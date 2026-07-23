Assurant et Cogeco lancent une solution d'appareils mobiles pour les clients canadiens

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Assurant, Inc. (NYSE : AIZ), une entreprise mondiale qui redéfinit les contours de la protection, via la sécurisation et l'entretien d'appareils connectés, de foyers, d'automobiles et d'équipements commerciaux, en partenariat avec les plus grandes marques du monde, annonce aujourd'hui une collaboration stratégique avec Cogeco Communications Inc. afin de proposer une solution mobile numérique fluide pour les clients canadiens. La solution comprend l'accès à une large sélection d'appareils compatibles réseau disponibles via l'écosystème d'appareils et les relations de vente au détail d'Assurant.

L’expérience offre aux clients mobiles de Cogeco un accès exclusif à une sélection d’inventaires filtrés montrant uniquement des appareils compatibles avec le réseau, y compris les modèles Open Box neufs, remis à neuf et certifiés de Best Buy Canada. Les clients peuvent découvrir et acheter ces appareils sur BestBuy.ca tout en profitant d'options de financement flexibles conçues pour rendre l'achat sans friction.

Assurant fournit les fonctionnalités de gestion du cycle de vie des appareils qui permettent aux clients d'acheter, de protéger et d'échanger leurs appareils, tandis que Cogeco offre une connectivité et une expérience client intégrée. La solution répond à la demande croissante du marché canadien en matière d'abordabilité, de simplicité et de durabilité tout au long du cycle de vie des appareils mobiles.

« Cette collaboration réunit les forces d'Assurant et de Cogeco pour offrir aux clients une expérience mobile plus simple et plus connectée », déclare Paul Cosgrove, président, Assurant Canada. « En intégrant des solutions d'accès aux appareils, de protection et de mise à niveau de confiance au sein d'un parcours unique, nous aidons les clients à acheter, protéger et gérer leurs appareils en toute confiance, tout en favorisant un plus grand choix, une meilleure abordabilité et davantage de confort tout au long du cycle de vie de l'appareil. »

« Alors que Cogeco élargit son offre de mobilité, notre objectif reste d'offrir aux clients flexibilité, valeur et tranquillité d'esprit », déclare Nancy Audette, directrice de la croissance, Cogeco. « En intégrant l'écosystème d'appareils d'Assurant et la disponibilité d'appareils de confiance de Best Buy Canada directement dans l'expérience Cogeco, nous simplifions l'ensemble du parcours client. Ce partenariat stratégique renforce notre position concurrentielle sur le marché du sans-fil et garantit le confort, le choix et une valeur supérieure pour nos clients. »

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.cogeco.ca/mobile.

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À propos d'Assurant

Assurant, Inc. (NYSE : AIZ) redéfinit les contours de la protection, via la sécurisation et l'entretien d'appareils connectés, de foyers, d'automobiles et d'équipements commerciaux. En tant qu'entreprise du Fortune 500 opérant dans 21 pays, Assurant est à l'avant-garde du secteur en tirant parti des connaissances et de la technologie pour transformer les connexions clients qui renforcent la fidélité et génèrent de la valeur.

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