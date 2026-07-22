NIQ et Circle K étendent leur collaboration mondiale en matière d’analyse de données à plus de 12 pays

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE : NIQ), une société leader dans le domaine de l’intelligence consommateur, et Circle K ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord mondial pluriannuel couvrant plus de 12 pays en Amérique du Nord et en Europe. Cette collaboration associe la portée mondiale de NIQ, ses analyses basées sur l’intelligence artificielle et sa connaissance approfondie des marchés locaux pour aider Circle K à transformer sa prise de décision, à accélérer sa croissance et à offrir une expérience client hors pair sur l’ensemble de son réseau mondial en pleine expansion.

Dans un secteur de la grande distribution de plus en plus concurrentiel et en constante évolution, cette collaboration permet à Circle K d’anticiper l’évolution de la demande des consommateurs, d’optimiser ses performances et de saisir de nouvelles opportunités de croissance sur l’ensemble des marchés. Grâce aux plateformes d’analyse et de prise de décision basées sur l’IA de NIQ, les unités commerciales et le Centre d’excellence mondial de Circle K accéléreront la prise de décisions plus éclairées en matière de merchandising, de tarification et d’exploitation, adaptées à la dynamique des marchés locaux tout en s’alignant sur une stratégie mondiale.

En Europe, cet accord permet aux équipes de Circle K d’adapter les analyses, l’assortiment et les recommandations de tarification aux conditions locales du marché, tout en maintenant la cohérence entre les opérations régionales.

Au Canada, Circle K étend son utilisation des capacités d’analyse prédictive et prescriptive de NIQ, accédant ainsi aux mêmes solutions avancées actuellement déployées aux États-Unis. Cette mise en œuvre élargie offrira également une plus grande granularité au niveau du marché, permettant des analyses plus approfondies et plus localisées pour soutenir la prise de décision des unités opérationnelles en matière de merchandising et d’exploitation.

« Alors que la présence de Circle K continue de s’étendre, il est de plus en plus important de pouvoir compter sur un partenaire analytique de confiance, alliant une envergure mondiale à une expertise locale approfondie », déclare Trey Powell, vice-président principal chargé de l’alimentation et de la vente au détail chez Circle K. « Les analyses avancées et les informations basées sur l’IA de NIQ aident nos équipes à prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides, ce qui nous permet de mieux servir nos clients et d’accélérer notre croissance sur l’ensemble des marchés. »

Le déploiement mondial s’appuie sur le modèle de service dédié de NIQ, qui comprend une assistance sur site dans tous les bureaux de Circle K à travers le monde. Cette approche pratique est conçue pour favoriser l’adoption de la solution, maximiser sa valeur et garantir que les équipes de merchandising et d’analyse de Circle K disposent de tous les moyens nécessaires pour accélérer l’obtention d’informations, améliorer la prise de décision et accroître l’impact commercial.

« Pour réussir dans le secteur de la grande distribution d’aujourd’hui, il faut à la fois une envergure mondiale et une grande précision au niveau local », déclare James Hunt, directeur général de la division Boissons alcoolisées, tabac et commerces de proximité chez NIQ. « Grâce à cette collaboration élargie, Circle K tire parti des analyses, des informations et des capacités décisionnelles basées sur l’IA pour agir plus rapidement, opérer à une échelle mondiale cohérente et obtenir de meilleurs résultats tant pour ses divisions commerciales que, surtout, pour ses clients. » Ensemble, NIQ et Circle K continueront à renforcer leur collaboration à mesure que Circle K poursuit sa stratégie de croissance mondiale, en s’appuyant sur des informations fondées sur les données pour améliorer les performances sur l’ensemble des marchés.

FAQ

Que prévoit cet accord entre NIQ et Circle K ?

NIQ et Circle K étendent leur collaboration dans le cadre d’un accord mondial pluriannuel couvrant plus de 12 pays en Amérique du Nord et en Europe. Cet accord étend l’utilisation par Circle K des analyses prédictives et prescriptives de NIQ afin de favoriser une prise de décision plus éclairée en matière de merchandising, de tarification et d’opérations.

Quelles régions sont concernées par cet accord élargi ?

L’accord couvre plusieurs marchés en Amérique du Nord et en Europe. En Europe, il permet une plus grande personnalisation locale par marché, tandis qu’au Canada, il étend l’accès de Circle K aux mêmes capacités d’analyse avancées que celles actuellement déployées aux États-Unis.

Comment Circle K va-t-il exploiter les capacités d’analyse de NIQ ?

Circle K utilisera les outils d’analyse prédictive et prescriptive de NIQ pour obtenir des informations plus approfondies et mieux adaptées au contexte local, qui faciliteront la prise de décision en matière de merchandising, de tarification et de stratégies opérationnelles. Cette mise en œuvre élargie offre une plus grande granularité au niveau du marché, aidant ainsi les équipes à s’adapter plus efficacement aux dynamiques locales liées à la consommation et à la concurrence.

En quoi cet accord soutient-il la stratégie de croissance mondiale de Circle K ?

Alors que Circle K poursuit son expansion mondiale, cet accord offre un cadre flexible permettant de déployer les solutions NIQ de manière cohérente dans toutes les régions, tout en les adaptant aux besoins spécifiques de chaque marché. Cet équilibre entre alignement mondial et pertinence locale aide Circle K à gérer la complexité liée à sa croissance.

Quel rôle le modèle de service de NIQ joue-t-il dans cette collaboration ?

Cette collaboration élargie s’appuie sur le modèle de service dédié de NIQ, qui comprend une assistance sur site dans tous les bureaux de Circle K à travers le monde. Cette approche pratique est conçue pour favoriser l’adoption des solutions, maximiser la valeur ajoutée et garantir que les équipes de Circle K soient pleinement en mesure d’exploiter efficacement les informations.

À propos de NIQ

NielsenIQ (NYSE : NIQ) est une société leader dans le domaine de l'intelligence consommateur, offrant la compréhension la plus complète et la plus fiable du comportement d'achat des consommateurs et révélant de nouvelles voies de croissance. En associant une empreinte données mondiale inégalée et une mesure granulaire de la consommation et de la vente au détail à des décennies d'expertise en modélisation d'IA, NIQ conçoit des systèmes de prise de décision qui aident les entreprises à tirer parti de données complexes pour agir en toute confiance.

Notre présence mondiale s'étend sur plus de 90 pays, couvrant environ 82 % de la population mondiale et plus de 7 400 milliards de dollars de dépenses de consommation mondiales. Grâce à des plateformes cloud, des analyses avancées et des observations dérivées de l'IA, NIQ offre la « Full View™ », accompagnant les marques et les détaillants vers une meilleure compréhension du comportement d'achat des consommateurs comme levier d'action.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.niq.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse concernant l’élargissement de la collaboration mondiale en matière d’analyse entre Circle K et NIQ peut contenir des déclarations prospectives relatives aux comportements anticipés des consommateurs, aux tendances du marché et aux évolutions du secteur. Ces déclarations reflètent les attentes et les projections actuelles basées sur les données disponibles, les tendances historiques et diverses hypothèses. Des termes tels que « va », « prévoit », « projette », « estime », « anticipe », « planifie », « envisage », « indique » et d’autres expressions similaires ont pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de résultats futurs et sont soumises à des incertitudes inhérentes, notamment les changements dans les préférences des consommateurs, les conditions économiques, les progrès technologiques et la dynamique concurrentielle. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Bien que nous nous efforcions de fonder nos analyses sur des données fiables et des méthodologies solides, nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances futurs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

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