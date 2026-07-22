NIQ 與 Circle K 將全球分析合作擴展至逾 12 個國家

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 領先消費者情報公司 NielsenIQ（紐約證券交易所代號：NIQ）與 Circle K 今日宣佈達成一項多年期全球協議，涵蓋北美及歐洲逾 12 個國家。是次合作結合 NIQ 的全球規模、人工智能驅動的分析能力，以及深入的當地市場情報，協助 Circle K 革新決策方式、加快增長，並在其不斷擴展的全球業務版圖中提供卓越的客戶體驗。

面對競爭日益激烈且瞬息萬變的零售環境，是次合作讓 Circle K 能夠掌握不斷演變的消費者需求、優化表現，並在各市場發掘新的增長機遇。透過 NIQ 的人工智能驅動洞察及決策平台，Circle K 的各業務單位及全球卓越中心將能加快作出更明智的商品規劃、定價及營運決策，在與全球策略保持一致的同時，因應當地市場動態作出調整。

在歐洲，該協議讓 Circle K 團隊能夠按照當地市場狀況調整分析、產品組合及定價洞察，同時保持區內各項業務之間的一致性。

在加拿大，Circle K 正擴大採用 NIQ 的預測性及規範性分析功能，從而可使用與美國現時相同的先進解決方案。擴大後的實施亦將提供更精細的市場層級數據，帶來更深入、更貼合當地情況的洞察，為各業務單位的商品規劃及營運決策提供支援。

Circle K 食品及零售高級副總裁 Trey Powell 表示：「隨著 Circle K 的業務版圖持續擴展，擁有一家兼具全球規模及深厚當地專業知識、值得信賴的分析合作夥伴變得日益重要。NIQ 的先進分析及人工智能驅動洞察，可協助我們的團隊更明智、更迅速地作出決策，讓我們能夠更好地服務客戶，並加快各市場的增長。」

NIQ 的專屬服務模式將為是次全球推行工作提供支援，包括在 Circle K 全球辦事處提供的駐場支援。這種親身參與的模式旨在推動採用、實現價值最大化，並確保 Circle K 的商品規劃及分析團隊具備充分能力，以加快洞察應用、改善決策，並提升業務影響力。

「要在現今的零售環境中取勝，既需要全球規模，亦需要在當地層面精準應對。」NIQ 酒精飲品、煙草及便利店業務董事總經理 James Hunt 表示，「透過擴大是次合作，Circle K 正運用人工智能驅動的洞察、分析及決策能力，加快行動、以一致的全球規模營運，並為各業務單位，以及最重要的客戶，帶來更佳成果。」隨著 Circle K 推進其全球增長策略，NIQ 與 Circle K 將繼續深化合作，運用數據驅動的洞察提升各市場的表現。

常見問題

NIQ 與 Circle K 的這項協議宣佈了甚麼內容？

NIQ 與 Circle K 透過一項為期多年的全球協議擴大合作，涵蓋北美及歐洲超過 12 個國家。該協議擴展了 Circle K 對 NIQ 預測性及規範性分析功能的使用，以支援商品規劃、定價及營運方面的更明智決策。

擴大後的協議涵蓋哪些地區？

協議涵蓋北美及歐洲的多個市場。在歐洲，協議容許各市場進行更大程度的本地化調整；在加拿大，則讓 Circle K 能夠使用更多目前已在美國部署的先進分析功能。

Circle K 將如何運用 NIQ 的分析能力？

Circle K 將運用 NIQ 的預測性及規範性分析功能，獲取更深入、更貼合當地情況的洞察，以支援商品規劃、定價及營運策略方面的決策。擴大後的實施提供更精細的市場層級數據，協助各團隊更有效地應對當地消費者及競爭環境的變化。

這項協議如何支援 Circle K 的全球增長策略？

隨著 Circle K 持續拓展全球業務，此協議提供一個靈活框架，讓 NIQ 的解決方案能夠在各地區以一致方式部署，同時因應個別市場的具體需要而作出調整。這種全球一致性與當地相關性的平衡，有助 Circle K 在擴展過程中有效管理複雜性。

NIQ 的服務模式在是次合作中發揮甚麼作用？

擴大後的合作由 NIQ 的專屬服務模式提供支援，包括在 Circle K 全球辦事處提供駐場支援。這種親身參與的模式旨在推動採用、實現價值最大化，並確保 Circle K 團隊具備充分能力，有效運用各項洞察。

關於NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ)是一家首屈一指的消費者情報公司，致力於提供對消費者購買行為最全面且可信的洞察，並揭示新的成長途徑。憑藉無與倫比的全球數據布局、精細化消費者和零售衡量數據，以及數十年的AI建模專長，NIQ建構的決策系統能夠協助企業將複雜的數據轉化為切實有效的行動。

NIQ在90多個國家經營業務，涵蓋全球約82%的人口和超過7.4兆美元的全球消費支出。透過雲端平台、先進分析技術和AI驅動的洞察，NIQ傳遞市場全貌(The Full View™)，協助品牌和零售商瞭解消費者的購買行為、購買原因以及後續行動。

更多資訊，請造訪： www.niq.com 。

前瞻性聲明

本新聞稿涉及 Circle K 與 NIQ 擴大全球分析合作，可能載有關於預期消費者行為、市場趨勢及行業發展的前瞻性陳述。該等陳述反映根據現有數據、過往模式及各項假設作出的當前預期及預測。「將」、「預期」、「預測」、「相信」、「預計」、「計劃」、「展望」、「顯示」及其他類似詞語，旨在識別該等前瞻性陳述。該等陳述並不保證未來結果，且受固有不確定因素影響，包括消費者喜好、經濟狀況、技術進步及競爭環境的變化。實際結果可能與該等陳述明示或暗示的結果存在重大差異。儘管我們致力確保洞察以可靠數據及穩健方法為基礎，但除適用法律規定外，我們不承擔因未來事件或情況更新任何前瞻性陳述的責任。

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