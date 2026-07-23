ADOCIA publie ses résultats financiers du deuxième trimestre 2026 et fait le point sur ses activités

LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Adocia (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour le traitement du diabète et de l’obésité, publie ses résultats financiers du second trimestre 2026 et fait le point sur ses activités.

« Au cours de ce trimestre, nous avons continué d’avancer, avec notre partenaire Tonghua Dongbao, vers le dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché en Chine de BioChaperone® Lispro. Dans le même temps, les résultats positifs des études de faisabilité sur BioChaperone® nous ont amené à concentrer nos efforts sur le développement de cette plateforme et nous permettent d’engager des discussions pour de prochaines étapes avec deux grandes pharmas », déclare Olivier Soula, Directeur Général et Cofondateur d'Adocia.

« Notre horizon de trésorerie est assuré jusqu'au début du deuxième trimestre 2027. Nous restons focalisés sur le développement du programme BioChaperone®, qui est, selon nous, susceptible de générer le plus de valeur à court terme », ajoute Mathieu-William Gilbert, Directeur Administratif et Financier et Directeur des Opérations d'Adocia.

Résultats financiers du deuxième trimestre 2026

Les principaux chiffres financiers du trimestre sont les suivants :

Détail du chiffre d’affaires

En milliers d'euros, normes IFRS (non audité) 30/06/2026

(3 mois) 30/06/2025

(3 mois) 30/06/2026

(6 mois) 30/06/2025

(6 mois) Revenus des licences 0 0 0 0 Contrat de recherche et de collaboration 43 445 43 1 031 CHIFFRE D'AFFAIRES 43 445 43 1 031 Expand

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2026 reflète les revenus liés à une étude de faisabilité portant sur la technologie BioChaperone® appliquée à une nouvelle combinaison de peptides pour un potentiel partenaire non divulgué à ce jour.

Situation de trésorerie nette

La trésorerie de la Société s’élève à 9,7 millions d’euros au 30 juin 2026, comparée à 17,2 millions d’euros au 31 décembre 2025.

La consommation de trésorerie liée aux activités du premier semestre 2026 s'élève à 10,1 millions d'euros, contre 11,8 millions d'euros au premier semestre 2025 (hors financement).

Les dettes financières nettes (hors impacts IFRS 16), sont constituées :

de prêts garantis par l’État (PGE) qui s’élèvent à 0,7 million d’euros au 30 juin 2026, en baisse de 0,7 million d’euros par rapport au 31 mars 2026 à la suite des remboursements effectués lors de ce trimestre. La maturité de ces emprunts reste inchangée à fin août 2026.

de la part de l’avance en compte courant d’actionnaire non remboursée au 30 juin 2026, soit 0,7 million d’euros.

La position de trésorerie au 30 juin 2026 s’élève à 9,7 millions d'euros. En tenant compte de l'utilisation de l’intégralité du financement annoncé le 21 avril 2026 avec Vester Finance, à hauteur d'un plafond de 6 millions d'euros, la Société est financée jusqu’au début du deuxième trimestre 2027, étant précisé que cet horizon de trésorerie ne tient pas compte des revenus potentiels générés par des partenariats existants ou futurs.

En complément, en cas de hausse du cours de bourse, les bons de souscription d’actions émis dans le cadre des deux dernières levées de fonds pourraient générer respectivement jusqu’à 10,2 et 11,5 millions d’euros si la totalité desdits bons de souscription d’actions était exercée.

Evènement post-clôture

Le 3 juillet 2026, la Société a annoncé l'expiration du droit exclusif de négociation accordé à Sanofi en 2023 pour un partenariat portant sur M1Pram1,2.

Adocia conserve l’intégralité des droits mondiaux sur M1Pram. Compte tenu de ses priorités actuelles, la Société a décidé de mettre en pause le développement de M1Pram, et continuera d’évaluer les perspectives pour M1Pram au fil de l’évolution des traitements pour le diabète de type 1.

Faits marquants du 2ème trimestre 2026

Changement de Gouvernance

Le 23 février 2026, le Conseil d'Administration a acté le départ de M. Gérard Soula, Président du Conseil d’Administration et Co-fondateur d’Adocia, et a coopté Monsieur Jacky Vonderscher en tant qu'administrateur indépendant, en remplacement de Monsieur Gérard Soula, pour la durée du mandat restant à courir de ce dernier. Lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 3 juin 2026, les actionnaires ont confirmé cette cooptation et renouvelé le mandat d'administrateur de Monsieur Vonderscher.

Pipeline de produits

BioChaperone® Lispro en Chine : Résultats positifs des essais cliniques de Phase 3 chez les personnes atteintes de diabète de type 1 et type 2 et préparation du dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché

Les résultats positifs des deux études de Phase 3 menées par le partenaire Tonghua Dongbao sur l'insuline ultra-rapide BioChaperone® Lispro chez les personnes atteintes de diabète de type 1 ou 2 en Chine ont été annoncés respectivement en juillet et octobre 2025.3,4

Les résultats complets de l'essai clinique mené chez des personnes atteintes de diabète de type 2 ont été présentés sous forme de poster commenté lors des 86ème sessions scientifiques de l’American Diabetes Association (ADA) qui se sont tenues à la Nouvelle-Orléans, aux Etats-Unis, du 5 au 8 juin 2026. Dans l'étude clinique de Phase 3 menée auprès de 1 040 personnes atteintes de diabète de type 2, BioChaperone® Lispro a atteint son critère d'évaluation principal, démontrant une réduction de l'HbA1c non-inférieure à celle de Humalog® à 26 semaines, avec un profil de sécurité et de tolérance similaire. L'ensemble des données a montré un contrôle glycémique supérieur tout au long de la journée et après chaque repas. Les analyses de sous-groupes ont révélé des améliorations supérieures de l'HbA1c chez les personnes traitées par metformine ou présentant un taux d'HbA1c initial inférieur à 8,5 %, avec une proportion significativement plus élevée de patients atteignant un objectif d'HbA1c inférieur à 7%.

Le 16 juin 2026, la Société a organisé un événement virtuel avec un leader d'opinion, réunissant le Dr Tim Heise (Profil, Neuss, Allemagne), Olivier Soula, Directeur Général et cofondateur, et You-Ping Chan, responsable de la R&D, afin de faire le point sur les résultats de la Phase 3 dans le diabète de type 2.

Le contrat avec Tonghua Dongbao prévoit un paiement d'étape de 20 millions de dollars U.S., conditionné par l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché en Chine, et des redevances à deux chiffres sur les ventes à percevoir par Adocia. Le dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché est en préparation et est sous la responsabilité de Tonghua Dongbao.

BioChaperone® GLP-1 – Amyline / BioChaperone® CagriSema : combiner les hormones, nouvelle génération de traitements anti-obésité

La co-formulation directe de peptides peut présenter des défis majeurs de compatibilité physico-chimique. La technologie BioChaperone® permet de résoudre ces problèmes de formulation.

Adocia a mis au point, entre autres applications, une combinaison stable de cagrilintide et de semaglutide, BioChaperone® CagriSema, compatible avec un stylo à injections multiples. Les données générées à ce jour sont prometteuses en ce qui concerne ses avantages commerciaux et de fabrication par rapport à la combinaison de cagrilintide et de semaglutide actuellement développée par Novo Nordisk qui, pour l'instant, nécessite que chaque peptide soit dans des chambres séparées, dans un stylo à usage unique. BioChaperone® CagriSema offre des avantages significatifs en termes de fabrication et d'usage. L'utilisation d'un stylo multi-dose existant permet de remplacer quatre auto-injecteurs pour 4 semaines de traitement par un seul stylo et, de plus, un tel stylo offre une flexibilité du dosage, ce qui pourrait être une évolution prochaine de ces traitements hormonaux.

Une présentation orale portant sur les résultats précliniques de BioChaperone® a été donnée lors du congrès annuel du DDF 2026 (Global Drug Delivery & Formulation, Berlin, Allemagne, 18-20 mai 2026).

La Société a engagé des études de faisabilité avec BioChaperone® en collaboration avec trois grandes sociétés pharmaceutiques dont les noms ne sont pas divulgués. Ces études ont donné des résultats positifs, permettant d’engager des discussions pour de prochaines étapes avec deux d’entre elles.

Pour soutenir ces études et de potentielles futures études cliniques, un nouveau lot GMP5 de BioChaperone® a été produit à l’échelle industrielle au cours du premier trimestre 2026.

Nouvelle plateforme à action prolongée : AdoXLong™

Adocia a développé une nouvelle plateforme, AdoXLong™, pour relever un défi majeur dans le traitement du diabète et de l’obésité fondé sur les agonistes du GLP‑1, de l’amyline ou d’autres peptides métaboliques : prolonger la durée d’action de produits aujourd’hui administrés chaque semaine afin d’atteindre une injection mensuelle. Au-delà du confort visé pour le patient, une forme mensuelle a l’ambition de réduire le taux d’abandon de ces traitements actuellement très élevé dès la première année et ainsi de répondre à leur principale limite dans la mesure où tous les bénéfices attendus sont long terme et disparaissent avec l’arrêt du traitement.

La technologie brevetée AdoXLong™, pour laquelle Adocia a déposé une demande de brevet en novembre 20256, est une nouvelle plateforme de peptides à action prolongée composée d’un polymère biocompatible lié chimiquement aux peptides sans modifier leurs mécanismes d’action. La technologie est conçue pour offrir un peptide à circulation prolongée pendant au moins un mois.

La technologie peut s’appliquer à une variété de peptides tels que GLP-1, GIP, amyline, ou double/triple agonistes – comme semaglutide, tirzepatide, cagrilintide - avec la possibilité de combiner ces peptides modifiés entre eux.

La demande de brevet déposée, sous réserve d’obtention, apporterait une protection mondiale jusqu’en 2046. Les peptides auxquels la technologie serait appliquée verraient également leur propriété intellectuelle renforcée car étendue jusqu’en 2046. La technologie est applicable aux peptides innovants ou biosimilaires, dont le semaglutide qui sera libre de droit à partir de 2026 sur certains territoires.

Des résultats préliminaires positifs, in vitro et in vivo, ont été obtenus avec AdoXL Sema et ont été présentés sous forme de poster lors des récentes 86èmes Sessions Scientifiques de l'ADA en juin 2026. De nouveaux résultats in vivo supérieurs seront présentés sous forme de poster lors de l’Obesity Week (14-17 novembre 2026, Washington DC, USA).

AdOral® : Administration de peptides par voie orale pour remplacer les injections

Adocia a mis au point une technologie de délivrance orale de peptides et a obtenu des résultats précliniques prometteurs sur le semaglutide (GLP-1). Les formes orales de semaglutide, avec Rybelsus®, approuvé depuis 2019 pour le diabète de type 2, et la Wegovy® Pill, approuvée par la FDA en décembre 2025 pour le traitement de l’obésité, représentent une avancée majeure dans la prise en charge de ces maladies. La délivrance orale est en effet un facteur clé pour augmenter l’adhésion des patients atteints de diabète et/ou d’obésité.

En 2026, le semaglutide devient libre de droit dans de nombreux pays, et de nombreuses sociétés se préparent au lancement de biosimilaires d’Ozempic (forme injectable). Cette situation crée une opportunité pour AdOral® Sema puisque ce produit est breveté et sera libre d’exploitation, alors que la Wegovy® Pill est protégée jusqu’en 2038.

La technologie AdOral® d'Adocia a démontré jusqu'à présent une biodisponibilité nettement améliorée, ce qui suggère que pour une même capacité de fabrication de peptides, un plus grand nombre de patients pourrait être traité à un coût de revient beaucoup plus faible. La technologie AdOral® a également démontré une variabilité inter-sujets plus faible en termes d'absorption orale des peptides, ce qui suggère un meilleur contrôle potentiel du profil pharmacocinétique des peptides administrés par voie orale via la technologie AdOral® par rapport aux technologies existantes.

L’étude de faisabilité avec un partenaire non divulgué pour une application à une nouvelle incrétine sur AdOral® est terminée. Le caractère de plateforme d’AdOral® a été confirmé à travers cette étude. La décision de la suite à donner au programme dépendra de la stratégie du partenaire.

AdoShell®

AdoShell® est un biomatériau immuno-protecteur conçu pour implanter des cellules humaines sécrétrices d'insuline, dans l'objectif de proposer une guérison du diabète de type 1 sans immunosuppression.

Au cours du premier trimestre 2026, la Société a décidé de prioriser le développement de sa technologie BioChaperone®, et de suspendre les activités en lien avec la soumission de la demande d'essai clinique pour AdoShell® avec des îlots pancréatiques humains, initialement prévue au troisième trimestre 2026.

Adocia pourrait reprendre cet objectif clinique dès lors que la situation financière et les ressources humaines le permettront.

Les derniers résultats précliniques d'AdoShell® ont été présentés sous forme de poster lors des récentes 86èmes Sessions Scientifiques de l'ADA en juin 2026.

M1Pram

M1Pram est une combinaison fixe d’analogues de l’insuline et de l’amyline qui a pour ambition de répondre au besoin médical non couvert de l’obésité chez les personnes insulino-dépendantes, en particulier les personnes atteintes d’un diabète de type 1.

En juillet 2023, Adocia a accordé à Sanofi un droit exclusif de négociation d’un partenariat sur M1Pram en contrepartie d’un paiement de 10 millions d’euros2. Le 3 juillet 2026, la Société a annoncé l'expiration du droit exclusif de négociation accordé à Sanofi pour un partenariat portant sur M1Pram1.

Adocia conserve l’intégralité des droits mondiaux sur M1Pram. Compte tenu de ses priorités actuelles, la Société a décidé de mettre en pause le développement de M1Pram, et continuera d’évaluer les perspectives pour M1Pram au fil de l’évolution des traitements pour le diabète de type 1.

A propos d’Adocia

Adocia est une société de biotechnologie spécialisée dans la découverte et le développement de solutions thérapeutiques dans le domaine des maladies métaboliques, principalement le diabète et l’obésité.

La Société dispose d’un large portefeuille de candidats-médicaments issus de quatre plateformes technologiques propriétaires : 1) BioChaperone®, pour la stabilisation et l’amélioration de formulations et combinaisons peptidiques ; 2) AdoXLong™, pour l’action longue durée de peptides ; 3) AdOral®, une technologie de délivrance orale de peptides et 4) AdoShell®, un biomatériau synthétique immunoprotecteur pour la greffe de cellules, avec une première application aux cellules pancréatiques.

Adocia détient plus de 25 familles de brevets. Installée à Lyon, l’entreprise compte environ 80 collaborateurs. Adocia est une société cotée sur le marché EuronextTM Paris (Euronext : ADOC ; ISIN : FR0011184241).

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adocia, à ses activités et les marchés sur lesquels Adocia est présente. Adocia estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques. Les principaux risques auxquels fait face la Société sont décrits dans le document d’enregistrement universel d’Adocia déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 29 avril 2026, disponible gratuitement sur le site Internet d’Adocia (www.adocia.com). L’attention des investisseurs est en particulier attirée sur les risques et incertitudes inhérentes au besoin en fonds de roulement à court ou moyen terme d’Adocia, l’horizon de financement actuel de la Société étant limité au début du deuxième trimestre 2027. La Société est également soumise à d’autres risques ou incertitudes liés à la recherche et développement, aux futures données cliniques et analyses et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adocia est présente qui pourraient impacter les besoins de financement à court terme de la Société et à sa capacité de lever des fonds supplémentaires.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Adocia ou qu’Adocia ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Adocia diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions d’Adocia dans un quelconque pays.

1 Communiqué de presse, 3 juillet 2026, ADOCIA annonce l’expiration du droit exclusif à négocier un partenariat pour M1Pram avec SANOFI

2 Communiqué de Presse, 5 juillet 2023, ADOCIA accorde à Sanofi un droit exclusif de négociation d’un partenariat sur M1Pram pour 10 millions d’euros et obtient l’engagement d’investisseurs pour une levée de fonds de 10 millions d’euros

3 Communiqué de presse, 25 juillet 2025, ADOCIA et Tonghua Dongbao annoncent les résultats positifs de l'essai clinique de Phase 3 sur l’insuline ultra-rapide BioChaperone® Lispro (injection THDB0206) chez les personnes atteintes de diabète de Type 2

4 Communiqué de presse, 15 octobre 2025, ADOCIA et Tonghua Dongbao annoncent les résultats positifs de l’essai clinique de Phase 3 sur l’insuline ultra-rapide BioChaperone® Lispro (THDB0206 injection) chez les personnes atteintes de Diabète de Type 1

5 GMP = Good Manufacturing Practices / BPF = Bonnes Pratiques de Fabrication

6 Communiqué de presse du 12 novembre 2025, ADOCIA annonce le dépôt de brevet d’une nouvelle plateforme de peptides à action prolongée pour le diabète et l’obésité - AdoXLong - et fait le point sur sa plateforme BioChaperone®