompatibilis Samsung Galaxy készülék szükséges. A kompatibilis Samsung Galaxy Watch modellek pontos köre a bevezetéskor kerül megerősítésre.

⁴ iFIT-előfizetés szükséges, amely külön vásárolható meg. Egyes prémium tartalmak eléréséhez iFIT-előfizetés szükséges.

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