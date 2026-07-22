شركتا NIQ وCircle K توسعان نطاق تعاونهما العالمي في مجال التحليلات ليشمل أكثر من 12 دولة

--(BUSINESS WIRE)--شيكاغوأعلنت اليوم شركة NielsenIQ (بورصة نيويورك: NIQ)، الرائدة في مجال الاستخبارات الاستهلاكية، وشركة Circle K عن إبرام اتفاقية عالمية متعددة السنوات تغطي أكثر من 12 دولة في أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا. يجمع هذا التعاون بين النطاق العالمي لشركة NIQ، وتحليلاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ورؤاها المتعمقة للأسواق المحلية، لمساعدة Circle K على إحداث تحول في عملية اتخاذ القرار، وتسريع وتيرة النمو، وتقديم تجارب تُعدّ من الأفضل في فئتها للعملاء عبر شبكتها العالمية المتنامية.

في ظل بيئة تجارة تجزئة تتسم بتزايد حدة المنافسة وتسارع وتيرة التغير، يُمكّن هذا التعاون شركة Circle K من مواكبة تطور طلب المستهلكين، وتحسين الأداء، واغتنام فرص نمو جديدة في مختلف الأسواق، وبالاعتماد على منصات الرؤى واتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي من NIQ، ستتمكن وحدات أعمال Circle K ومركز التميز العالمي التابع لها من تسريع وتيرة اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في مجالات الترويج للمنتجات، والتسعير، والعمليات التشغيلية، بما يتوافق مع ديناميكيات الأسواق المحلية مع الحفاظ على اتساقها مع الإستراتيجية العالمية.

في أوروبا، تتيح الاتفاقية لفرق Circle K تصميم رؤى مخصصة للتحليلات، وتشكيلة المنتجات، والتسعير بما يتناسب مع ظروف الأسواق المحلية، مع الحفاظ على الاتساق بين العمليات الإقليمية.

أما في كندا، فإنَّ Circle K توسع نطاق استخدامها لقدرات التحليلات التنبؤية والتوجيهية من NIQ، بما يتيح لها الاستفادة من الحلول المتقدمة نفسها المطبّقة حاليًا في الولايات المتحدة. كما سيوفر التوسع في تطبيق هذه الحلول مستوى أعلى من التفاصيل على مستوى الأسواق، بما يتيح الحصول على رؤى أعمق وأكثر ارتباطًا بالأسواق المحلية، لدعم قرارات وحدات الأعمال المتعلقة بالترويج للمنتجات والعمليات التشغيلية.

صرح Trey Powell، نائب الرئيس الأول لقطاع الأغذية وتجارة التجزئة في Circle K، قائلاً: "مع استمرار توسّع حضور Circle K، تزداد أهمية وجود شريك موثوق به في مجال التحليلات يمتلك نطاقًا عالميًا واسعًا وخبرة محلية عميقة في الوقت ذاته". "تساعد التحليلات المتقدمة والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي من NIQ فرقنا على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة، بما يمكّننا من خدمة العملاء بشكل أفضل وتسريع وتيرة النمو في مختلف الأسواق."

يدعم هذا الطرح العالمي نموذج الخدمة المخصص من NIQ، الذي يشمل تقديم دعم ميداني في مكاتب Circle K على مستوى العالم. ويجدر هنا ذكر أنَّ هذا النهج العملي يهدف إلى تعزيز اعتماد الحلول، وتحقيق أقصى قيمة ممكنة، وضمان تمكين فرق Circle K المعنية بالترويج للمنتجات والتحليلات بشكل كامل من تسريع وتيرة الوصول إلى الرؤى، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وزيادة التأثير التجاري.

صرح James Hunt، المدير الإداري لقسم المشروبات والتبغ والمتاجر الصغيرة في NIQ، قائلاً: "يتطلب تحقيق النجاح في بيئة تجارة التجزئة الحالية نطاقًا عالميًا واسعًا ودقة متناهية على المستوى المحلي في آنٍ واحد". "تحت مظلة هذا التعاون الموسّع، تستفيد Circle K من الرؤى والتحليلات وقدرات اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتحرك بوتيرة أسرع، والعمل وفق نطاق عالمي متسق، وتحقيق نتائج أقوى لكل من وحدات الأعمال، والأهم من ذلك، لعملائها." ستواصل NIQ وCircle K معًا تعزيز تعاونهما في غمار مواصلة Circle K تنفيذ إستراتيجيتها لدفع عجلة النمو العالمي، مستفيدةً من الرؤى القائمة على البيانات لتعزيز الأداء عبر مختلف الأسواق.

الأسئلة الشائعة

ما الذي يتم الإعلان عنه في هذه الاتفاقية بين NIQ وCircle K؟

تعمل NIQ وCircle K على توسيع نطاق تعاونهما تحت مظلة اتفاقية عالمية متعددة السنوات تغطي أكثر من 12 دولة في أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا. كما توسّع الاتفاقية نطاق استخدام Circle K لقدرات التحليلات التنبؤية والتوجيهية من NIQ، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في مجالات الترويج للمنتجات، والتسعير، والعمليات.

ما المناطق التي تشملها الاتفاقية الموسّعة؟

تشمل الاتفاقية أسواقًا متعددة في أمريكا الشمالية وأوروبا. ففي أوروبا، تتيح الاتفاقية قدرًا أكبر من التخصيص المحلي حسب كل سوق، فيما تعمل في كندا على توسيع نطاق وصول Circle K إلى قدرات التحليلات المتقدمة نفسها المطبّقة حاليًا في الولايات المتحدة.

كيف ستستخدم Circle K قدرات التحليلات التي توفرها NIQ؟

ستستخدم Circle K قدرات التحليلات التنبؤية والتوجيهية من NIQ للحصول على رؤى أعمق وأكثر ارتباطًا بالأسواق المحلية، بما يدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بإستراتيجيات الترويج للمنتجات، والتسعير، والعمليات التشغيلية. كما يوفر التوسع في تطبيق هذه الحلول مستوى أكبر من التفاصيل على مستوى الأسواق، ما يساعد الفرق على الاستجابة بشكل أكثر فاعلية لديناميكيات المستهلكين والمنافسة المحلية.

كيف تدعم هذه الاتفاقية إستراتيجية النمو العالمي لشركة Circle K؟

في ظل مواصلة Circle K توسّعها عالميًا، توفر الاتفاقية إطارًا مرنًا يتيح تطبيق حلول NIQ بشكل متسق عبر المناطق المختلفة، مع تصميمها خصوصًا لتلبي الاحتياجات المحددة لكل سوق على حدة، إذ يساعد هذا التوازن بين المواءمة العالمية والملاءمة المحلية شركة Circle K على إدارة التعقيدات مع توسّع نطاق أعمالها.

ما الدور الذي يؤديه نموذج الخدمة من NIQ في هذا التعاون؟

يدعم نموذج الخدمة المخصص من NIQ هذا التعاون الموسّع، ويشمل ذلك تقديم دعم ميداني في مكاتب Circle K على مستوى العالم. كما يهدف هذا النهج العملي إلى تعزيز اعتماد الحلول، وتحقيق أقصى قيمة ممكنة منها، وضمان تمكين فرق Circle K بشكل كامل من استخدام الرؤى بفاعلية.

نبذة عن NIQ

تُعدّ NielsenIQ (بورصة نيويورك: NIQ) شركة استخبارات استهلاكية رائدة، إذ تقدم رؤية متكاملة وموثوقة لسلوك الشراء عند المستهلكين وتكشف عن مسارات جديدة للنمو، وعن طريق الجمع بين شبكة بيانات عالمية لا مثيل لها، وقياس دقيق لسلوك المستهلكين وتجارة التجزئة، وخبرة ثرية تمتد لعقود في نمذجة الذكاء الاصطناعي، تعمل NIQ على بناء أنظمة اتخاذ قرار تساعد الشركات على تحويل البيانات المعقدة إلى إجراءات واثقة.

تمارس شركة NIQ أعمالها في أكثر من 90 بلدًا، إذ تخدم ما يقرب من 82% من سكان العالم، وتوفر رؤى بشأن أكثر من 7.4 تريليونات دولار أمريكي من حجم الإنفاق الاستهلاكي العالمي. هذا، وبفضل المنصات السحابية، والتحليلات المتقدمة، والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدّم NIQ مفهوم Full View™‎، الذي يساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على فهم طبيعة مشتريات المستهلكين، والسبب في شرائها، وما الخطوة التالية التي يجب اتخاذها.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.niq.com.

بيان تطلعي

قد يحتوي هذا البيان الصحفي بشأن التعاون العالمي الموسّع في مجال التحليلات بين Circle K وNIQ على بيانات تطلعية تتعلق بسلوكيات المستهلكين المتوقعة، واتجاهات السوق، وتطورات الصناعة. كما تعكس هذه البيانات التوقعات والتقديرات الحالية استنادًا إلى البيانات المتاحة والأنماط التاريخية والافتراضات المختلفة. إضافة إلى ذلك، تستخدم كلمات، مثل "سوف" و"يترقب" و"يقدّر" و"يعتقد" و"يتنبأ" و"يخطط" و"يتطلع" و"يشير" والتعبيرات المشابهة لتمييز هذه البيانات التطلعية. لا تشكل هذه البيانات ضمانات للنتائج المستقبلية، ويعتريها الكثير من الشكوك بطبيعتها، بما في ذلك تغيّر تفضيلات المستهلكين، والظروف الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية، وديناميكيات المنافسة. ونتيجةً لذلك، قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات. هذا، وفي حين أننا نسعى جاهدين لدعم تحليلاتنا ببيانات موثوق بها ومنهجيات سليمة، فإننا لا نتحمل أي التزام بتحديث أي من هذه البيانات التطلعية لتعكس أحداثًا أو ظروفًا مستقبلية، إلا بالقدر الذي يفرضه القانون المعمول به.

‎© 2026 Nielsen Consumer LLC. كل الحقوق محفوظة.

#أخبار عامة من NIQ

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.