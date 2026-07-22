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NIQ en Circle K breiden wereldwijde samenwerking op het gebied van analytics uit naar meer dan 12 landen

Uitgebreide overeenkomst stelt de bedrijfsonderdelen van Circle K in staat om slimmere beslissingen te nemen over merchandising, prijsstelling en bedrijfsvoering in Noord-Amerika en Europa

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NYSE: NIQ), een toonaangevend bedrijf op het gebied van consumenteninzichten, en Circle K hebben vandaag een meerjarige, wereldwijde overeenkomst aangekondigd die meer dan 12 landen in Noord-Amerika en Europa omvat. De samenwerking combineert de wereldwijde schaalgrootte, de op AI gebaseerde analyses en de diepgaande lokale marktkennis van NIQ. Hiermee kan Circle K de besluitvorming transformeren, de groei versnellen en een superieure klantervaring bieden binnen zijn groeiende wereldwijde netwerk.

In een retailomgeving die wordt gekenmerkt door toenemende concurrentie en snelle veranderingen, stelt deze samenwerking Circle K in staat om in te spelen op de veranderende vraag van consumenten, de prestaties te optimaliseren en nieuwe groeimogelijkheden in diverse markten te benutten.

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