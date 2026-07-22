NIQとサークルK、12か国超でグローバルな分析提携を拡大

シカゴ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 消費者インテリジェンス分野をリードするNielsenIQ（NYSE：NIQ）とサークルKは、北米・欧州の12か国超にまたがる複数年のグローバル契約を発表しました。この提携は、NIQの世界規模の対応力、AIを活用した分析、各地域市場に関する深い知見を結集することで、サークルKが意思決定のあり方を変革し、成長を加速させるとともに、世界各地で拡大を続ける事業網全体で業界最高水準の顧客体験を提供できるよう支援します。

競争が一段と激化し、急速に変化する小売環境の中で、この提携によりサークルKは、移り変わる消費者需要を先取りし、事業パフォーマンスを最適化するとともに、各市場で新たな成長機会を切り拓くことができます。NIQのAI主導のインサイトと意思決定支援プラットフォームを活用することで、サークルKの各事業部門とグローバル・センター・オブ・エクセレンスは、グローバル戦略との整合性を保ちながら、各市場の状況に合わせて、マーチャンダイジング、価格設定、業務に関するより的確かつ迅速な意思決定を行えるようになります。

欧州では、この契約により、サークルKの各チームは、各地域の事業運営全体で一貫性を保ちながら、分析結果や品ぞろえ・価格設定に関するインサイトを各市場の状況に合わせて調整できます。

カナダでは、サークルKはNIQの予測分析および処方的分析機能の活用範囲を広げ、現在米国で導入されているものと同じ高度なソリューションを利用できるようになります。また、導入範囲の拡大により、市場単位でよりきめ細かな分析が可能となり、各地域の実情をより深く捉えたインサイトが得られるようになります。こうしたインサイトは、各事業部門のマーチャンダイジングおよび業務上の意思決定に役立ちます。

サークルKの食品・小売担当シニア・バイス・プレジデントであるトレイ・パウエル氏は、次のように述べています。「サークルKの事業網が拡大を続ける中、世界規模の対応力と各地域市場に関する深い専門知識を兼ね備えた信頼できる分析パートナーの存在が、ますます重要になっています。NIQの高度な分析とAI主導のインサイトにより、当社のチームはより的確かつ迅速に意思決定でき、お客様により良いサービスを提供し、各市場での成長を加速させることができます。」

グローバル展開を支えるのは、世界各地のサークルK拠点でのオンサイト支援を含む、NIQの専任サービス体制です。この現場密着型のアプローチは、導入・活用を促進して価値を最大化するとともに、サークルKのマーチャンダイジング・チームと分析チームが、インサイトの創出を加速し、意思決定を改善し、事業への効果を高められるよう万全の態勢を整えることを目的としています。

NIQのアルコール飲料・たばこ・コンビニエンスストア担当マネージング・ディレクターを務めるジェームズ・ハントは、次のように述べています。「今日の小売環境で成功するには、世界規模の対応力と各地域に即したきめ細かな対応の両方が必要です。今回の提携拡大を通じて、サークルKはAI主導のインサイト、分析、意思決定支援機能を活用して、より迅速に行動し、世界規模で一貫性のある事業運営を行い、各事業部門、そして何よりもお客様に、より優れた成果をもたらしています。」サークルKがデータ主導のインサイトを活用して各市場の事業パフォーマンスを高め、グローバル成長戦略を推進する中、両社は今後も提携を強化していきます。

よくある質問

NIQとサークルKの今回の契約では、どのような内容が発表されたのですか？

NIQとサークルKは、北米と欧州の12か国超にわたる複数年のグローバル契約を通じて、提携を拡大します。この契約により、サークルKはNIQの予測分析および処方的分析の活用範囲を拡大し、マーチャンダイジング、価格設定、業務に関する意思決定をより的確に行えるようになります。

今回の契約拡大の対象地域はどこですか？

この契約は、北米と欧州の複数の市場を対象としています。欧州では、各市場の状況に合わせた分析が可能となり、カナダでは、現在米国で導入されているものと同じ高度な分析機能をサークルKが利用できるようになります。

サークルKはNIQの分析機能をどのように活用しますか？

サークルKは、NIQの予測分析および処方的分析を活用して、各地域の実情をより深く捉えたインサイトを獲得し、マーチャンダイジング、価格設定、業務戦略に関する意思決定に活用します。導入範囲の拡大により、市場単位でよりきめ細かな分析が可能となり、各チームは地域の消費者動向や競争環境により効果的に対応できるようになります。

この契約はサークルKのグローバル成長戦略をどのように支援しますか？

サークルKがグローバルな事業展開を続ける中、この契約は、各市場の具体的なニーズに合わせつつ、NIQのソリューションを各地域で整合性を保ちながら展開できる柔軟な枠組みを提供します。グローバルな整合性と各市場への適合性を両立することで、サークルKは事業拡大に伴う複雑さに対処できるようになります。

今回の提携で、NIQのサービス体制はどのような役割を果たしますか？

今回の提携拡大は、世界各地のサークルK拠点でのオンサイト支援を含むNIQの専任サービス体制によって支えられます。この現場密着型のアプローチは、導入・活用を促進して価値を最大化するとともに、サークルKの各チームがインサイトを効果的に活用できるよう、万全の態勢を整えることを目的としています。

NIQについて

NielsenIQ（NYSE：NIQ）は、消費者インテリジェンス分野をリードする企業であり、消費者の購買行動に関する最も包括的で信頼性の高い理解を提供するとともに、新たな成長機会を明らかにしています。比類のないグローバルデータ基盤と、消費者および小売に関する精緻な測定データに、数十年にわたるAIモデリングの専門知識を組み合わせることで、NIQは、複雑なデータを確信を持った行動につなげる意思決定システムを構築しています。

90か国以上で事業を展開するNIQは、世界人口の約82％と世界の消費支出7.4兆ドル超をカバーしています。クラウドベースのプラットフォーム、高度な分析、およびAI主導のインサイトを通じて、NIQは「The Full View™」を提供し、ブランドおよび小売事業者が、消費者が何を購入し、なぜ購入するのか、そして次に何をすべきかを理解できるよう支援しています。

詳しくは www.niq.com をご覧ください。

将来の予測に関する記載

サークルKとNIQのグローバルな分析提携の拡大に関する本プレスリリースには、予想される消費者行動、市場動向、業界動向に関する将来見通しの記述が含まれる場合があります。これらの記述は、入手可能なデータ、過去の傾向、およびさまざまな前提条件に基づく現時点での見通しおよび予測を反映したものです。「will（～する見込みである）」「anticipates（予想する）」「projects（予測する）」「believes（考える）」「forecasts（予測する）」「plan（計画する）」「look ahead（先を見据える）」「indicates（示す）」などの表現およびこれらに類似する語句は、かかる将来見通しに関する記述を識別するために用いられています。これらの記述は将来の結果を保証するものではなく、消費者嗜好の変化、経済状況、技術革新、競争環境の変化など、内在するさまざまな不確実性の影響を受けます。実際の結果は、これらの記述において明示または示唆された内容と大きく異なる可能性があります。NIQは、信頼性の高いデータおよび健全な方法論に基づくインサイトの提供に努めていますが、適用される法令が要求する範囲を除き、将来の事象または状況を反映するために将来見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

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