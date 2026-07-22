Rajant y Epiroc México anuncian una alianza estratégica para impulsar operaciones mineras conectadas en todo México

MALVERN, Pa. & CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Rajant Corporation, pionera en redes inalámbricas Kinetic Mesh®, y Epiroc México, proveedor líder de equipos para minería y soluciones de productividad, anunciaron hoy una alianza estratégica para ofrecer soluciones de conectividad más confiables y listas para implementarse a los clientes mineros en México, con oportunidades de expansión para respaldar el portafolio global de minería de Epiroc.

Las operaciones mineras en México, particularmente las minas de tajo abierto de gran escala enfrentan entornos en constante cambio, donde los equipos, vehículos y áreas de producción se desplazan continuamente a lo largo de la operación. Mantener comunicaciones inalámbricas confiables en estos sitios dinámicos es fundamental para mejorar la productividad, fortalecer la seguridad, reducir los tiempos de inactividad y respaldar iniciativas de automatización.

A través de esta alianza, Epiroc México y Rajant combinan la experiencia minera, las capacidades digitales y las sólidas relaciones con clientes de Epiroc con la resiliente tecnología de redes Kinetic Mesh de Rajant. A diferencia de la infraestructura inalámbrica convencional, la arquitectura autorreparable de Rajant se adapta continuamente conforme los equipos, vehículos y operaciones se desplazan a través de la mina, ayudando a mantener una conectividad confiable sin depender de infraestructura fija que puede resultar compleja de implementar, reubicar o expandir.

Juntas, ambas compañías ayudarán a las organizaciones mineras a fortalecer la visibilidad operativa, respaldar las flotas de equipos móviles, reducir el tiempo de inactividad relacionado con problemas de conectividad y construir una base sólida de comunicaciones para las operaciones conectadas de hoy, al mismo tiempo que preparan el camino hacia entornos mineros cada vez más automatizados y autónomos.

“Las comunicaciones confiables se han convertido en un requisito fundamental para las operaciones mineras modernas”, señaló Sagar Chandra, Vicepresidente Ejecutivo de Ventas Globales de Rajant Corporation. “Nuestra alianza con Epiroc combina la resiliente plataforma de comunicaciones de Rajant con uno de los principales proveedores mundiales de tecnología para minería. Juntos, estamos ayudando a nuestros clientes a mejorar la productividad, la visibilidad operativa y su preparación para operaciones cada vez más conectadas y autónomas, comenzando en México y con el potencial de ampliar esta colaboración en toda América Latina.”

“Esta alianza representa otro paso importante en el compromiso de Epiroc México de acelerar la transformación digital de la industria minera”, afirmó Björn Tisell, Gerente General de Epiroc México. “Al combinar la tecnología líder de redes inalámbricas de Rajant con la experiencia minera de Epiroc y nuestra cercanía con los clientes, estamos permitiendo que nuestros clientes construyan operaciones más conectadas, productivas y sostenibles. Nos entusiasman las oportunidades que esta colaboración genera, no solo en México, sino también como un modelo para el crecimiento futuro en la región.”

Fortaleciendo esta visión, César Rojas, Business Line Manager de Soluciones Digitales de Epiroc México, agregó: “La transformación digital comienza con una conectividad confiable. Nuestros clientes están adoptando cada vez más tecnologías de automatización, datos de máquinas, gestión de flotas y soluciones digitales avanzadas que requieren comunicaciones continuas y resilientes en toda la mina. La tecnología de Rajant proporciona la flexibilidad y confiabilidad necesarias para respaldar estas iniciativas, permitiendo a las compañías mineras maximizar la eficiencia operativa mientras se preparan para la mina del futuro.”

Acerca de Rajant Corporation

Rajant Corporation es una empresa de tecnología de comunicaciones de pila completa y pionera en redes Kinetic Mesh®. Su arquitectura Mesh-Over-Everything integra sistemas de comunicación dispares para crear redes cohesivas y autooptimizadas que respaldan aplicaciones industriales y de defensa críticas. Al llevar inteligencia al borde de la red, Rajant posibilita comunicaciones autónomas y resilientes que operan dondequiera que se muevan personas, máquinas y datos. Más información en rajant.com.

Acerca de Epiroc

Epiroc es un socio global de productividad para clientes de minería e infraestructura y acelera la transformación hacia una sociedad sostenible. A través de tecnología innovadora, Epiroc desarrolla y suministra equipos seguros y de vanguardia, como perforadoras, equipos y herramientas para excavación de roca y construcción, tanto para aplicaciones de superficie como subterráneas. La compañía también ofrece servicios de clase mundial, soporte posventa y soluciones para automatización, digitalización y electrificación. Más información en www.epirocgroup.com.

La división de Digital Solutions de Epiroc impulsa la transformación digital de las industrias minera y de construcción mediante una amplia gama de soluciones digitales dinámicas y agnósticas a la tecnología, enfocadas en mejorar la seguridad, la productividad y la sostenibilidad en las operaciones. Por favor ver www.epiroc.com acerca de oferta de productos.