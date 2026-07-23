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Evotec elige a Navan para unificar la gestión mundial de los pagos y viáticos

El líder mundial en descubrimiento de fármacos se asocia con Navan para mejorar la excelencia operativa y eliminar la presentación manual de los informes de gastos

original Global drug discovery leader partners with Navan to drive operational excellence and eliminate manual expense reporting

Global drug discovery leader partners with Navan to drive operational excellence and eliminate manual expense reporting

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la plataforma mundial de viajes de negocios y gestión de los gastos con inteligencia artificial, ha anunciado hoy que Evotec (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT), la empresa global dedicada al descubrimiento y desarrollo de fármacos, ha elegido a Navan para gestionar la totalidad de su programa corporativo de viáticos en sus principales mercados globales.

Al ser una empresa del sector de las ciencias de la vida pionera en el futuro del descubrimiento y desarrollo de fármacos, Evotec siempre había gestionado los viáticos de forma independiente en los distintos países, de modo que los empleados tenían que lidiar con un mosaico de herramientas diferentes y procesos manuales fuera de línea.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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