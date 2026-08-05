iFIT i Samsung Health pogłębiają współpracę wraz z udostępnieniem osobistego trenera iFIT na urządzeniach Galaxy

LONDYN--(BUSINESS WIRE)--iFIT Inc., czołowy dostawca technologii fitness na świecie, poinformował dzisiaj o istotnym rozszerzeniu współpracy z Samsung Health poprzez udostępnienie opracowanego przez iFIT osobistego trenera fitness opartego na AI („Tailor”) na urządzeniach Galaxy. Bazując na integracji, której firmy dokonały w 2025 r., ten kolejny rozdział pogłębia związek pomiędzy opracowaną przez iFIT adaptacyjną sztuczną inteligencją treningową a ekosystemem firmy Samsung skupionym na kwestiach zdrowia i dobrostanu, zapewniając użytkownikom bardziej inteligentne wytyczne dotyczące ćwiczeń, które lepiej wychodzą naprzeciw ich potrzebom.

Integracja, którą zaprezentowano podczas Samsung Unpacked, wyznacza nowy etap fitnessu opartego na łączności: trener AI uczy się na podstawie celów, harmonogramu i środowiska użytkownika oraz wykorzystuje równolegle spersonalizowane dane pozyskiwane przez zegarek Galaxy Watch¹, ².

– Gdy zadebiutowaliśmy z Samsung Health w zeszłym roku, światowej klasy materiały iFIT trafiły do milionów nowych użytkowników – powiedział Kevin Duffy, dyrektor generalny iFIT. – Wprowadzając opracowanego przez iFIT trenera Tailor do Samsung Health, idziemy o krok dalej. Dane dotyczące snu, tętna, regeneracji, czyli dane, które generują już użytkownicy urządzeń Samsung, płyną bezpośrednio do wskaźnika Fitness Index. iFIT wypełnia luki, prezentując spersonalizowane ćwiczenia opracowane na podstawie celów użytkownika.

– Nasza współpraca z iFIT w dalszym ciągu odzwierciedla zaangażowanie firmy Samsung na rzecz profilaktyki zdrowotnej i istotnych doświadczeń związanych z utrzymaniem formy dla wszystkich użytkowników – powiedział dr Hon Pak, wiceprezes wyższego szczebla i kierownik zespołu ds. cyfrowych technologii zdrowotnych segmentu urządzeń mobilnych Samsung. – Integracja osobistego trenera iFIT w ramach doświadczenia Samsung Health zapewnia użytkownikom urządzeń Samsung inteligentne, prezentowane przez trenera wytyczne. Oprócz wskaźnika sprawności fizycznej (Fitness Index) pomagamy użytkownikom urządzeń Samsung podejmować działania na podstawie danych dotyczących ich stanu zdrowia niezwłocznie, w sposób intuicyjny i spersonalizowany.

Osobisty trener iFIT na urządzeniach Galaxy

Opracowany przez iFIT trener Tailor ma wyeliminować wszelkie wątpliwości związane z sferą ćwiczeń. Trener tworzy indywidualnie dobrane ćwiczenia i tygodniowe plany treningowe na podstawie celów użytkownika, jego poziomu sprawności fizycznej, historii ćwiczeń, dostępnego czasu, lokalizacji i innych parametrów. Wykorzystując ponad 50-letnie doświadczenie iFIT w zakresie spersonalizowanych ćwiczeń fizycznych oraz stworzoną w tym celu technologię, a także wiedzę 180 specjalistycznych trenerów iFIT, trener iFIT Tailor ciągle się przystosowuje, dopasowując plany do postępów użytkownika, jego tempa regeneracji lub zmian codziennych praktyk.

Najważniejsze funkcje osobistego trenera iFIT na urządzeniach Galaxy:

spersonalizowane plany dzienne tworzone na podstawie celów, poziomu sprawności i harmonogramu;

tworzone na podstawie celów, poziomu sprawności i harmonogramu; adaptacyjne planowanie , które ewoluuje na podstawie historii ćwiczeń i zmian codziennych praktyk użytkownika;

, które ewoluuje na podstawie historii ćwiczeń i zmian codziennych praktyk użytkownika; sesje ćwiczeń kierowane przez ekspertów od ćwiczeń siłowych i intensywnych treningów interwałowych po ćwiczenia wytrzymałościowe oraz jogę, pilates i mindfulness, opracowane przez 180 trenerów iFIT;

od ćwiczeń siłowych i intensywnych treningów interwałowych po ćwiczenia wytrzymałościowe oraz jogę, pilates i mindfulness, opracowane przez 180 trenerów iFIT; narzędzia wspierające nawyki, w tym etapowe postępy, nieprzerwane serie ćwiczeń i nagrody za osiągnięcia, zaprojektowane w celu wynagradzania wytrwałości, dzięki czemu jej utrzymanie nie wydaje się uciążliwe;

w tym etapowe postępy, nieprzerwane serie ćwiczeń i nagrody za osiągnięcia, zaprojektowane w celu wynagradzania wytrwałości, dzięki czemu jej utrzymanie nie wydaje się uciążliwe; stała dostępność, ponieważ opracowany przez iFIT trener Tailor jest gotowy, by stworzyć dla użytkownika sesję treningową w domu, w podróży, a nawet na szlaku.

Dostępność

Osobisty trener iFIT zostanie udostępniony pod koniec roku na kompatybilnych urządzeniach Galaxy³ w Indiach, Korei i USA, natomiast na wszystkich innych rynkach obsługiwanych przez iFIT we współpracy z Samsung Health rozwiązanie zadebiutuje w 2027 r. Doświadczenie będzie dostępne dla członków iFIT w ramach programu członkowskiego iFIT⁴. Użytkownicy Samsung Health, którzy nie dołączyli jeszcze do programu iFIT, mogą korzystać z oferty iFIT w ramach miesięcznej lub rocznej subskrypcji iFIT dostępnej bezpośrednio w aplikacji Samsung Health.

Informacje o iFIT Inc.

iFIT Inc. to czołowy dostawca technologii fitness na świecie, który wiedzie prym w zakresie ćwiczeń opartych na łączności, pragnąc pomagać ludziom wieść dłuższe życie w lepszym zdrowiu. iFIT, którego społeczność liczy ponad 12 mln sportowców na całym świecie, dostarcza angażujące, spersonalizowane doświadczenia treningowe w domu i poza domem, w tym na siłowni. Wykorzystując autorskie oprogramowanie, innowacyjny sprzęt i światowej klasy treści, platforma iFIT wprowadza ćwiczenia w codzienne życie za pomocą portfela marek, takich jak NordicTrack, ProForm, Freemotion, a także za pośrednictwem aplikacji iFIT. Od ćwiczeń wytrzymałościowych i siłowych po regenerację i techniki mindfulness – iFIT wspiera członków na każdym etapie budowania sprawności fizycznej. Więcej informacji na stronie iFIT.com.

¹ Aby skorzystać z funkcji wskaźnika sprawności fizycznej (Fitness Index), należy posiadać kompatybilnego smartfona Samsung Galaxy, zegarek Samsung Galaxy Watch, aplikację Samsung Health oraz konto Samsung.

² Funkcje monitorowania Samsung Health mają na celu zapewnienie jedynie ogólnego obrazu dobrostanu i sprawności fizycznej. Nie służą do wykrywania, diagnozowania, leczenia ani monitorowania jakichkolwiek schorzeń ani chorób, ani podejmowania działań w ich zakresie. Żadnych informacji związanych ze stanem zdrowia prezentowanych w urządzeniu i w aplikacji nie należy traktować jako poradę medyczną. Użytkownicy powinni zwrócić się w tym celu do lekarza.

³ Wymagana aplikacja Samsung Health w wersji 6.30 lub nowszej oraz kompatybilne urządzenie Samsung Galaxy. Po udostępnieniu rozwiązania zostaną przekazane informacje na temat konkretnych modeli Galaxy Watch, na których będzie ono dostępne.

⁴ Wymagana subskrypcja iFIT. Sprzedawana oddzielnie. Dostęp do niektórych treści premium wymaga subskrypcji iFIT.

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