„iFIT“ un „Samsung Health“ paplašina sadarbību, ieviešot lietotni „iFIT Personal Trainer“ „Galaxy“ ierīcēs
„iFIT“ un „Samsung Health“ paplašina sadarbību, ieviešot lietotni „iFIT Personal Trainer“ „Galaxy“ ierīcēs
„iFIT“ mākslīgā intelekta fitnesa treneris piedāvās personalizētus treniņu plānus lietotnē „Samsung Health“
LONDONA--(BUSINESS WIRE)--„iFIT Inc.”, pasaules līderis fitnesa tehnoloģiju jomā, šodien paziņoja, ka ievērojami paplašinās savu partnerību ar „Samsung Health“, ieviešot „iFIT Personal Trainer, Tailor“ — „iFIT“ mākslīgā intelekta balstīto personīgo fitnesa treneri — „Galaxy“ ierīcēs. Balstoties uz abu uzņēmumu 2025. gadā uzsākto integrāciju, šis nākamais posms padziļina saikni starp „iFIT” adaptīvo treniņu sistēmu un „Samsung“ veselības un labklājības ekosistēmu, nodrošinot lietotājiem inteliģentākus un reaģētspējīgākus fitnesa norādījumus.
Šī pasākumā „Samsung Unpacked” prezentētā integrācija iezīmē jaunu pagrieziena punktu savienotā fitnesa jomā: mākslīgā intelekta treneris mācās no jūsu mērķiem, grafika un apkārtējās vides un darbojas paralēli ar personalizētajiem datiem, ko reģistrē „Galaxy Watch“.¹, ²
„Kad pagājušajā gadā sākām sadarbību ar „Samsung Health“, mēs miljoniem jaunu lietotāju nodrošinājām piekļuvi „iFIT“ pasaules līmeņa saturam,“ norāda „iFIT“ izpilddirektors Kevins Dafijs (Kevin Duffy). „Tagad, kad „iFIT Tailor“ tiek integrēts „Samsung Health“, mēs ejam vēl tālāk. Miegs, sirdsdarbības frekvence, spēka atgūšana — dati, ko „Samsung“ lietotāji jau ģenerē, tiek tieši iekļauti viņu fitnesa indeksā. „iFIT“ papildina šo informāciju ar personalizētiem treniņiem, kas tiek izstrādāti atbilstoši lietotāju mērķiem.”
„Mūsu sadarbība ar „iFIT“ turpina atspoguļot „Samsung“ apņemšanos veicināt profilaktisko veselības aprūpi un nodrošināt visiem nozīmīgas fitnesa pieredzes,“ saka Dr. Hon Paks (Hon Pak), „Samsung“ mobilo ierīču biznesa vecākais viceprezidents un digitālās veselības komandas vadītājs. „Integrējot „iFIT Personal Trainer“ lietotni „Samsung Health“ vidē, lietotāji savās „Samsung“ ierīcēs saņem viedas, trenera vadītas norādes. Kopā ar mūsu „Fitness Index“ mēs palīdzam „Samsung“ lietotājiem rīkoties atbilstoši saviem veselības datiem uzreiz, intuitīvi un individuāli.”
„iFIT Personal Trainer“ „Galaxy“ ierīcēs
„iFIT Tailor“ ir izstrādāts, lai novērstu neprecizitātes treniņu procesā. Tas izveido individuālus treniņus un nedēļas treniņu plānus, pamatojoties uz lietotāja mērķiem, fiziskās sagatavotības līmeni, treniņu vēsturi, pieejamo laiku, atrašanās vietu un citiem faktoriem. Balstoties uz „iFIT“ vairāk nekā 50 gadu pieredzi personalizēto fitnesa programmu izstrādē un tehnoloģijās, kā arī ar 180 profesionālu „iFIT“ treneru atbalstu, „iFIT Tailor“ nepārtraukti pielāgojas, mainot plānus atbilstoši lietotāju progresam, atgūšanās procesam vai rutīnas izmaiņām.
Galvenās „iFIT Personal Trainer“ funkcijas „Galaxy“ ierīcēs ietver:
- Individuāli pielāgotus ikdienas plānus, kas izstrādāti, ņemot vērā mērķus, fizisko sagatavotību un grafiku.
- Adaptīvu programmēšanu, kas attīstās, ņemot vērā treniņu vēsturi un mainīgās treniņu programmas.
- Profesionāļu vadītas treniņu programmas, sākot no spēka un HIIT treniņiem līdz kardio un riteņbraukšanai, kā arī jogai, pilates un prāta koncentrēšanas vingrinājumiem, kuras ir izstrādājuši 180 „iFIT“ treneri.
- Rīkus paradumu veidošanai, tostarp progresa atskaites punktus, nepārtrauktas darbības sērijas un sasniegumu atzīmēšanu, kas izstrādāti tā, lai konsekventa rīcība šķistu kā gandarījums, nevis kā pienākums.
- Nepārtraukta pieejamība . „iFIT Tailor“ ir gatavs izveidot treniņu neatkarīgi no tā, vai lietotāji atrodas mājās, ceļojumā vai pārgājienā.
Pieejamība
„iFIT Personal Trainer“ būs pieejams vēlāk šogad saderīgajās „Galaxy“ ierīcēs³ Indijā, Korejā un ASV, savukārt visos pārējos tirgos, kurus atbalsta „iFIT“ un „Samsung Health“ partnerība, šī funkcija tiks ieviesta 2027. gadā. Šo funkciju varēs izmantot „iFIT“ biedri kā daļu no „iFIT“ biedra statusa. ⁴ „Samsung Health“ lietotāji, kuri vēl nav „iFIT“ biedri, var piekļūt „iFIT“ pakalpojumam, iegādājoties ikmēneša vai ikgadējo „iFIT“ biedra statusu, kas pieejams tieši „Samsung Health“ lietotnē.
Par „iFIT Inc.“
„iFIT Inc.“ ir pasaules līderis fitnesa tehnoloģiju jomā, kas ir savienotā fitnesa pionieris, lai palīdzētu cilvēkiem dzīvot ilgāk un veselīgāk. „iFIT“ piedāvā aizraujošu, personalizētu treniņu pieredzi mājās, ceļā un sporta zālē, un tā kopiena aptver vairāk nekā 12 miljonus sportistu visā pasaulē. Pateicoties patentētai programmatūrai, inovatīvai aparatūrai un pasaules līmeņa saturam, „iFIT“ platforma padara fitnesu par daļu no ikdienas dzīves, izmantojot savu zīmolu portfeli: „NordicTrack“, „ProForm“, „Freemotion“ un „iFIT“ lietotni. No kardio un spēka treniņiem līdz spēka atgūšanai un apzinātībai – „iFIT“ atbalsta savus dalībniekus katrā fitnesa ceļa posmā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet iFIT.com.
¹ Lai izmantotu „Fitness Index“ funkcijas, ir nepieciešams saderīgs „Samsung Galaxy“ tālrunis, „Samsung Galaxy Watch“, lietotne „Samsung Health“ un „Samsung“ konts.
² „Samsung Health“ uzraudzības funkcijas ir paredzētas vienīgi vispārējās labsajūtas un fiziskās formas uzturēšanai. Tās nav paredzētas izmantošanai jebkādu veselības traucējumu vai slimību atklāšanai, diagnosticēšanai, ārstēšanai, novērošanai vai pārvaldībai. Jebkāda ar veselību saistīta informācija, kas ir pieejama caur ierīci un lietotni, nav uzskatāma par medicīnisko ieteikumu. Lietotājiem ir jākonsultējas ar ārstu, lai saņemtu jebkādu medicīnisko ieteikumu.
³ Requires Samsung Health application version 6.30 or later and a compatible Samsung Galaxy device. Specific compatible Galaxy Watch models to be confirmed at launch.
⁴ Nepieciešama „iFIT“ dalība. Pārdodas atsevišķi. Lai piekļūtu premium iespējām, ir nepieciešama „iFIT“ dalība.
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