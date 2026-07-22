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Vultr en AMD ondersteunen het AI-project TESSERA van de universiteit van Cambridge om wereldwijde milieubewaking te versnellen

De Energy & Environment Group van de universiteit van Cambridge integreert een basismodel op planetaire schaal op Vultr Cloud GPU-infrastructuur aangestuurd door AMD Instinct™ MI325X GPU's

CAMBRIDGE, Engeland--(BUSINESS WIRE)--Vultr, het grootste cloudinfrastructuurbedrijf ter wereld in privéhanden, en AMD, een leider in sterk presterende AI computing, hebben hun steun aangekondigd aan de Energy & Environment Group van de universiteit van Cambridge bij de ontwikkeling van TESSERA, een baanbrekend AI-basismodel ontworpen om internationaal milieuveranderingen op een ongekende schaal te bewaken.

Vultr verschaft de computationele infrastructuur, gebaseerd op AMD Instinct MI325X accelerators, nodig om globale embeddings te genereren die het landoppervlak van de Aarde van 2017 tot 2025 dekken, teneinde toepassingen mogelijk te maken in de landbouw, het behoud van de biodiversiteit en de bewaking van infrastructuur voor hernieuwbare energie.

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