Legrand : Bilan semestriel du contrat de liquidité
Legrand : Bilan semestriel du contrat de liquidité
LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Legrand (Paris:LR) à BNP Paribas, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 49 609 titres
- 26 165 162 €
Au cours du premier semestre 2026, il a été négocié un total de :
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 8 653
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 8 698
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 075 429 titres pour 149 445 391 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 089 670 titres pour 152 295 431 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 63 850 titres
- 23 315 122 €
Au cours du deuxième semestre 2025, il a été négocié un total de :
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 8 760
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 8 372
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 976 114 titres pour 129 183 273 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 956 437 titres pour 127 119 898 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 90 346 titres
- 19 880 644 €
|
Date
|
Achats
|
Ventes
|
Quantité
|
Nombre de transactions
|
Capitaux
|
Quantité
|
Nombre de transactions
|
Capitaux
|
02/01/2026
|
9 250
|
93
|
1 177 237,33
|
9 250
|
84
|
1 178 487,93
|
05/01/2026
|
9 000
|
124
|
1 158 875,10
|
9 000
|
62
|
1 160 450,10
|
06/01/2026
|
15 500
|
129
|
1 957 485,70
|
10 000
|
74
|
1 264 000,00
|
07/01/2026
|
2 500
|
8
|
316 662,50
|
10 250
|
82
|
1 305 554,80
|
08/01/2026
|
10 500
|
78
|
1 323 374,85
|
8 000
|
101
|
1 010 312,80
|
09/01/2026
|
7 500
|
78
|
939 650,25
|
11 250
|
85
|
1 410 412,50
|
12/01/2026
|
6 750
|
65
|
845 937,68
|
7 500
|
55
|
945 487,50
|
13/01/2026
|
7 500
|
61
|
950 850,00
|
7 500
|
56
|
953 562,75
|
14/01/2026
|
21 000
|
185
|
2 659 125,00
|
21 000
|
221
|
2 663 062,50
|
15/01/2026
|
8 250
|
66
|
1 047 250,05
|
8 250
|
63
|
1 049 599,65
|
16/01/2026
|
5 500
|
62
|
701 006,35
|
5 500
|
70
|
702 059,05
|
19/01/2026
|
7 500
|
59
|
941 187,75
|
7 500
|
94
|
942 562,50
|
20/01/2026
|
10 000
|
64
|
1 232 000,00
|
10 000
|
120
|
1 234 140,00
|
21/01/2026
|
6 250
|
51
|
776 562,50
|
6 250
|
52
|
778 400,00
|
22/01/2026
|
5 250
|
46
|
659 849,93
|
5 250
|
46
|
662 100,08
|
23/01/2026
|
13 427
|
108
|
1 681 304,77
|
18 750
|
151
|
2 358 967,50
|
26/01/2026
|
10 500
|
78
|
1 348 590,60
|
10 750
|
89
|
1 382 712,30
|
27/01/2026
|
300
|
1
|
39 000,00
|
10 300
|
52
|
1 340 229,82
|
28/01/2026
|
14 500
|
167
|
1 916 962,35
|
14 500
|
101
|
1 922 088,10
|
29/01/2026
|
713
|
5
|
96 397,60
|
9 500
|
27
|
1 285 637,85
|
30/01/2026
|
9 500
|
97
|
1 282 849,60
|
1 750
|
5
|
237 000,05
|
02/02/2026
|
14 500
|
125
|
1 942 437,40
|
14 500
|
130
|
1 945 524,45
|
03/02/2026
|
24 000
|
179
|
3 249 050,40
|
21 500
|
185
|
2 922 254,20
|
04/02/2026
|
23 500
|
169
|
3 203 550,55
|
14 000
|
185
|
1 924 417,60
|
05/02/2026
|
8 000
|
75
|
1 094 000,00
|
11 000
|
55
|
1 505 812,00
|
06/02/2026
|
7 500
|
51
|
1 037 375,25
|
12 500
|
152
|
1 737 573,75
|
09/02/2026
|
6 750
|
83
|
952 137,45
|
6 750
|
85
|
955 573,88
|
10/02/2026
|
7 000
|
61
|
986 762,70
|
3 100
|
29
|
438 642,56
|
11/02/2026
|
7 000
|
72
|
986 549,90
|
10 000
|
59
|
1 412 913,00
|
12/02/2026
|
|
|
|
15 000
|
43
|
2 245 312,50
|
13/02/2026
|
20 000
|
203
|
2 951 562,00
|
12 500
|
119
|
1 853 286,25
|
16/02/2026
|
1 330
|
5
|
198 948,98
|
1 330
|
16
|
200 004,47
|
17/02/2026
|
11 000
|
90
|
1 639 125,40
|
8 500
|
79
|
1 269 287,15
|
18/02/2026
|
4 000
|
28
|
597 187,60
|
4 000
|
28
|
603 512,40
|
19/02/2026
|
5 000
|
42
|
746 750,00
|
5 000
|
48
|
751 750,00
|
20/02/2026
|
6 000
|
53
|
898 950,00
|
9 750
|
90
|
1 483 125,15
|
24/02/2026
|
|
|
|
3 000
|
22
|
463 912,50
|
25/02/2026
|
|
|
|
8 250
|
63
|
1 285 524,90
|
27/02/2026
|
|
|
|
6 500
|
51
|
1 004 837,60
|
02/03/2026
|
13 250
|
35
|
1 984 737,38
|
250
|
1
|
37 562,50
|
03/03/2026
|
17 000
|
124
|
2 489 454,50
|
|
|
|
04/03/2026
|
750
|
1
|
106 200,00
|
4 500
|
19
|
642 274,20
|
05/03/2026
|
18 750
|
147
|
2 610 975,00
|
16 000
|
235
|
2 238 659,20
|
06/03/2026
|
13 000
|
77
|
1 771 562,00
|
13 000
|
171
|
1 778 062,00
|
09/03/2026
|
20 000
|
82
|
2 656 126,00
|
20 000
|
153
|
2 660 186,00
|
10/03/2026
|
4 000
|
23
|
561 600,00
|
5 000
|
24
|
703 400,00
|
11/03/2026
|
7 500
|
91
|
1 038 249,75
|
7 500
|
77
|
1 040 499,75
|
12/03/2026
|
15 500
|
154
|
2 130 857,85
|
15 500
|
154
|
2 136 099,95
|
13/03/2026
|
21 500
|
158
|
2 947 187,75
|
18 500
|
206
|
2 545 416,85
|
16/03/2026
|
5 500
|
60
|
751 937,45
|
5 500
|
55
|
753 150,20
|
17/03/2026
|
6 850
|
46
|
940 831,75
|
6 390
|
58
|
879 361,77
|
18/03/2026
|
3 250
|
19
|
456 787,50
|
4 250
|
20
|
598 325,20
|
19/03/2026
|
17 000
|
141
|
2 322 648,80
|
|
|
|
20/03/2026
|
16 000
|
177
|
2 144 075,20
|
12 750
|
100
|
1 728 049,58
|
23/03/2026
|
18 500
|
127
|
2 419 720,45
|
23 750
|
200
|
3 121 975,50
|
24/03/2026
|
7 500
|
60
|
1 003 425,00
|
7 500
|
97
|
1 005 425,25
|
25/03/2026
|
11 000
|
173
|
1 530 256,20
|
14 000
|
49
|
1 956 925,60
|
26/03/2026
|
22 500
|
177
|
3 052 251,00
|
10 000
|
57
|
1 362 500,00
|
27/03/2026
|
10 130
|
84
|
1 326 055,49
|
400
|
4
|
52 720,00
|
30/03/2026
|
13 500
|
88
|
1 740 549,60
|
17 000
|
94
|
2 196 274,20
|
31/03/2026
|
16 000
|
117
|
2 087 000,00
|
16 000
|
41
|
2 093 312,00
|
01/04/2026
|
10 000
|
33
|
1 378 100,00
|
10 000
|
46
|
1 382 000,00
|
02/04/2026
|
20 000
|
75
|
2 681 800,00
|
20 000
|
114
|
2 682 500,00
|
07/04/2026
|
15 750
|
104
|
2 139 374,48
|
13 500
|
58
|
1 845 362,25
|
08/04/2026
|
1 000
|
8
|
146 700,00
|
11 000
|
81
|
1 611 050,10
|
09/04/2026
|
11 000
|
65
|
1 609 400,10
|
11 000
|
66
|
1 610 849,90
|
10/04/2026
|
|
|
|
12 100
|
43
|
1 793 013,09
|
13/04/2026
|
10 500
|
54
|
1 535 335,20
|
8 500
|
75
|
1 244 005,60
|
14/04/2026
|
5 000
|
38
|
742 500,00
|
15 000
|
82
|
2 230 099,50
|
15/04/2026
|
10 000
|
117
|
1 484 233,00
|
5 000
|
42
|
744 000,00
|
16/04/2026
|
11 750
|
36
|
1 741 862,30
|
11 750
|
66
|
1 746 794,95
|
17/04/2026
|
5 000
|
42
|
732 000,00
|
13 000
|
65
|
1 922 399,70
|
20/04/2026
|
15 500
|
117
|
2 305 350,65
|
7 500
|
109
|
1 117 500,00
|
21/04/2026
|
14 500
|
159
|
2 150 850,25
|
14 000
|
148
|
2 079 849,80
|
22/04/2026
|
10 750
|
52
|
1 612 049,58
|
10 750
|
17
|
1 637 762,50
|
23/04/2026
|
16 250
|
92
|
2 408 124,88
|
16 250
|
201
|
2 415 983,38
|
24/04/2026
|
4 750
|
40
|
710 587,65
|
7 250
|
45
|
1 087 325,28
|
27/04/2026
|
5 000
|
40
|
750 000,00
|
3 250
|
6
|
488 825,03
|
28/04/2026
|
17 500
|
173
|
2 597 449,75
|
15 750
|
180
|
2 339 462,48
|
29/04/2026
|
|
|
|
6 000
|
19
|
890 025,00
|
30/04/2026
|
11 000
|
55
|
1 618 875,50
|
14 250
|
151
|
2 119 183,05
|
04/05/2026
|
|
|
|
4 535
|
39
|
690 912,69
|
06/05/2026
|
|
|
|
3 250
|
2
|
517 100,03
|
07/05/2026
|
|
|
|
5 750
|
15
|
955 987,53
|
19/05/2026
|
7 500
|
85
|
1 094 322,75
|
2 250
|
16
|
327 449,93
|
20/05/2026
|
1 000
|
10
|
147 675,00
|
1 000
|
12
|
148 675,00
|
21/05/2026
|
500
|
3
|
75 000,00
|
500
|
2
|
75 500,00
|
28/05/2026
|
7 000
|
60
|
1 043 300,30
|
2 000
|
24
|
298 950,00
|
29/05/2026
|
3 000
|
19
|
439 800,00
|
3 000
|
28
|
440 850,00
|
01/06/2026
|
14 250
|
150
|
2 103 422,55
|
10 750
|
116
|
1 587 762,10
|
02/06/2026
|
5 500
|
84
|
816 874,85
|
5 500
|
30
|
818 312,55
|
03/06/2026
|
1 500
|
17
|
220 800,00
|
1 500
|
23
|
221 175,00
|
04/06/2026
|
19 500
|
131
|
2 851 424,55
|
21 250
|
208
|
3 113 216,38
|
05/06/2026
|
13 000
|
94
|
1 891 775,60
|
10 000
|
67
|
1 455 500,00
|
08/06/2026
|
13 750
|
77
|
1 938 536,88
|
11 250
|
152
|
1 593 650,25
|
09/06/2026
|
15 500
|
133
|
2 169 699,30
|
10 850
|
39
|
1 527 670,24
|
10/06/2026
|
7 750
|
77
|
1 059 718,73
|
14 750
|
122
|
2 036 025,10
|
11/06/2026
|
27 500
|
182
|
3 685 500,50
|
27 500
|
260
|
3 690 648,50
|
12/06/2026
|
20 000
|
144
|
2 685 926,00
|
17 500
|
152
|
2 357 579,00
|
15/06/2026
|
8 500
|
36
|
1 155 000,40
|
8 500
|
39
|
1 156 624,75
|
16/06/2026
|
|
|
|
7 500
|
18
|
1 026 425,25
|
17/06/2026
|
1 665
|
3
|
233 100,00
|
9 165
|
10
|
1 291 355,83
|
18/06/2026
|
11 000
|
137
|
1 642 999,60
|
11 250
|
20
|
1 683 499,50
|
19/06/2026
|
21 000
|
158
|
3 169 996,20
|
15 000
|
174
|
2 274 220,50
|
22/06/2026
|
7 250
|
53
|
1 098 525,08
|
12 750
|
40
|
1 942 662,68
|
23/06/2026
|
21 264
|
150
|
3 176 297,24
|
13 000
|
237
|
1 944 521,80
|
24/06/2026
|
14 500
|
154
|
2 112 503,55
|
14 500
|
123
|
2 117 130,50
|
25/06/2026
|
12 500
|
205
|
1 839 937,50
|
12 500
|
56
|
1 843 737,50
|
26/06/2026
|
11 000
|
114
|
1 607 875,50
|
|
|
|
29/06/2026
|
6 500
|
48
|
937 649,70
|
5 500
|
39
|
796 899,95
|
30/06/2026
|
2 000
|
7
|
294 100,00
|
14 000
|
77
|
2 053 125,20
Agenda financier :
-
Résultats du premier semestre 2026 : 29 juillet 2026
Début de la « quiet period1 » : 29 juin 2026
- Journée investisseurs à Singapour : 29 septembre 2026
A propos de Legrand
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés résidentiel, tertiaire et aux centres de données en fait une référence à l'échelle mondiale.
Capitalisant sur des évolutions technologiques et sociétales qui ont un impact durable sur les bâtiments, Legrand a pour raison d’être d’améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables.
Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, le Groupe poursuit sa stratégie de croissance rentable et responsable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits à plus forte valeur d’usage.
Legrand a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 9,5 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40, au CAC 40 ESG et au CAC Transition Climat.
(code ISIN FR0010307819).
1 Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats
Le lecteur est invité à vérifier l'authenticité des communiqués de presse de Legrand avec l'application CertiDox. Plus d’informations sur www.certidox.com
Contacts
Communication financière & Relations investisseurs
Ronan MARC (Legrand)
+33 1 49 72 53 53
ronan.marc@legrand.com
Presse
Lucie DAUDIGNY (TBWA)
+33 6 77 20 71 11
lucie.daudigny@tbwa-corporate.com