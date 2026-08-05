iFIT ja Samsung Health partnerlus laieneb: Galaxy seadmetele jõuab iFIT Personal Trainer

LONDON--(BUSINESS WIRE)--iFIT Inc., ülemaailmne treeningtehnoloogia liider, teatas täna oma partnerluse olulisest laiendamisest Samsung Healthiga tuues Galaxy seadmetesse iFIT Personal Traineri ehk iFITi tehisintellektil põhineva personaalse treeneri Tailor. Tuginedes ettevõtete 2025. aastal loodud integratsioonile, viib see järgmine etapp iFITi kohanduva treeningtehisintellekti ja Samsungi tervise- ning heaoluökosüsteemi veelgi tihedamalt kokku, pakkudes kasutajatele nutikamat ja paindlikumat treeningualast juhendamist.

Samsung Unpackedi üritusel tutvustatud integratsioon tähistab uut verstaposti ühendatud treeninglahendustes: tehisintellektil põhinev treener õpib tundma kasutaja eesmärke, ajakava ja keskkonda ning töötab koos Galaxy Watchi kogutud personaalse terviseandmetega.¹, ²

„Eelmisel aastal iFITi Samsung Healthi turule toomisel tegime maailmatasemel treeningsisu kättesaadavaks miljonitele uutele kasutajatele,“ ütles iFITi tegevjuht Kevin Duffy. „Nüüd läheme Samsung Healthi jõudva iFIT Tailoriga veel sammu edasi. Uni, südame löögisagedus, taastumine – andmed, mida Samsungi kasutajad juba niigi koguvad, liiguvad otse nende Fitness Indexisse. iFIT täiendab seda pilti personaalselt kohandatud treeningutega, mis lähtuvad iga kasutaja eesmärkidest.“

„Meie koostöö iFITiga peegeldab jätkuvalt Samsungi pühendumust ennetavale tervisele ja sisukatele treeningkogemustele kõigi jaoks,“ ütles Samsungi mobiiliäri digitaalse tervise meeskonna juht ja vanemasepresident dr Hon Pak. „iFIT Personal Traineri integreerimine Samsung Healthi toob Samsungi seadmete kasutajateni nutika, treeneripõhise juhendamise. Koos meie Fitness Indexiga aitame kasutajatel oma terviseandmeid kasutada viisil, mis on vahetu, intuitiivne ja personaalne.“

iFIT Personal Trainer Galaxy seadmetes

iFIT Tailor on loodud selleks, et kõrvaldada treeningute planeerimisest oletamine. See koostab personaalseid treeninguid ja iganädalasi treeningkavasid, lähtudes kasutaja eesmärkidest, füüsilisest vormist, treeningajaloost, ajavarust, asukohast ja muudest teguritest. Rohkem kui 50 aasta jooksul kogutud iFITi kogemusele, tehnoloogiale ja 180 eksperdist koosneva iFITi treeneri teadmistele tuginedes kohandub iFIT Tailor pidevalt, muutes treeningplaane vastavalt kasutaja arengule, taastumisele ja muutuvatele harjumustele.

iFIT Personal Traineri peamised funktsionaalsused Galaxy seadmetes:

Personaalsed päevaplaanid, mis arvestavad kasutaja eesmärkide, vormi ja ajakavaga.

mis arvestavad kasutaja eesmärkide, vormi ja ajakavaga. Kohanduv treeningprogramm, mis areneb vastavalt treeningajaloole ja muutuvatele harjumustele.

mis areneb vastavalt treeningajaloole ja muutuvatele harjumustele. Ekspertide juhendatud treeningud – jõutreening, HIIT, kardiotreening, rattasõit, jooga, Pilates ja teadveloleku harjutused –, mille on loonud 180 iFITi treenerit.

jõutreening, HIIT, kardiotreening, rattasõit, jooga, Pilates ja teadveloleku harjutused –, mille on loonud 180 iFITi treenerit. Harjumuste kujundamist toetavad vahendid, sealhulgas edenemise verstapostid, järjestikuste treeningpäevade arvestus (streak'id) ja saavutuste tunnustamine, mis muudavad järjepidevuse motiveerivaks, mitte kohustuslikuks.

sealhulgas edenemise verstapostid, järjestikuste treeningpäevade arvestus (streak'id) ja saavutuste tunnustamine, mis muudavad järjepidevuse motiveerivaks, mitte kohustuslikuks. Alati kättesaadav – iFIT Tailor on valmis koostama treeningplaani olenemata sellest, kas kasutaja viibib kodus, reisil või matkarajal.

Saadavus

iFIT Personal Trainer jõuab käesoleva aasta jooksul ühilduvatele Galaxy seadmetele³ Indias, Lõuna-Koreas ja Ameerika Ühendriikides. Kõigil ülejäänud turgudel, kus iFITi ja Samsung Healthi partnerlus on saadaval, võetakse funktsioon kasutusele 2027. aastal. Teenus on iFITi liikmetele kättesaadav iFITi liikmesuse osana.⁴ Samsung Healthi kasutajad, kes ei ole veel iFITi liikmed, saavad liituda igakuise või aastase iFITi liikmesusega otse Samsung Healthi rakenduse kaudu.

Teave ettevõtte iFIT Inc. kohta

iFIT Inc. on ülemaailmne treeningtehnoloogia liider, kes on ühendatud treeninglahenduste teerajaja ning aitab inimestel elada pikemat ja tervemat elu. Rohkem kui 12 miljonist sportlasest koosneva ülemaailmse kogukonnaga pakub iFIT kaasahaaravaid ja personaalseid treeningkogemusi kodus, liikvel olles ning spordiklubis. Ettevõtte platvorm ühendab patenteeritud tarkvara, uuendusliku riistvara ja maailmatasemel sisu ning toob fitnessi igapäevaellu oma kaubamärkide NordicTrack, ProForm, Freemotion ja iFITi rakenduse kaudu. Alates kardio- ja jõutreeningust kuni taastumise ja teadvelolekuni toetab iFIT oma liikmeid igas treeningteekonna etapis. Lisateavet leiab veebilehelt iFIT.com.

¹ Fitness Indexi funktsioonide kasutamiseks on vaja ühilduvat Samsung Galaxy telefoni, Samsung Galaxy Watchi, Samsung Healthi rakendust ja Samsungi kontot.

² Samsung Healthi jälgimisfunktsioonid on mõeldud üksnes üldise heaolu ja füüsilise aktiivsuse toetamiseks. Need ei ole ette nähtud ühegi terviseseisundi või haiguse avastamiseks, diagnoosimiseks, raviks, jälgimiseks ega käsitlemiseks. Seadme ja rakenduse kaudu saadavat terviseteavet ei tohi käsitada meditsiinilise nõuandena. Meditsiinilise nõu saamiseks tuleb pöörduda arsti poole.

³ Vajalik on Samsung Healthi rakenduse versioon 6.30 või uuem ning ühilduv Samsung Galaxy seade. Ühilduvad Galaxy Watchi mudelid kinnitatakse toote turuletoomisel.

⁴ Vajalik on iFITi liikmesus. Müüakse eraldi. Osa tasulisest Premium-sisust on kättesaadav ainult iFITi liikmetele.

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