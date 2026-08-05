„iFIT“ ir „Samsung Health“ stiprina partnerystę pristatydamos „iFIT Personal Trainer“ „Galaxy“ įrenginiuose
„iFIT“ ir „Samsung Health“ stiprina partnerystę pristatydamos „iFIT Personal Trainer“ „Galaxy“ įrenginiuose
„iFIT“ DI kūno rengybos treneris ketina teikti asmeniškai pritaikytus treniruočių planus programėlėje „Samsung Health“
LONDON--(BUSINESS WIRE)--„iFIT Inc.“, pasaulinė lyderė kūno rengybos technologijų srityje, šiandien paskelbė apie reikšmingą partnerystės su „Samsung Health“ plėtrą – nuo šiol „iFIT Personal Trainer“, „Tailor“, „iFIT“ DI asmeniniu kūno rengybos treneriu bus galima naudotis „Galaxy“ įrenginiuose. Remiantis įmonių 2025 metais įvykusia integracija, šiame naujame etape dar labiau sustiprinamas ryšys tarp „iFIT“ adaptyvios treniruočių analizės ir „Samsung“ sveikatos ir sveikatingumo ekosistemos, suteikiant naudotojams išmanesnes ir geriau prisitaikančias kūno rengybos rekomendacijas.
Ši „Samsung Unpacked“ pristatyta integracija žymi naują etapą išmaniosios kūno rengybos srityje: DI treneris, kuris mokosi atsižvelgdamas į jūsų tikslus, tvarkaraštį ir aplinką bei dirba kartu remdamasis jūsų „Galaxy Watch“ surinktais asmeniniais duomenimis.¹, ²
„Kai praėjusiais metais pradėjome bendradarbiauti su „Samsung Health“, milijonams naujų naudotojų pristatėme pasaulinio lygio „iFIT“ turinį“, – sakė Kevin Duffy, „iFIT“ generalinis direktorius. „Kartu su „iFIT Tailor“ atsiradimu „Samsung Health“, mes žengiame dar toliau. Miegas, širdies ritmas, atsigavimas – duomenys, kuriuos „Samsung“ naudotojai jau generuoja, tiesiogiai patenka į jų „Fitness Index“. „iFIT“ užpildo spragas pasiūlydama individualizuotas treniruotes, pritaikytas prie jų tikslų.“
„Mūsų bendradarbiavimas su „iFIT“ ir toliau atspindi „Samsung“ įsipareigojimą skatinti prevencinę sveikatos priežiūrą ir teikti vertingą kūno rengybos patirtį visiems “, – sakė dr. Hon Pak, „Samsung“ mobiliojo verslo vyresnysis viceprezidentas ir skaitmeninės sveikatos komandos vadovas. „Integravus „iFIT Personal Trainer“ į „Samsung Health“ programą, naudotojai savo „Samsung“ įrenginiuose gali naudotis išmaniomis, trenerio parengtomis rekomendacijomis. Kartu su mūsų „Fitness Index“ padedame greitai, intuityviai ir individualiai „Samsung“ naudotojams reaguoti į savo sveikatos duomenis.“
„iFIT Personal Trainer“ „Galaxy“ įrenginiuose
„iFIT Tailor“ sukurta tam, kad treniruočių metu nebereikėtų spėlioti. Ji parengia individualias treniruotes ir savaitinius treniruočių planus pagal naudotojo tikslus, fizinį pasirengimą, treniruočių istoriją, turimą laiką, vietovę ir kitus veiksnius. Remdamasi ilgesne nei 50 „iFIT“ metų patirtimi individualizuotos kūno rengybos programų ir technologijų srityje ir pasitelkdama 180 profesionalių „iFIT“ trenerių, „iFIT Tailor“ nuolat prisitaiko koreguodama planus pagal naudotojų pažangą, atsigavimą ar besikeičiančią dienotvarkę.
Pagrindinės „iFIT Personal Trainer“ funkcijos „Galaxy“ įrenginiuose:
- Asmeniniai kasdieniai planai, sudaryti atsižvelgiant į tikslus, kūno rengybos lygį ir tvarkaraštį.
- Adaptyvios programos, kurios tobulėja pagal treniruočių istoriją ir besikeičiančią dienotvarkę.
- Profesionalų vedamos treniruotės – nuo jėgos ir didelio intensyvumo intervalinių treniruočių iki kardiotreniruočių ir važiavimo dviračiu, jogos, pilateso bei sąmoningo dėmesingumo praktikų, kurias parengė 180 „iFIT“ trenerių“.
- Įpročių formavimo įrankiai, įskaitant pažangos etapus, aktyvumo serijas ir pasiekimų įvertinimą, yra skirti tam, kad nuoseklumas atrodytų kaip pasiekimas, o ne prievolė.
- Prieinamumas bet kuriuo metu. „iFIT Tailor“ yra pasirengusi sudaryti treniruotės planą, nesvarbu kur esate – namie, kelionėje ar bėgimo take.
Prieinamumas
„iFIT Personal Trainer“ bus prieinama dar šiais metais suderinamuose „Galaxy“ įrneginiuose³ Indijoje, Pietų Korėjoje ir JAV, o visose kitose rinkose, kuriose palaikoma „iFIT“ ir „Samsung Health“ partnerystė, funkcija bus pristatyta 2027 metais. Ši funkcija bus prieinama „iFIT“ nariams kaip „iFIT“ narystės dalis.⁴ „Samsung Health“ naudotojai, kurie dar nėra „iFIT“ nariai, gali naudotis „iFIT“ turėdami mėnesinę ar metinę „iFIT“ narystę, kurią galima įsigyti tiesiogiai „Samsung Health“ programėlėje.
Apie „iFIT Inc.“
„iFIT Inc.“ yra pasaulinė lyderė kūno rengybos srityje, kuri pirmauja kuriant skaitmeninius kūno rengybos sprendimus, padedančius žmonės gyventi ilgiau ir sveikiau. „iFIT“, kurios bendruomenei priklauso daugiau nei 12 milijonas sportininkų iš viso pasaulio, siūlo įtraukiančią, individualiai pritaikytą treniruočių patirtį namuose, keliaujant ir sporto salėje. „iFIT“ platforma, kuri veikia naudodama patentuotą programinę įrangą, novatorišką aparatinę įrangą ir pasaulinio lygio turinį, įtraukia kūno rengybą į kasdienį gyvenimą pasiūlydama tokių prekių ženklų kaip „NordicTrack“, „ProForm“, „Freemotion“ ir „iFIT“ programėlė portfelį. Nuo kardiotreniruočių ir jėgos treniruočių iki atsigavimo ir sąmoningo dėmesingumo praktikų, „iFIT“ padeda nariams kiekviename jų kūno rengybos kelionės etape. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite iFIT.com.
¹ Norint naudotis „Fitness Index“ funkcijomis, būtinas suderinimas su „Samsung Galaxy“ telefonu, „Samsung Galaxy Watch“, „Samsung Health“ programėle ir „Samsung“ paskyra.
² „Samsung Health“ stebėjimo funkcijos skirtos tik bendram sveikatingumui ir fizinei formai palaikyti. Jos nėra skirtos naudoti siekiant nustatyti, diagnozuoti, gydyti, stebėti ar valdyti kokią nors sveikatos būklę ar ligą. Jokia per įrenginį ar taikomąją programą prieinama su sveikata susijusi informacija neturėtų būti laikoma medicininiu patarimu. Dėl medicininės konsultacijos naudotojai turėtų kreiptis į gydytoją.
³ Reikalinga „Samsung Health“ programos 6.30 ar naujesnė versija ir turi būti suderinama su „Samsung Galaxy“ įrenginiu. Konkretūs suderinami „Galaxy Watch“ modeliai bus patvirtinti pristatymo metu.
⁴ Reikalinga „iFIT“ narystė. Parduodama atskirai. Norint pasiekti tam tikrą išskirtinį turinį, reikia turėti „iFIT“ narystę.
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ICR, atstovaujanti „iFIT“
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