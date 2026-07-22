Vultr et AMD apportent leur soutien au projet d’IA TESSERA de l’université de Cambridge afin d’accélérer la surveillance environnementale mondiale

CAMBRIDGE, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Vultr, la plus grande entreprise privée d’infrastructure cloud au monde, AMD, leader dans le domaine du calcul haute performance et de l’IA, ont annoncé leur soutien au groupe Énergie et Environnement de l’université de Cambridge pour le développement de TESSERA, un modèle de base d’IA révolutionnaire conçu pour surveiller les changements environnementaux à l’échelle internationale à une échelle sans précédent.

Basée sur les accélérateurs AMD Instinct MI325X, l’infrastructure de calcul fournie par Vultr est indispensable à la génération d’embeddings globaux couvrant la surface terrestre de 2017 à 2025, ce qui ouvre la voie à des applications dans les domaines de l’agriculture, de la conservation de la biodiversité et de la surveillance des infrastructures liées aux énergies renouvelables. Cette collaboration marque une avancée significative dans l’application de l’intelligence artificielle aux défis liés à la conservation de la planète.

TESSERA traite les données des satellites Sentinel de l’Agence spatiale européenne pour créer des représentations détaillées – des représentations IA compressées – de chaque carré de 10 mètres de la surface terrestre. TESSERA constitue le modèle de base au pixel près le plus précis jamais créé à partir des données des satellites Sentinel, et se positionne à la pointe du secteur en termes de résultats et de reproductibilité. Ces représentations permettent aux chercheurs, aux gouvernements et aux organisations du monde entier de suivre les changements environnementaux, de la surveillance de la santé des cultures à la détection de la déforestation, à une échelle et avec une précision jusqu’alors inaccessibles.

« Cette collaboration positionne Vultr à la croisée des infrastructures d’IA de pointe et de la conservation de la planète », a déclaré Kevin Cochrane, directeur marketing chez Vultr. « En fournissant les ressources de calcul nécessaires à TESSERA et en adoptant la technologie open source, Vultr rend possible des recherches ayant un impact immédiat sur le monde réel, qu’il s’agisse d’aider les petits exploitants agricoles à optimiser leurs rendements ou de suivre la perte de biodiversité dans des écosystèmes critiques. »

Stephanie Dismore, vice-présidente senior pour la région EMEA chez AMD, a ajouté : « TESSERA montre ce qu’il est possible de réaliser lorsque des équipes de recherche de classe mondiale peuvent faire évoluer l’IA grâce à une puissance de calcul adaptée et à une base logicielle ouverte. En s’appuyant sur l’infrastructure cloud de Vultr, équipée de GPU AMD Instinct™ MI325X et de la pile logicielle ouverte AMD ROCm™, les chercheurs de l’université de Cambridge peuvent traiter efficacement des pétaoctets de données satellitaires et générer des représentations à l’échelle planétaire qui contribuent à transformer l’observation environnementale en informations exploitables. »

Le projet exploitera l’infrastructure Vultr équipée de technologies AMD, notamment des configurations à 4 x 8 GPU MI325X, pour traiter et héberger ces représentations. Cette infrastructure répondra à la fois aux exigences d’entraînement intensif et aux besoins de stockage à long terme de cet ensemble de données mondial.

Le professeur Anil Madhavapeddy, enseignant en informatique planétaire au département d’informatique et de technologie de l’université de Cambridge et codirecteur du Centre d’observation de la Terre de Cambridge, a souligné l’engagement du projet en faveur du libre accès : « Notre objectif est de démocratiser l’accès à la surveillance environnementale à l’échelle planétaire. En mettant gratuitement à disposition les représentations de TESSERA sous une licence CC-BY et en publiant l’ensemble du pipeline d’entraînement, nous garantissons que tout chercheur, gouvernement ou organisation à travers le monde puisse déployer cette technologie pour répondre à ses besoins spécifiques en matière de conservation. »

Le groupe Énergie et Environnement publiera non seulement les représentations, mais également un pipeline entièrement reproductible permettant d’entraîner le modèle à partir de zéro sur l’infrastructure Vultr, ce qui facilitera son déploiement et son ajustement pour des applications spécifiques à chaque région.

Les besoins informatiques du projet comprennent à la fois des ressources GPU pour l’entraînement du modèle et une capacité CPU pour le traitement des observations satellitaires brutes.

Trois secteurs d’application clés

Cette collaboration permettra de développer des études de cas dans trois secteurs principaux :

Optimisation de l’agriculture et de l’élevage : permettre une agriculture de précision grâce à la surveillance de la santé des cultures, à la prévision des rendements et à la gestion des risques avec une résolution de 10 mètres, en mettant particulièrement l’accent sur le soutien aux petits exploitants agricoles dans les régions en développement.

: permettre une agriculture de précision grâce à la surveillance de la santé des cultures, à la prévision des rendements et à la gestion des risques avec une résolution de 10 mètres, en mettant particulièrement l’accent sur le soutien aux petits exploitants agricoles dans les régions en développement. Surveillance et conservation de la biodiversité : suivi des changements d’habitat, de la répartition des espèces et de la santé des écosystèmes dans divers environnements, des forêts tropicales aux réseaux de haies britanniques, essentiels pour des espèces telles que les hérissons.

: suivi des changements d’habitat, de la répartition des espèces et de la santé des écosystèmes dans divers environnements, des forêts tropicales aux réseaux de haies britanniques, essentiels pour des espèces telles que les hérissons. Infrastructures d’énergies renouvelables : détecter et cartographier les installations solaires, les parcs éoliens et autres infrastructures d’énergies renouvelables afin de soutenir la planification de la transition énergétique et l’élaboration de politiques.

« Ce partenariat illustre comment l’infrastructure cloud peut accélérer la recherche scientifique avec un véritable impact planétaire », a conclu le professeur Madhavapeddy. « Nous ouvrons la voie à un nouveau paradigme de surveillance environnementale ouverte et accessible, capable d’éclairer les décisions politiques et les actions de conservation au Royaume-Uni et dans le monde entier. »

Cette collaboration a débuté en novembre 2025, et les premières données mondiales sont désormais accessibles au public depuis début 2026.

À propos de Vultr

Vultr s'est donné pour mission de rendre les infrastructures cloud hautes performances faciles à utiliser, abordables et accessibles localement pour les entreprises et les innovateurs en IA du monde entier. Des centaines de milliers de clients actifs répartis dans 185 pays font confiance à Vultr pour ses solutions flexibles, évolutives et mondiales de Cloud Compute, Cloud GPU, Bare Metal et Cloud Storage. Fondée par David Aninowsky et autofinancée depuis plus d’une décennie, Vultr s’est développée pour devenir la plus grande entreprise privée d’infrastructure cloud au monde.

Pour en savoir plus : www.vultr.com.

À propos de AMD

AMD (NASDAQ: AMD) est à la pointe de l’innovation en matière de calcul haute performance et d’IA afin de relever les défis les plus importants de notre planète. Aujourd’hui, la technologie AMD est au cœur de milliards d’expériences dans les infrastructures cloud et d’IA, les systèmes embarqués, les PC dotés d’IA et les jeux vidéo. Grâce à un large portefeuille de processeurs, de cartes graphiques, de solutions réseau et de logiciels optimisés pour l’IA, AMD propose des solutions d’IA « full-stack » qui offrent les performances et l’évolutivité nécessaires à une nouvelle ère de l’informatique intelligente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.amd.com.

À propos du groupe Énergie et Environnement de l’université de Cambridge

Le groupe Énergie et Environnement du département d’informatique et de technologie de l’université de Cambridge applique des approches computationnelles aux défis planétaires, notamment le changement climatique, la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources. Ce groupe fait le lien entre la recherche universitaire et l’impact concret sur le monde réel grâce à des partenariats avec des organisations telles que le PNUE-WCMC, l’UICN et la Cambridge Conservation Initiative.

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