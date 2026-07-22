上海商業銀行夥拍Planto推出跨行理財分析方案提升香港中小企客戶服務體驗

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 上海商業銀行（「上商」）與Planto攜手合作，透過採用香港金融管理局「戶口互聯」（Interbank Account Data Sharing，IADS）框架，於年初成功推出先進的跨行理財分析（Inter-bank Financial Insights）方案，為上商的企業客戶提供全港最全面*1的戶口互聯跨銀行賬戶分析功能。透過「上商企業理財」手機應用程式，上商企業客戶只需簡單按鍵，即可整合多家銀行的賬戶資料，全面掌握整體財務狀況，提高跨賬戶透明度，並進一步加強風險管理能力。

跨行理財分析方案整合多家銀行數據，並提供實時財務分析，讓上商的中小企客戶更清晰、更高效地掌握及管理財務狀況。透過智能化自動處理，原本需要數天完成的人手工作得以大幅簡化，顯著提升中小企業的財務透明度及決策效率。相關的方案將原始銀行數據轉化為具體及有助決策的實用資訊，以協助企業識別現金流趨勢、自動完成日常分析工作，並讓上商的中小企客戶能夠更迅速、更具信心地作出商業決策，同時享受升級的銀行服務體驗。

上海商業銀行副行政總裁兼零售及數碼策略總監馮鈺龍表示：「上海商業銀行一直致力以創新科技，迎合客戶不斷演變的需要。我們很高興與Planto攜手合作，在香港推出這項先進的跨行理財分析方案。該行透過全港最全面的跨行賬戶分析平台，積極以創新金融科技方案支持中小企業務發展。憑藉智能數據分析及安全可靠的平台，該行協助中小企提升營運效率，並為客戶帶來更優質的服務體驗。上商一直以成為值得信賴、面向未來並持續推動創新的銀行為使命，我們將繼續與中小企客戶攜手並進，陪伴企業於不同發展階段穩步前行，致力成為值得信賴的長遠合作夥伴。」

回應客戶的實際需要

根據Planto與中小企創辦人的訪問所得，不少企業在日常財務管理上均面對財務資訊分散、人手對賬繁複，以及準備賬目資料需時等挑戰。有見及此，跨行理財分析方案提供一站式智能財務管理平台，協助企業減省人手工序，加快決策流程，讓財務管理更清晰、更高效。

客戶授權上商透過「戶口互聯」存取其他銀行的賬戶資料後，即可於「上商企業理財」手機應用程式使用以下11項全新功能：

綜合賬戶概覽：一覽上商及另外11家銀行的賬戶結餘，全面掌握資金狀況。 結餘走勢分析：即時查看跨行每日總賬戶結餘變化，並可透過互動方式查閱相關資料。 現金流分析：查閱長達18個月的跨銀行資金流入、流出及淨現金流數據，並可深入分析個別賬戶的現金流表現。 出賬週期分析：分析跨銀行支出交易，掌握付款週期模式。 交易重點提示：快速識別大額交易，協助及早留意潛在異常情況或商機。 交易類別分析：按支票、現金、轉賬及匯款等不同交易類別分析資金流向。 定期交易分析：識別所有已連接銀行賬戶的每月經常性收支，讓企業更清晰掌握可預測現金流。 交易關係分析：分析主要付款人及收款人資料，並提供POS及商戶資訊，協助企業優化供應商及合作夥伴管理。 外匯交易摘要：整合外幣支出及交易資料，簡化外匯管理流程。 主要交易渠道分析：識別常用交易渠道，協助企業監察營運資金流向，同時減輕行政負擔。 海外市場分布分析：按國家及地區分析收入來源，為企業拓展海外業務提供具參考價值的分析。

對銀行業的意義

對銀行而言，建基於「戶口互聯」的數據分析，有助加強風險管理能力，更早識別潛在異常情況及商機，同時讓客戶經理團隊更清晰掌握中小企客戶的財務行為。這不只為銀行帶來更完善的數據報表，更建立出以數據驅動、主動服務客戶的新基礎。

Planto聯合創辦人兼行政總裁劉于嘉表示：「銀行一直掌握大量數據，但欠缺能夠將數據即時轉化為決策能力的工具。我們很高興能與上海商業銀行攜手推動這項計劃，上商一直以前瞻性的數碼策略服務企業客戶，這份以客為本的理念亦與Planto不謀而合。透過『戶口互聯』，我們為銀行構建全新的企業財務管理體驗，將原本需時數天的財務工作縮短至數秒，讓中小企能夠更清晰掌握財務狀況、更迅速作出決策，並更全面掌握業務發展；同時亦讓銀行能以更具規模效益的方式，為企業客戶提供更優質的服務。」

*1 根據銀行官方網站截至2026年2月5日公布的28家香港「戶口互聯」參與銀行資料比較。 Expand

關於 Planto

Planto Limited 在 2018 年成立，是一間總部位於香港的金融科技公司，為機構及消費者提供以數據驅動及互動的金融技術。該公司與多家金融機構合作，運用人工智能、數據及科技開發出創新解決方案，幫助銀行為零售及中小企業客戶提升數碼互動、數碼銷售及運營效率。

Planto 的開放銀行解決方案例如交易數據擴充（Transaction Data Enrichment）技術，已在「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃得到認可，並在香港金融管理局的 FSS 3.1 沙盒中推出信貸分析和企業理財平台。

如需了解更多關於 Planto 的資訊，請前往：www.planto.io/

關於上海商業銀行

上海商業銀行於1950年在香港成立，為本地知名的華資銀行，以服務企業、中小企及高資產淨值人士稱著。其歷史可追溯至1915年由陳光甫先生創立的上海商業儲蓄銀行。本著「服務社會」宗旨及「處處為您着想」理念，上商透過遍佈全球各地近50 個辦事處及分行，包括香港、紐約、三藩市、洛杉磯、倫敦、上海及深圳等主要城市，致力提供量身訂造、多元化的產品和服務以滿足客戶各種需要，包括貸款、存款、貿易融資、匯款、證券交易，財富管理、保險、財資、外匯、信用卡及數碼銀行服務。

2000年，上商與內地的上海銀行*2及台灣的上海商業儲蓄銀行*3成立了三地「上海銀行」聯盟。透過聯盟，上商的網絡發展覆蓋中國各地、東南亞以至英美，擁有超過400個網點的強大網絡。