NADclinic und GCLS vereinbaren strategische Partnerschaft für die Aus- und Weiterbildung in der Longevity- und Performance-Medizin

LONDON und GENF--(BUSINESS WIRE)--Die NADclinic Group und das Geneva College of Longevity Science (GCLS) haben eine strategische Bildungskooperation bekannt gegeben, die medizinischen Fachkräften im gesamten NADclinic-Netzwerk einen erweiterten Zugang zu strukturierten Postgraduierten- und Weiterbildungsangeboten in den Bereichen Langlebigkeitswissenschaft, präventive Langlebigkeitsmedizin und Performance-Medizin ermöglichen.

Die Zusammenarbeit ist darauf ausgerichtet, die klinischen Partner der NADclinic Group dabei zu unterstützten, evidenzbasierte Ansätze der Langlebigkeits- und Performance-Medizin in die Praxis zu übertragen. Der Fokus liegt dabei auf verantwortungsvoller Aus- und Weiterbildung, klinischem Kontext, rechtlichen Bestimmungen sowie messbaren Ergebnissen für Patienten.

Ein Schwerpunktbereich der Zusammenarbeit sind die Weiterbildungsangebote von GCLS wie das Postgraduate Diploma in Peptide Therapeutics unter der Leitung von Dr. Dean Berman, MD. Das vollständig online durchgeführte Programm, das im eigenen Tempo absolviert werden kann, richtet sich an Ärzte, Apotheker und Fachkräfte im Gesundheitswesen, die eine strukturierte, evidenzbasierte Fortbildung in diesem aufstrebenden Bereich der klinischen Praxis suchen.

Laut den veröffentlichten Kursinformationen des GCLS umfasst das Postgraduate Diploma in Peptide Therapeutics 28 Module mit rund 80 Präsenzstunden und einer voraussichtlichen Dauer von 12 Wochen. Es wird mit 10 ECTS-Punkten angerechnet und endet mit einer Capstone-Fallstudie.

Die Zusammenarbeit unterstützt zudem den Ausbau von PHI Peptides, der neuen, von Ärzten geleiteten Plattform der NADclinic Group für Langlebigkeits- und Performance-Medizin. PHI Peptides wurde mit einem Fokus auf Aus- und Weiterbildung, klinische Leitlinien sowie verantwortungsvollen Zugang entwickelt und soll approbierten Gesundheitsfachkräften einen strukturierteren und transparenteren Ansatz für fortschrittliche klinische Therapien bieten.

Das übergeordnete Ziel besteht darin, der globalen medizinischen Fachgemeinschaft einen ausgereiften, bildungsorientierten Ansatz für die Langlebigkeits- und Performance-Medizin zu bieten. Beide Organisationen teilen die Auffassung, dass die nächste Phase dieses Bereichs auf Bildung, Governance, Transparenz und einer verantwortungsvollen klinischen Anwendung aufbauen muss – statt auf Hype oder fragmentierten Praktiken.

Statement der NADclinic Group

„Die Langlebigkeits- und Performance-Medizin entwickelt sich rasant. Das ist spannend, bedeutet aber auch, dass die klinische Aus- und Weiterbildung Schritt halten muss. Unsere Partner stellen konkrete Fragen, Patienten sind besser informiert, und die Branche muss weg vom bloßen Hype zu fundiertem Wissen, klaren Strukturen und verantwortungsvoller klinischer Praxis übergehen.“

GCLS hat eine seriöse akademische Plattform für die Aus- und Weiterbildung im Bereich Langlebigkeit geschaffen. Wir sind begeistert von der Arbeit, die Dr. Dean Berman und sein Team bei der Entwicklung von Bildungsangeboten in den aufstrebenden Bereichen der Longevity- und Performance-Medizin geleistet haben. Für NADclinic geht es bei dieser Zusammenarbeit darum, unseren klinischen Partnern Zugang zu besserer Ausbildung, solideren Rahmenbedingungen und einem fundierteren Verständnis dafür zu verschaffen, wie fortschrittliche Therapien sicher, verantwortungsbewusst und effektiv durchgeführt werden können.

Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Einführung von PHI Peptides wichtig, unserer neuen, von Klinikern geleiteten Plattform für Longevity- und Performance-Medizin. PHI basiert auf der Überzeugung, dass der Zugang zu neuen Therapeutika durch Bildung, Governance und verantwortungsvolle klinische Behandlungswege unterstützt werden muss.

Die Zukunft dieses Fachgebiets wird nicht allein durch Produkte bestimmt. Entscheidend wird vielmehr die Infrastruktur sein, die sie umgibt – von Aus- und Weiterbildung, Governance und klinischen Protokollen über die Integrität der Lieferkette bis hin zu den Behandlungspfaden und den Ergebnissen für Patienten.“

Iain De Havilland | Gründer und CEO | NADclinic Group

Statement von GCLS

„Die Langlebigkeitsmedizin geht von isolierten Therapien zu einer integrierten klinischen Disziplin über, die auf Prävention, Evidenz und verantwortungsvoller Umsetzung basiert. Das Fundament für diesen Wandel ist Bildung. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit NADclinic, um medizinischem Fachpersonal Bildungswege zu bieten, die eine fundiertere klinische Entscheidungsfindung ermöglichen und letztendlich die Patientenversorgung verbessern. Diese Kooperation zwischen unseren Institutionen spiegelt die weltweit steigende Nachfrage nach strukturierter Fortbildung für Kliniker sowie nach einer vertrauenswürdigen klinischen Infrastruktur wider, während sich die Langlebigkeitsmedizin in Europa, dem Nahen Osten und Asien weiter ausdehnt.“

Prof. Dominik Thor | Präsident | Geneva College of Longevity Science

Bereiche der Zusammenarbeit

Bildungswege für mit NADclinic verbundene Kliniker und klinische Partner über relevante GCLS-Programme

Erleichterung des Zugangs zu den GCLS-Programmen für die postgraduale Ausbildung und berufliche Weiterbildung für entsprechend approbierte Gesundheitsfachkräfte innerhalb des NADclinic-Ökosystems

Gemeinsame Webinare, klinische Fortbildungen, Meisterkurse und Aktivitäten zur Führungskompetenz im Bereich Longevity- und Performance-Medizin

Ein deutlicher Fokus auf Ausbildung, klinischer Verantwortung, evidenzbasierter Praxis und Kenntnis der rechtlichen Bestimmungen bei neuen Therapien der Longevity- und Performance-Medizin

Die NADclinic Group und PHI Peptides haben klare Empfehlungswege für Ärzte zu den GCLS-Programmen eingeführt, vorbehaltlich vereinbarter geschäftlicher Bedingungen

Über die NADclinic Group

Die NADclinic Group ist eine globale Plattform für Longevity- und Performance-Medizin, die approbierte Kliniker, Ärzte, medizinische Spas, professionelle Sportorganisationen und Partner im Gesundheitswesen unterstützt. Das Unternehmen konzentriert sich auf erstklassige NAD+-Therapie, fortschrittliche Langlebigkeitsmedizin, die Aus- und Weiterbildung von medizinischem Fachpersonal, Verabreichungsmethoden der nächsten Generation, Diagnostik, verantwortungsvollen Zugang sowie eine vertrauenswürdige klinische Infrastruktur.

Über PHI Peptides

PHI Peptides ist die von Klinikern geleitete Plattform der NADclinic Group für Langlebigkeits- und Performance-Medizin. Die Plattform verbindet die Fortbildung von medizinischem Fachpersonal mit verantwortungsvollem Zugang, vertrauenswürdigen Lieferwegen und einem internationalen klinischen Ökosystem, das speziell zur Unterstützung zugelassener Fachkräfte im Gesundheitswesen entwickelt wurde.

Über das Geneva College of Longevity Science

Das Geneva College of Longevity Science (GCLS) ist eine auf Langlebigkeitsmedizin spezialisierte Hochschule in der Schweiz. GCLS entwickelt Postgraduierten- und Fortbildungsprogramme für Ärzte und medizinische Fachkräfte. In Zusammenarbeit mit Universitäten, Gesundheitsdienstleistern und staatlichen Partnern engagiert sich das Institut international für die Förderung einer evidenzbasierten präventiven Langlebigkeitsmedizin und ein gesundes Altern.

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