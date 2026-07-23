Evotec elige a Navan para unificar la gestión mundial de los pagos y viáticos

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la plataforma mundial de viajes de negocios y gestión de los gastos con inteligencia artificial, ha anunciado hoy que Evotec (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT), la empresa global dedicada al descubrimiento y desarrollo de fármacos, ha elegido a Navan para gestionar la totalidad de su programa corporativo de viáticos en sus principales mercados globales.

Al ser una empresa del sector de las ciencias de la vida pionera en el futuro del descubrimiento y desarrollo de fármacos, Evotec siempre había gestionado los viáticos de forma independiente en los distintos países, de modo que los empleados tenían que lidiar con un mosaico de herramientas diferentes y procesos manuales fuera de línea.

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