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Fill Up Média: Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026

LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Fill Up Média, leader français de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant (code ISIN : FR001400AEM6 – mnémonique : ALFUM), annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec TP Icap Midcap au 30 juin 2026.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FILL UP MEDIA à TP Icap Midcap, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre de titres : 14 494
  • Solde en espèces : 29 996,82 €

Au cours du premier semestre 2026, il a été négocié un total de :

Achats

19 192 titres

122 054,93 €

259 transactions

Ventes

18 109 titres

120 626,36 €

217 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 13 411 titres
  • 31 624,27 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat au 7 avril 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre de titres : 14 190
  • Solde en espèces : 27 053,77 €

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À PROPOS DE FILL UP MÉDIA

 

Média de référence dans la publicité extérieure, Fill Up Média compte désormais 9 000 écrans implantés sur les distributeurs de carburant de 1 150 stations-service sur l’ensemble de l’Hexagone.

 

La Société a choisi ce moment d’attente pour proposer une communication innovante sur un support DOOH sonore unique, afin de capter l’attention et maximiser l’engagement des automobilistes. Avec une audience 100% mobile, la régie offre la possibilité aux marques de toucher plus de 7 millions de conducteurs chaque semaine lors de leurs déplacements et à l’intérieur d’un parcours de consommation (shopping, loisirs, travail, vacances…).

 

En 2025, Fill Up Média a réalisé un chiffre d’affaires de 16,4 M€ et comptait 90 collaborateurs. En savoir plus sur www.fillupmedia.fr

PREMIER SEMESTRE 2026

 

Achats

Ventes

Date

Nombre de transactions

Nombre de titres

Capitaux en EUR

Nombre de transactions

Nombre de titres

Capitaux en EUR

TOTAL

259

19 192

122 054,93

217

18 109

120 626,36

01/01/2026

0

0

0,00

0

0

0,00

02/01/2026

1

1

6,80

3

741

5 056,80

05/01/2026

1

1

6,85

1

1

6,85

06/01/2026

1

1

6,80

4

661

4 619,30

07/01/2026

2

131

884,30

1

1

6,80

08/01/2026

2

131

877,75

1

1

6,75

09/01/2026

1

1

6,75

1

1

6,75

12/01/2026

1

1

6,80

2

143

972,40

13/01/2026

1

1

6,80

2

67

458,90

14/01/2026

2

131

877,70

1

1

6,70

15/01/2026

2

61

408,75

1

1

6,75

16/01/2026

2

31

207,70

1

1

6,70

19/01/2026

1

1

6,85

2

161

1 102,85

20/01/2026

5

631

4 170,25

1

1

6,75

21/01/2026

1

1

6,75

1

1

6,75

22/01/2026

1

1

6,75

1

1

6,75

23/01/2026

3

271

1 781,20

1

1

6,70

26/01/2026

1

1

6,65

1

1

6,65

27/01/2026

1

1

6,60

1

1

6,60

28/01/2026

2

111

727,10

1

1

6,60

29/01/2026

1

1

6,65

1

1

6,65

30/01/2026

1

1

6,60

5

1 041

7 052,60

02/02/2026

2

131

871,15

7

1 406

10 035,65

03/02/2026

4

511

3 618,85

2

151

1 109,85

04/02/2026

4

491

3 379,45

2

151

1 079,45

05/02/2026

5

482

3 268,85

5

921

6 723,30

06/02/2026

5

652

4 200,50

1

1

6,75

09/02/2026

3

331

2 125,95

1

1

6,45

10/02/2026

1

1

6,55

2

2

13,10

11/02/2026

1

1

6,55

2

82

541,15

12/02/2026

1

1

6,45

1

1

6,45

13/02/2026

1

1

6,50

1

1

6,50

16/02/2026

2

141

909,45

2

161

1 070,45

17/02/2026

4

481

3 069,45

1

1

6,45

18/02/2026

3

311

1 950,95

1

1

6,45

19/02/2026

3

267

1 662,15

2

3

19,35

20/02/2026

2

131

805,65

1

1

6,15

23/02/2026

4

431

2 607,20

1

1

6,20

24/02/2026

3

271

1 605,10

1

1

6,10

25/02/2026

4

391

2 267,45

1

1

5,95

26/02/2026

1

1

6,00

2

2

12,00

27/02/2026

1

1

6,05

2

2

12,10

02/03/2026

4

361

2 093,35

1

1

5,85

03/03/2026

4

341

1 909,20

1

1

5,70

04/03/2026

2

101

560,60

2

28

160,85

05/03/2026

1

1

5,65

1

1

5,65

06/03/2026

1

1

5,70

1

1

5,70

09/03/2026

3

211

1 186,35

2

2

11,70

10/03/2026

1

1

5,70

3

384

2 197,45

11/03/2026

1

1

5,80

3

561

3 289,80

12/03/2026

1

1

5,90

5

1 131

6 814,90

13/03/2026

1

1

6,10

2

301

1 851,10

16/03/2026

1

1

6,25

2

171

1 068,75

17/03/2026

1

1

6,20

2

171

1 077,20

18/03/2026

1

1

6,30

1

1

6,30

19/03/2026

3

311

1 919,80

1

1

6,30

20/03/2026

2

131

812,25

1

1

6,25

23/03/2026

2

131

805,65

1

1

6,15

24/03/2026

1

1

6,20

1

1

6,20

25/03/2026

1

1

6,20

2

171

1 085,70

26/03/2026

1

1

6,30

1

1

6,30

27/03/2026

2

71

440,30

1

1

6,30

30/03/2026

1

1

6,25

1

1

6,25

31/03/2026

2

41

254,35

1

1

6,35

01/04/2026

1

1

6,25

2

98

627,05

02/04/2026

1

1

6,35

1

1

6,35

03/04/2026

0

0

0,00

0

0

0,00

06/04/2026

0

0

0,00

0

0

0,00

07/04/2026

1

1

6,38

1

1

6,38

08/04/2026

1

1

6,20

3

201

1 254,20

09/04/2026

2

8

48,96

2

13

81,38

10/04/2026

3

381

2 316,12

1

1

6,12

13/04/2026

1

1

6,14

2

121

759,74

14/04/2026

1

1

6,32

2

121

774,32

15/04/2026

2

17

108,20

2

61

397,64

16/04/2026

2

13

82,70

2

8

52,02

17/04/2026

2

171

1 087,70

2

76

495,50

20/04/2026

1

1

6,48

1

1

6,48

21/04/2026

1

1

6,48

1

1

6,48

22/04/2026

2

8

50,84

1

1

6,46

23/04/2026

2

171

1 077,30

1

1

6,30

24/04/2026

2

44

278,10

1

1

6,34

27/04/2026

2

61

385,54

1

1

6,34

28/04/2026

1

1

6,34

1

1

6,34

29/04/2026

2

75

475,56

1

1

6,40

30/04/2026

2

51

323,46

1

1

6,46

01/05/2026

0

0

0,00

0

0

0,00

04/05/2026

1

1

6,36

1

1

6,36

05/05/2026

3

158

1 001,30

1

1

6,34

06/05/2026

2

101

630,28

1

1

6,28

07/05/2026

4

411

2 542,52

1

1

6,32

08/05/2026

1

1

6,22

1

1

6,22

11/05/2026

1

1

6,34

11

3 171

21 300,74

12/05/2026

4

601

4 034,36

2

44

304,32

13/05/2026

6

722

4 717,70

2

111

754,64

14/05/2026

5

651

4 155,00

1

1

6,60

15/05/2026

4

491

3 109,74

5

861

5 763,54

18/05/2026

4

511

3 317,34

3

381

2 578,54

19/05/2026

4

521

3 299,52

2

121

791,32

20/05/2026

1

1

6,46

1

1

6,46

21/05/2026

4

491

3 066,72

1

1

6,32

22/05/2026

1

1

6,38

2

121

779,18

25/05/2026

2

171

1 080,74

1

1

6,34

26/05/2026

4

441

2 772,06

2

121

784,06

27/05/2026

2

52

325,66

3

401

2 602,40

28/05/2026

1

1

6,60

7

1 781

12 016,40

29/05/2026

4

571

3 764,80

1

1

6,80

01/06/2026

4

531

3 437,06

1

1

6,66

02/06/2026

3

391

2 439,76

1

1

6,36

03/06/2026

1

1

6,32

2

11

70,72

04/06/2026

1

1

6,44

1

1

6,44

05/06/2026

2

41

257,48

1

1

6,28

08/06/2026

1

1

6,72

5

861

5 785,92

09/06/2026

4

531

3 394,46

1

1

6,46

10/06/2026

1

1

6,46

1

1

6,46

11/06/2026

3

381

2 400,00

1

1

6,40

12/06/2026

2

171

1 077,34

1

1

6,34

15/06/2026

1

1

6,30

2

121

771,90

16/06/2026

1

1

6,28

2

101

644,28

17/06/2026

1

1

6,28

2

121

776,68

18/06/2026

1

1

6,40

3

391

2 537,20

19/06/2026

3

401

2 537,78

1

1

6,38

22/06/2026

3

312

1 966,62

1

1

6,34

23/06/2026

2

281

1 770,32

1

1

6,32

24/06/2026

1

1

6,30

1

1

6,30

25/06/2026

5

661

4 094,26

1

1

6,26

26/06/2026

1

1

6,20

1

1

6,20

29/06/2026

1

1

6,40

1

1

6,40

30/06/2026

3

321

1 999,18

1

1

6,38

 

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