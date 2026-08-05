Společnosti iFIT a Samsung Health prohlubují partnerství uvedením služby iFIT Personal Trainer na zařízeních Galaxy
Společnosti iFIT a Samsung Health prohlubují partnerství uvedením služby iFIT Personal Trainer na zařízeních Galaxy
Fitness kouč iFIT využívající umělou inteligenci bude v aplikaci Samsung Health poskytovat personalizované tréninkové plány
LONDÝN--(BUSINESS WIRE)--Společnost iFIT Inc., světový lídr v oblasti fitness technologií, dnes oznámila významné rozšíření partnerství se službou Samsung Health, jehož součástí je zpřístupnění služby iFIT Personal Trainer – Tailor, osobního fitness kouče společnosti iFIT využívajícího umělou inteligenci, na zařízeních Galaxy. Toto další pokračování spolupráce navazuje na integraci obou společností z roku 2025 a dále prohlubuje propojení adaptivní tréninkové inteligence iFIT s ekosystémem zdraví a wellness společnosti Samsung. Uživatelům tak přináší chytřejší a lépe přizpůsobené vedení při cvičení.
Integrace, představená na akci Samsung Unpacked, představuje nový milník v oblasti propojeného fitness – kouče využívajícího umělou inteligenci, který se učí z cílů uživatele, jeho denního režimu i prostředí, ve kterém cvičí, a současně pracuje s personalizovanými údaji zaznamenanými hodinkami Galaxy Watch.¹,²
„Když jsme loni spustili integraci se službou Samsung Health, zpřístupnili jsme špičkový obsah iFIT milionům nových uživatelů,“ uvedl Kevin Duffy, generální ředitel společnosti iFIT. „S příchodem služby iFIT Tailor do Samsung Health posouváme naši spolupráci ještě dál. Údaje o spánku, srdeční frekvenci nebo regeneraci, které uživatelé zařízení Samsung již běžně vytvářejí, se automaticky promítají do jejich indexu Fitness. iFIT doplňuje chybějící část prostřednictvím personalizovaných tréninků sestavených podle jejich cílů.“
„Naše spolupráce se společností iFIT i nadále odráží závazek společnosti Samsung podporovat preventivní péči o zdraví a poskytovat smysluplné fitness zážitky všem uživatelům,“ uvedl Dr. Hon Pak, senior viceprezident a vedoucí týmu digitálního zdraví mobilní divize společnosti Samsung. „Integrace služby iFIT Personal Trainer do prostředí Samsung Health přináší uživatelům zařízení Samsung inteligentní tréninkové vedení pod dohledem virtuálního kouče. Společně s naším indexem Fitness pomáháme uživatelům zařízení Samsung využívat jejich zdravotní data způsobem, který je okamžitý, intuitivní a osobní.“
iFIT Personal Trainer na zařízeních Galaxy
Služba iFIT Tailor je navržena tak, aby odstranila nejistotu při plánování tréninku. Vytváří individuální tréninky i týdenní tréninkové plány podle cílů uživatele, jeho fyzické kondice, historie tréninků, dostupného času, místa, kde se nachází, a dalších faktorů. Vychází z více než 50 let zkušeností společnosti iFIT v oblasti personalizovaného fitness a technologií a opírá se o tým 180 odborných trenérů iFIT. Díky tomu se průběžně přizpůsobuje a upravuje tréninkové plány podle pokroku uživatele, jeho regenerace nebo změn denního režimu.
Hlavní funkce služby iFIT Personal Trainer na zařízeních Galaxy zahrnují:
- Personalizované denní tréninkové plány sestavené podle cílů uživatele, jeho úrovně fyzické kondice a časových možností.
- Adaptivní tréninkové programy, které se průběžně přizpůsobují na základě historie tréninků a změn denního režimu.
- Tréninky vedené odbornými trenéry – od silového tréninku a HIIT přes kardio a cyklistiku až po jógu, pilates a mindfulness – připravené týmem 180 trenérů iFIT.
- Nástroje podporující budování návyků, včetně sledování dosažených milníků, sérií pravidelných tréninků a oceňování dosažených výsledků, díky nimž je snazší udržet si motivaci a pravidelnost.
- Nepřetržitá dostupnost. iFIT Tailor je připraven sestavit trénink, ať už je uživatel doma, na cestách nebo v přírodě.
Dostupnost
Služba iFIT Personal Trainer bude ještě letos dostupná na kompatibilních zařízeních Galaxy³ v Indii, Jižní Koreji a Spojených státech. Ve všech ostatních zemích, kde je podporováno partnerství mezi iFIT a Samsung Health, bude tato funkce uvedena v průběhu roku 2027. Služba bude členům iFIT dostupná v rámci předplatného iFIT.⁴ Uživatelé aplikace Samsung Health, kteří dosud členství iFIT nemají, si budou moci měsíční nebo roční předplatné iFIT sjednat přímo v aplikaci Samsung Health.
O společnosti iFIT Inc.
Společnost iFIT Inc. je světovým lídrem v oblasti fitness technologií a průkopníkem propojeného fitness, jehož cílem je pomáhat lidem žít déle a zdravěji. Komunita iFIT sdružuje více než 12 milionů sportovců po celém světě a nabízí pohlcující, personalizované tréninky doma, na cestách i ve fitness centrech. Platforma iFIT, využívající vlastní software, inovativní hardware a prvotřídní obsah, oživuje svět fitness prostřednictvím svého portfolia značek NordicTrack, ProForm, Freemotion a aplikace iFIT. Od kardio a silového tréninku až po regeneraci a mindfulness podporuje iFIT své členy v každé fázi jejich cesty za lepší kondicí.
¹ Funkce indexu Fitness vyžadují kompatibilní telefon Samsung Galaxy, hodinky Samsung Galaxy Watch, aplikaci Samsung Health a účet Samsung.
² Funkce sledování zdravotních údajů v aplikaci Samsung Health jsou určeny pouze pro účely obecné podpory zdraví a fyzické kondice. Nejsou určeny k detekci, diagnostice, léčbě, sledování ani řízení jakéhokoli zdravotního stavu nebo onemocnění. Informace o zdraví získané prostřednictvím zařízení nebo aplikace nepředstavují lékařské doporučení. Uživatelé by se měli s jakýmikoli zdravotními otázkami obrátit na svého lékaře.
³ Vyžaduje aplikaci Samsung Health ve verzi 6.30 nebo novější a kompatibilní zařízení Samsung Galaxy. Konkrétní podporované modely hodinek Samsung Galaxy Watch budou oznámeny při uvedení služby.
⁴ Vyžaduje členství iFIT. Prodává se samostatně. Přístup k některému prémiovému obsahu je podmíněn členstvím iFIT.
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