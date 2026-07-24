MindWalk présente la solution ReefIQ™ pour la découverte médicamenteuse optimisée par l'IA à l'AMD Advancing AI

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--MindWalk Holdings Corp. (« MindWalk ») (NASDAQ : HYFT), une société d’IA bio-native, dévoile aujourd’hui la première démonstration publique de ReefIQ™, sa couche de contexte biologique pour la découverte de médicaments optimisée par l’IA, exécutée sur AMD Instinct™ lors de l’Advancing AI 2026 d’AMD à San Francisco. MindWalk participe aux démonstrations AMD Instinct™, figurant dans l’une des quatre vignettes de démonstration personnalisées, accompagnée d’un entretien vidéo distribué via les canaux d’AMD.

C'est la première fois que MindWalk présente ReefIQ publiquement en action. La démonstration explique comment ReefIQ reconnecte des données de découverte fragmentées dans un contexte biologique gouverné et interrogeable, puis permet aux modèles et aux agents d'IA de raisonner sur ce contexte, en s'exécutant sur un calcul AMD Instinct ouvert. ReefIQ, que MindWalk a introduit en juin 2026, se situe entre les données de découverte de clients et les flux de travail de raisonnement d'IA.

Un clip présentant ReefIQ est disponible à l'adresse suivante : https://youtu.be/S5kVmpc-ik4

Qu'est-ce que ReefIQ

La biologie est connectée, mais les données de découverte de médicaments sont souvent fragmentées entre les fichiers, les formats, les systèmes, les équipes et les flux de travail. ReefIQ reconnecte ces représentations avant que les flux de travail d'IA n'agissent sur elles. Les séquences, les structures, les résultats d'analyse, les omiques, la littérature, les preuves, la provenance et l'historique des programmes deviennent régis et peuvent être interrogés dans un contexte biologique connecté pour une découverte facilitée par l'IA.

La technologie HYFT® est la technologie de base du modèle biologique de MindWalk, la base de la représentation biologique avec des relations explicites entre la séquence, la structure, la fonction, le mécanisme, la voie, les preuves et la littérature. ReefIQ™ est la couche de contexte biologique client basée sur HYFT. LensAI™ est la couche raisonnement et application. HYFT alimente la représentation biologique. ReefIQ organise et régit le contexte. LensAI applique des workflows de raisonnement.

« Dans l’IA des sciences de la vie, l’avantage durable n’est pas le modèle qu’une équipe octroie sous licence, mais le contexte biologique sur lequel elle peut raisonner. La biologie est reliée par la contrainte évolutive ; les données de la recherche arrivent fragmentées entre fichiers et systèmes, et c'est dans ce fossé que se perd l'information utile. ReefIQ est conçu pour le combler, en conservant ce que chaque programme apprend, y compris les programmes qui échouent, en tant que contexte gouverné plutôt que de fichiers isolés. Dans un cadre réglementé, c'est ce qui rend le raisonnement digne de confiance, et la confiance est ce qui se consolide jusqu'à la phase clinique », déclare Jennifer Bath, PhD, cheffe de la direction et présidente de MindWalk Holdings Corp.

Pourquoi c'est important

Les organisations de découverte de médicaments génèrent un contexte précieux dans chaque programme : les résultats positifs, les résultats négatifs, les conditions d'analyse, les décisions de conception, les hypothèses de mécanisme, les liens avec la littérature et les raisons pour lesquelles les candidats n'ont pas avancé. ReefIQ préserve ce contexte en tant que connaissance gouvernée et consultable. Au fur et à mesure que les données sont ajoutées, le réseau s'enrichit et ses relations et annotations sont affinées. Les futurs programmes bénéficient de preuves et d'idées toujours plus nombreuses.

Le raisonnement HYFT est fondé sur la contrainte évolutive, la biologie des modèles préserve parce que leur fonction est non négociable, plutôt que la corrélation statistique. Dans la découverte de médicaments réglementés, où un résultat halluciné est un problème de sécurité pour le patient et de coût pour le programme, cette base est ce qui rend le raisonnement, y compris le raisonnement autonome et agentique, suffisamment fiable pour agir.

Pourquoi AMD Instinct

L'inférence bio-native est dominée par les données et la mémoire lourde : l'enrichissement, la recherche de similitudes à travers des centaines de millions de modèles, et le raisonnement sur le contexte biologique connecté. Les cartes de profil portables d’AMD Instinct, riches en mémoire et à pile ouverte, sont intégrées à cette charge de travail. L’architecture prend en charge une intégration flexible dans la gouvernance des données, l’accès au modèle et le déploiement du calcul, de sorte que le contexte connecté d’un client reste dans l’environnement du client sous la gouvernance existante tandis que l’inférence s’exécute sur un calcul ouvert.

« ReefIQ opérationnalise le réseau d’information HYFT pour la découverte de médicaments », déclare Dirk Van Hyfte, MD, PhD, directeur de la technologie, MindWalk AI. « HYFT fournit le fondement de la représentation biologique, représentant les relations complexes en biologie ; ReefIQ relie les données clients à cette fondation et expose le contexte gouverné à LensAI et aux modèles d'agents sélectionnés par le client opérant dans le cadre d'une gouvernance convenue. L’objectif est de soutenir la récupération, l’analyse et la génération d’hypothèses dans un contexte biologique connecté tout en préservant la provenance, la flexibilité de déploiement et les contrôles définis par le client. »

Prochaines étapes

L’équipe de développement commercial de MindWalk s'appuiera sur l'Advancing AI 2026 pour mobiliser les clients des sciences de la vie, les partenaires d’infrastructure et les constructeurs d’IA agentique afin d’évaluer où héberger et régir le contexte biologique réglementé. LensAI est déjà dans des arrangements contractuels récurrents avec des clients des sciences de la vie. Les parties intéressées peuvent demander un briefing privé via la section des relations avec les investisseurs. Pour de plus amples informations sur cette technologie, veuillez consulter https://www.mindwalkai.com/reefiq.

À propos de MindWalk Holdings Corp.

MindWalk Holdings Corp. (NASDAQ : HYFT) est une entreprise spécialisée en IA bio-native qui construit l’infrastructure de bio-intelligence nécessaire à l’IA appliquée aux sciences de la vie et à l’IA agentique. Sa technologie exclusive HYFT® alimente ReefIQ™, la couche de contexte biologique pour les sciences de la vie, organisée autour d'objets de modèle HYFT fonctionnels qui couvrent la séquence et la biologie structurelle, affinées pendant plus de 20 ans, à travers une représentation biologique en constante évolution de 660 millions de motifs biologiques et 25 milliards de relations, qui enrichit les données à l'ingestion et les composés en valeur analytique avec chaque programme exécuté sur la plateforme. La plateforme LensAI fonctionne sur cette infrastructure pour permettre la découverte de cibles, la diligence des candidats et l'aide à la décision de portefeuille, et pour héberger les flux de travail d'IA agentique que l'industrie pharmaceutique s'efforce de déployer. L'architecture de MindWalk est conçue de sorte que la couche de représentation HYFT, et non un modèle d'IA individuel quelconque, constitue l'actif concurrentiel durable qui prend de la valeur avec le temps.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois applicables des États-Unis et du Canada en matière de valeurs mobilières. Les déclarations prospectives reposent sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction et sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats effectifs et ceux anticipés, notamment : les résultats commerciaux de la participation de MindWalk à l'AMD Advancing AI 2026 et de la démonstration de ReefIQ ; l'acceptation sur le marché de ReefIQ et l'autorisation de marque du nom de ReefIQ ; la mise en place et la certification de capacités de conformité pour les charges de travail réglementées ; la capacité de convertir l'engagement en accords contractuels ; les performances techniques des méthodes de découverte basées sur l’IA et de l’infrastructure informatique sous-jacente ; la capacité à conclure des accords de partenariat dans les domaines pharmaceutique, des infrastructures ou autres ; la concurrence ; les risques liés à la propriété intellectuelle ; les décisions réglementaires et les conditions des marchés financiers.

Les déclarations décrivant AMD, AMD Instinct™, ROCm ou des caractéristiques connexes d'architecture, de capacité de mémoire, de pile logicielle ou d'interconnexion sont paraphrasées à partir des divulgations publiques par AMD et des analyses de l'industrie tierce et ne constituent pas des allégations de produits MindWalk. Les références à AMD et à l'Advancing AI 2026 sont descriptives de l’événement et n’impliquent aucune approbation, parrainage, partenariat, accord commercial ou relation financière au-delà de la participation de MindWalk en tant qu’exposant.

Des informations supplémentaires sont disponibles dans le rapport annuel de MindWalk sur le formulaire 20-F et dans d’autres documents déposés sur SEDAR+ (sedarplus.ca) et EDGAR (sec.gov/edgar).

Marques déposées

HYFT® est une marque déposée de MindWalk Holdings Corp. LensAI™, ReefIQ™, HYFT Base™, HYFT Matrix™, HYFT Prime™ et B cell Llama™ sont des marques de MindWalk Holdings Corp. ou de ses filiales ; l'enregistrement de ReefIQ™ est en cours. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

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