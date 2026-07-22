Legrand : Bilan semestriel du contrat de liquidité

LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Legrand (Paris:LR) à BNP Paribas, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 49 609 titres

- 26 165 162 €

Au cours du premier semestre 2026, il a été négocié un total de :

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 8 653

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 8 698

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 075 429 titres pour 149 445 391 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 089 670 titres pour 152 295 431 €

Il est rappelé :

que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 63 850 titres

- 23 315 122 €

Au cours du deuxième semestre 2025, il a été négocié un total de :

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 8 760

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 8 372

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 976 114 titres pour 129 183 273 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 956 437 titres pour 127 119 898 €

que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 90 346 titres

- 19 880 644 €

Date Achats Ventes Quantité Nombre de transactions Capitaux Quantité Nombre de transactions Capitaux 02/01/2026 9 250 93 1 177 237,33 9 250 84 1 178 487,93 05/01/2026 9 000 124 1 158 875,10 9 000 62 1 160 450,10 06/01/2026 15 500 129 1 957 485,70 10 000 74 1 264 000,00 07/01/2026 2 500 8 316 662,50 10 250 82 1 305 554,80 08/01/2026 10 500 78 1 323 374,85 8 000 101 1 010 312,80 09/01/2026 7 500 78 939 650,25 11 250 85 1 410 412,50 12/01/2026 6 750 65 845 937,68 7 500 55 945 487,50 13/01/2026 7 500 61 950 850,00 7 500 56 953 562,75 14/01/2026 21 000 185 2 659 125,00 21 000 221 2 663 062,50 15/01/2026 8 250 66 1 047 250,05 8 250 63 1 049 599,65 16/01/2026 5 500 62 701 006,35 5 500 70 702 059,05 19/01/2026 7 500 59 941 187,75 7 500 94 942 562,50 20/01/2026 10 000 64 1 232 000,00 10 000 120 1 234 140,00 21/01/2026 6 250 51 776 562,50 6 250 52 778 400,00 22/01/2026 5 250 46 659 849,93 5 250 46 662 100,08 23/01/2026 13 427 108 1 681 304,77 18 750 151 2 358 967,50 26/01/2026 10 500 78 1 348 590,60 10 750 89 1 382 712,30 27/01/2026 300 1 39 000,00 10 300 52 1 340 229,82 28/01/2026 14 500 167 1 916 962,35 14 500 101 1 922 088,10 29/01/2026 713 5 96 397,60 9 500 27 1 285 637,85 30/01/2026 9 500 97 1 282 849,60 1 750 5 237 000,05 02/02/2026 14 500 125 1 942 437,40 14 500 130 1 945 524,45 03/02/2026 24 000 179 3 249 050,40 21 500 185 2 922 254,20 04/02/2026 23 500 169 3 203 550,55 14 000 185 1 924 417,60 05/02/2026 8 000 75 1 094 000,00 11 000 55 1 505 812,00 06/02/2026 7 500 51 1 037 375,25 12 500 152 1 737 573,75 09/02/2026 6 750 83 952 137,45 6 750 85 955 573,88 10/02/2026 7 000 61 986 762,70 3 100 29 438 642,56 11/02/2026 7 000 72 986 549,90 10 000 59 1 412 913,00 12/02/2026 15 000 43 2 245 312,50 13/02/2026 20 000 203 2 951 562,00 12 500 119 1 853 286,25 16/02/2026 1 330 5 198 948,98 1 330 16 200 004,47 17/02/2026 11 000 90 1 639 125,40 8 500 79 1 269 287,15 18/02/2026 4 000 28 597 187,60 4 000 28 603 512,40 19/02/2026 5 000 42 746 750,00 5 000 48 751 750,00 20/02/2026 6 000 53 898 950,00 9 750 90 1 483 125,15 24/02/2026 3 000 22 463 912,50 25/02/2026 8 250 63 1 285 524,90 27/02/2026 6 500 51 1 004 837,60 02/03/2026 13 250 35 1 984 737,38 250 1 37 562,50 03/03/2026 17 000 124 2 489 454,50 04/03/2026 750 1 106 200,00 4 500 19 642 274,20 05/03/2026 18 750 147 2 610 975,00 16 000 235 2 238 659,20 06/03/2026 13 000 77 1 771 562,00 13 000 171 1 778 062,00 09/03/2026 20 000 82 2 656 126,00 20 000 153 2 660 186,00 10/03/2026 4 000 23 561 600,00 5 000 24 703 400,00 11/03/2026 7 500 91 1 038 249,75 7 500 77 1 040 499,75 12/03/2026 15 500 154 2 130 857,85 15 500 154 2 136 099,95 13/03/2026 21 500 158 2 947 187,75 18 500 206 2 545 416,85 16/03/2026 5 500 60 751 937,45 5 500 55 753 150,20 17/03/2026 6 850 46 940 831,75 6 390 58 879 361,77 18/03/2026 3 250 19 456 787,50 4 250 20 598 325,20 19/03/2026 17 000 141 2 322 648,80 20/03/2026 16 000 177 2 144 075,20 12 750 100 1 728 049,58 23/03/2026 18 500 127 2 419 720,45 23 750 200 3 121 975,50 24/03/2026 7 500 60 1 003 425,00 7 500 97 1 005 425,25 25/03/2026 11 000 173 1 530 256,20 14 000 49 1 956 925,60 26/03/2026 22 500 177 3 052 251,00 10 000 57 1 362 500,00 27/03/2026 10 130 84 1 326 055,49 400 4 52 720,00 30/03/2026 13 500 88 1 740 549,60 17 000 94 2 196 274,20 31/03/2026 16 000 117 2 087 000,00 16 000 41 2 093 312,00 01/04/2026 10 000 33 1 378 100,00 10 000 46 1 382 000,00 02/04/2026 20 000 75 2 681 800,00 20 000 114 2 682 500,00 07/04/2026 15 750 104 2 139 374,48 13 500 58 1 845 362,25 08/04/2026 1 000 8 146 700,00 11 000 81 1 611 050,10 09/04/2026 11 000 65 1 609 400,10 11 000 66 1 610 849,90 10/04/2026 12 100 43 1 793 013,09 13/04/2026 10 500 54 1 535 335,20 8 500 75 1 244 005,60 14/04/2026 5 000 38 742 500,00 15 000 82 2 230 099,50 15/04/2026 10 000 117 1 484 233,00 5 000 42 744 000,00 16/04/2026 11 750 36 1 741 862,30 11 750 66 1 746 794,95 17/04/2026 5 000 42 732 000,00 13 000 65 1 922 399,70 20/04/2026 15 500 117 2 305 350,65 7 500 109 1 117 500,00 21/04/2026 14 500 159 2 150 850,25 14 000 148 2 079 849,80 22/04/2026 10 750 52 1 612 049,58 10 750 17 1 637 762,50 23/04/2026 16 250 92 2 408 124,88 16 250 201 2 415 983,38 24/04/2026 4 750 40 710 587,65 7 250 45 1 087 325,28 27/04/2026 5 000 40 750 000,00 3 250 6 488 825,03 28/04/2026 17 500 173 2 597 449,75 15 750 180 2 339 462,48 29/04/2026 6 000 19 890 025,00 30/04/2026 11 000 55 1 618 875,50 14 250 151 2 119 183,05 04/05/2026 4 535 39 690 912,69 06/05/2026 3 250 2 517 100,03 07/05/2026 5 750 15 955 987,53 19/05/2026 7 500 85 1 094 322,75 2 250 16 327 449,93 20/05/2026 1 000 10 147 675,00 1 000 12 148 675,00 21/05/2026 500 3 75 000,00 500 2 75 500,00 28/05/2026 7 000 60 1 043 300,30 2 000 24 298 950,00 29/05/2026 3 000 19 439 800,00 3 000 28 440 850,00 01/06/2026 14 250 150 2 103 422,55 10 750 116 1 587 762,10 02/06/2026 5 500 84 816 874,85 5 500 30 818 312,55 03/06/2026 1 500 17 220 800,00 1 500 23 221 175,00 04/06/2026 19 500 131 2 851 424,55 21 250 208 3 113 216,38 05/06/2026 13 000 94 1 891 775,60 10 000 67 1 455 500,00 08/06/2026 13 750 77 1 938 536,88 11 250 152 1 593 650,25 09/06/2026 15 500 133 2 169 699,30 10 850 39 1 527 670,24 10/06/2026 7 750 77 1 059 718,73 14 750 122 2 036 025,10 11/06/2026 27 500 182 3 685 500,50 27 500 260 3 690 648,50 12/06/2026 20 000 144 2 685 926,00 17 500 152 2 357 579,00 15/06/2026 8 500 36 1 155 000,40 8 500 39 1 156 624,75 16/06/2026 7 500 18 1 026 425,25 17/06/2026 1 665 3 233 100,00 9 165 10 1 291 355,83 18/06/2026 11 000 137 1 642 999,60 11 250 20 1 683 499,50 19/06/2026 21 000 158 3 169 996,20 15 000 174 2 274 220,50 22/06/2026 7 250 53 1 098 525,08 12 750 40 1 942 662,68 23/06/2026 21 264 150 3 176 297,24 13 000 237 1 944 521,80 24/06/2026 14 500 154 2 112 503,55 14 500 123 2 117 130,50 25/06/2026 12 500 205 1 839 937,50 12 500 56 1 843 737,50 26/06/2026 11 000 114 1 607 875,50 29/06/2026 6 500 48 937 649,70 5 500 39 796 899,95 30/06/2026 2 000 7 294 100,00 14 000 77 2 053 125,20 Expand

Agenda financier :

Résultats du premier semestre 2026 : 29 juillet 2026

Début de la « quiet period1 » : 29 juin 2026

Journée investisseurs à Singapour : 29 septembre 2026

A propos de Legrand

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés résidentiel, tertiaire et aux centres de données en fait une référence à l'échelle mondiale.

Capitalisant sur des évolutions technologiques et sociétales qui ont un impact durable sur les bâtiments, Legrand a pour raison d’être d’améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables.

Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, le Groupe poursuit sa stratégie de croissance rentable et responsable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits à plus forte valeur d’usage.

Legrand a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 9,5 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40, au CAC 40 ESG et au CAC Transition Climat.

(code ISIN FR0010307819).

https://www.legrand.com

1 Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats

Le lecteur est invité à vérifier l'authenticité des communiqués de presse de Legrand avec l'application CertiDox. Plus d’informations sur www.certidox.com