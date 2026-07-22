BitGo與OTC Markets Group將攜手合作，致力於為超過150家註冊經紀交易商提供數位資產交易服務

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位資產基礎架構公司BitGo Holdings, Inc. (NYSE: BTGO) (“BitGo”)旗下子公司、美國貨幣監理署(OCC)特許數位資產信託銀行BitGo Bank and Trust, National Association (“BitGo Bank & Trust”)與受監管市場營運商OTC Markets Group (OTCQX: OTCM)今日宣布，雙方有意建立策略聯盟。該聯盟旨在將數位資產交易與代管基礎架構引進使用受美國證券交易委員會(SEC)監管之替代交易系統OTC Link ATS的經紀交易商。該聯盟不僅旨在支援一系列數位資產證券，還將在監管架構日益成熟的背景下奠定基礎，協助經紀交易商將其業務擴充至所有代幣化資產、大宗商品以及更廣泛的以區塊鏈為基礎的金融市場。

根據擬定的架構，訂閱該服務的經紀交易商將能夠在用於NMS（全國市場系統）和OTC（場外交易）股票市場的同一受監管電子交易基礎架構上，對數位資產證券進行報價、定價和執行交易。該連線將由Elysium的交易後平台MatchHub提供支援，該平台將OTC Link ATS與數位資產代管機構相連，協助訂閱者協調交易並推進結算。

BitGo Bank & Trust將做為合格的代管機構，透過鏈下結算基礎架構Go Network保障資產安全，並促進交易對手方之間的結算。隨著主管機關迅速制定明確的規則，金融服務提供者在符合適用法規要求的前提下，可在其受監管的經紀交易商體系內代表投資人持有代幣化證券、大宗商品及其他資產。企業級解決方案必須與成熟的市場參與者對接，以支援區塊鏈技術和金融創新，這一點至關重要。

擬議的聯盟旨在維護數位資產市場的傳統市場結構原則。OTC Link ATS的合格做市商報價系統使經紀交易商能夠進行做市，為投資人提供最佳執行，而BitGo Bank & Trust將做為交易對手方的合格代管機構，為代幣化資產提供企業級的受託監督。BitGo Bank & Trust維持一個破產隔離架構，旨在將客戶資產與BitGo的公司資產分離，進一步契合長期以來的金融市場結構規範。

BitGo執行長兼共同創辦人Mike Belshe表示：「數位資產市場的未來將取決於機構能夠信任的基礎架構。當交易、代管和結算職責明確分離，且受託保護機制完好無損時，金融市場的運作最為高效。BitGo與OTC Markets正攜手將這些原則引進數位資產領域，為經紀交易商提供一條進入該市場的符合法規的途徑，且不會在營運控制、透明度或客戶資產保護方面做出妥協。」

OTC Markets Group總裁兼執行長Cromwell Coulson表示：「數位資產的監管正在迅速推進，為了滿足當今投資人的需求，經紀交易商需要現成可用的代幣化交易和代管基礎架構。OTC Link ATS做為關鍵任務級的電子交易基礎架構應運而生，我們與BitGo的合作旨在將這一架構延伸至數位資產領域。這將確保我們的訂閱者在維持既定法規遵循流程和監管標準的同時，擁有企業級代管服務，並順暢接取數位資產市場。」

擬議的聯盟彰顯出隨著代幣化從概念走向實施，機構正更廣泛地向可交互操作且以區塊鏈為基礎的金融基礎架構轉型。隨著數位資產與傳統資本市場的日益融合，機構正優先考量受監管的代管、透明的結算，以及能夠支援全譜系金融產品的開放市場基礎架構。

關於BitGo

BitGo(NYSE:BTGO)是一家數位資產基礎設施公司，提供託管、錢包、質押、交易、融資、穩定幣以及結算服務，並以受監管的冷錢包儲存為基礎。自2013年以來，BitGo一直致力於加速金融體系向數位資產經濟轉型。BitGo在全球範圍內營運，並設有多個受監管實體，其中包括BitGo Bank & Trust, National Association，這是由上市公司擁有的首家聯邦特許數位資產信託銀行。目前，BitGo服務數千家機構客戶，包括許多業界頂級品牌、金融機構、交易所與平台，以及全球數百萬投資者。如需更多資訊，請造訪 www.bitgo.com 。

關於OTC Markets Group

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM)營運涵蓋12,000種美國和國際證券的受監管交易市場。我們以資料驅動的資訊揭露標準構成了我們公共市場的基礎：OTCQX®最佳市場、OTCQB®創業市場、OTCID™基礎市場和Pink Limited™市場。我們的OTC Link®替代交易系統(ATS)提供經紀交易商促成交易所仰賴的關鍵市場基礎架構。我們的創新模式為企業更高效地進入美國金融市場提供了途徑。

OTC Link ATS、OTC Link ECN、OTC Link NQB、OTC Overnight®和MOON ATS®均為受SEC監管的ATS，由OTC Link LLC營運，該公司是FINRA和SEC註冊的經紀交易商，且為SIPC成員。

如欲進一步瞭解我們如何打造資訊更充分、更高效的市場，請造訪www.otcmarkets.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述構成聯邦證券法所定義的「前瞻性陳述」。諸如「可能」、「或許」、「將會」、「應當」、「相信」、「預期」、「預計」、「估算」、「繼續」、「預測」、「預報」、「規劃」、「計畫」、「意圖」等字詞或類似表達，或是涉及意圖、信念或目前預測的陳述，都屬於前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受各種風險和不確定性影響，而且其中有許多都難以預測，可能導致實際結果與目前預測及假設大相逕庭，並偏離任何前瞻性陳述所載列或暗示的內容。可能導致實際結果與目前預測產生重大差異的重要因素包括（但不限於）：數位資產的高度波動性；與整合所支援的數位資產及其底層網路變更與升級相關的技術問題；針對本產業及業務運作的監管審查強度日增；存取由我們本身或為客戶代管的任何數位資產所需的私密金鑰被盜、遺失或損毀；執行客戶交易或管理我們自身的交易活動時發生錯誤；以及BitGo於2026年3月27日向美國證券交易委員會(SEC)遞交的10-K表格年度報告及其隨後向SEC遞交的文件（包括隨後遞交的10-Q表格和8-K表格定期報告）中所討論的其他因素。這類前瞻性陳述的根據是發表陳述時所存在的既定事實與狀況，以及對未來事實與狀況的預測。儘管BitGo認為這些前瞻性陳述合理，但特此提醒本新聞稿的讀者切勿過度倚賴任何前瞻性陳述。本新聞稿所載資訊僅在新聞稿發表之日有效；除適用證券法可能要求的義務外，本公司沒有任何義務對與本新聞稿中所討論事項相關的任何前瞻性陳述進行更新。

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