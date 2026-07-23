Vultr與AMD攜手支援劍橋大學TESSERA人工智慧計畫，加速全球環境監測

英國劍橋--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大私有雲基礎設施公司Vultr與高效能及AI運算領域領導者AMD今日聯合宣佈，支援劍橋大學能源與環境研究團隊開發TESSERA——一款具突破性的人工智慧基礎模型，旨在以前所未有的規模進行國際環境變遷監測。

Vultr將提供基於AMD Instinct MI325X加速器的運算基礎設施，用於生成涵蓋2017年至2025年地球陸地表面的全球嵌入表示，以支援農業、生物多樣性保育及再生能源基礎設施監測等應用。此合作代表人工智慧應用於地球保育挑戰上的重大進展。

TESSERA處理歐洲太空總署Sentinel衛星的資料，為地球表面每個10公尺見方的區域建立詳細的嵌入表示——即經壓縮的人工智慧表示形式。TESSERA是迄今以Sentinel衛星數據建立的最精確像素級基礎模型，在結果與可重現性方面均居於領域領先地位。這些嵌入表示使全球研究人員、政府及組織得以追蹤環境變遷，從作物健康監測到森林砍伐偵測，其規模與精確度皆是過去無法達到的。

Vultr行銷長Kevin Cochrane表示：「此次合作使Vultr立足於尖端AI基礎設施與地球保育的交匯點。透過提供TESSERA所需的運算資源，並擁抱開源技術，Vultr正在推動能立即產生實際影響的研究，從協助小農優化作物產量，到追蹤關鍵生態系統中的生物多樣性流失。」

AMD歐洲、中東及非洲地區資深副總裁Stephanie Dismore補充道：「TESSERA證明了當頂尖研究團隊能以適當的運算資源與開放軟體基礎來擴展AI時，所能實現的可能性。藉由在搭載AMD Instinct™ MI325X GPU及AMD ROCm™開放軟體堆疊的Vultr雲端基礎設施上運行，劍橋大學研究人員能高效處理PB級衛星數據，並生成行星尺度的嵌入表示，有助於將環境觀測轉化為可執行的洞察。」

該計畫將運用Vultr搭載AMD技術的基礎設施，包括4x8 MI325X GPU配置，以處理並託管這些嵌入表示。此基礎設施將同時支援全球資料集的密集訓練需求與長期儲存需求。

劍橋大學電腦科學與技術系行星運算學教授暨劍橋地球觀測中心共同主任Anil Madhavapeddy教授強調該計畫對開放取用的承諾：「我們的目標是讓行星尺度環境監測的取用更為普及。藉由將TESSERA的嵌入表示以CC-BY授權免費提供，並公佈完整的訓練流程，我們確保全球任何研究人員、政府或組織都能針對其特定的保育需求部署此技術。」

能源與環境研究團隊不僅將釋出嵌入表示，也將釋出可在Vultr基礎設施上從頭開始訓練模型的完整可重現流程，以利區域特定應用的部署與微調。

該計畫的運算需求包括模型訓練所需的GPU資源，以及處理原始衛星觀測資料所需的CPU容量。

三大重點應用領域

此次合作將針對以下三個主要領域發展案例研究：

農業與耕作優化 ：透過10公尺解析度的作物健康監測、產量預測及風險管理，實現精準農業，特別著重於支援發展中地區的小農。

：透過10公尺解析度的作物健康監測、產量預測及風險管理，實現精準農業，特別著重於支援發展中地區的小農。 生物多樣性監測與保育 ：追蹤從熱帶雨林到英國重要樹籬網絡（對刺蝟等物種至關重要）等多元環境中的棲地變化、物種分佈及生態系統健康。

：追蹤從熱帶雨林到英國重要樹籬網絡（對刺蝟等物種至關重要）等多元環境中的棲地變化、物種分佈及生態系統健康。 再生能源基礎設施：偵測並繪製太陽能設施、風力發電廠及其他再生能源基礎設施，以支援能源轉型規劃與政策制定。

Madhavapeddy教授總結道：「此次合作體現了雲端基礎設施如何能加速具全球影響力的科學研究。我們正在為開放且易於取用的環境監測開創新的模式，為英國及全球的政策決策與保育行動提供資訊。」

此合作始於2025年11月，首批全球嵌入表示自2026年初起已開放公眾取用。

關於Vultr

Vultr的使命是讓全球企業與AI創新者能輕鬆、實惠且在地化地使用高效能雲端基礎設施。Vultr憑藉其靈活、可擴充的全球雲端運算、雲端GPU、裸機伺服器及雲端儲存解決方案，贏得185個國家/地區數十萬活躍客戶的信賴。Vultr由David Aninowsky創立，並在超過十年的時間裡自力籌資，現已發展成為全球最大的私有雲端基礎設施公司。

了解更多資訊：www.vultr.com。

關於AMD

AMD（NASDAQ：AMD）以高效能與AI運算的創新，致力於解決全球最重要的挑戰。時至今日，AMD技術驅動著雲端與AI基礎設施、嵌入式系統、AI個人電腦及遊戲等領域數十億的體驗。憑藉涵蓋AI最佳化CPU、GPU、網路產品及軟體的廣泛產品組合，AMD提供全方位的AI解決方案，為智慧運算新時代帶來所需的效能與擴充性。了解更多資訊：www.amd.com。

關於劍橋大學能源與環境研究團隊

劍橋大學電腦科學與技術系的能源與環境研究團隊運用運算方法來因應包括氣候變遷、生物多樣性保育及永續資源管理在內的全球性挑戰。該團隊透過與聯合國環境規劃署世界保育監測中心（UNEP-WCMC）、國際自然保育聯盟（IUCN）及劍橋保育倡議等組織的合作，建立學術研究與現實影響之間的橋樑。

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