EXCLUSIVE NETWORKS ET SERVICENOW S’ASSOCIENT POUR FAIRE PROGRESSER L’ADOPTION DE LA CYBERSÉCURITÉ AUGMENTÉE PAR L’IA DANS LA RÉGION EMEA

BOULOGNE-BILLANCOURT, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Exclusive Networks (Paris:EXN), orchestrateur de croissance en cybersécurité, annonce aujourd’hui la signature d’un accord stratégique de distribution avec ServiceNow, la tour de contrôle IA de la réinvention des entreprises, afin d’accélérer l’adoption de solutions de cybersécurité augmentées par l’IA en Europe et au Moyen-Orient.

Cet accord marque une nouvelle étape dans la stratégie d’Exclusive Networks en tant que spécialiste de la cybersécurité, en élargissant son rôle de la distribution à valeur ajoutée pour devenir un catalyseur de la transformation de la sécurité pilotée par l’IA au sein de l’ensemble du réseau de distribution. Au cœur de cette évolution se trouve une réalité de marché claire : l’IA redéfinit la manière dont les organisations détectent, gèrent et répondent aux risques. La cybersécurité dépend désormais de la capacité à connecter, à grande échelle, les données, l’automatisation, les plateformes et les écosystèmes spécialisés. Exclusive Networks est particulièrement bien positionné à cette intersection, en réunissant des éditeurs leaders et de nouvelle génération, et en jouant un rôle de lien essentiel entre les éditeurs et leurs communautés de partenaires dans toute la région EMEA.

La plateforme IA de ServiceNow est déjà intégrée à de nombreux éditeurs de cybersécurité leaders représentés par Exclusive Networks, créant ainsi un pont naturel entre les flux de travail d’entreprise et les meilleures technologies de sécurité. Ensemble, ServiceNow et Exclusive Networks associent des capacités IA de premier plan à une expertise approfondie en cybersécurité, créant ainsi une plateforme évolutive permettant aux partenaires de proposer des résultats de sécurité intégrés.

Exclusive Networks contribuera à accélérer l’expansion du réseau de distribution cybersécurité de ServiceNow en Europe et au Moyen-Orient, en s’appuyant sur son écosystème de partenaires spécialisés, son expertise technique et ses services de bout en bout, du développement de marché et de l’avant-vente jusqu’à l’adoption et au customer success. En collaborant étroitement avec ses partenaires et ses clients finaux, Exclusive Networks contribuera à développer le pipeline, à accélérer l’adoption de la plateforme et à générer des résultats business mesurables.

Ce partenariat élargit l’accès de ServiceNow à l’un des plus grands écosystèmes de partenaires spécialisés en cybersécurité de la région EMEA, tout en offrant aux partenaires d’Exclusive Networks l’accès à de plus larges opportunités de transformation d’entreprise, combinant IA, automatisation des flux de travail et cybersécurité.

Paul Eccleston, Chief Business Innovation Officer d’Exclusive Networks, déclare :

« La cybersécurité est de plus en plus façonnée par l’IA, l’automatisation et les flux de travail d’entreprise, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les partenaires de délivrer davantage de valeur business. En tant que partenaire cybersécurité de ServiceNow pour le pour le réseau de distribution dans la région EMEA, nous associons leur plateforme IA de premier plan avec notre expertise spécialisée en cybersécurité, notre écosystème de partenaires et nos capacités de services afin d’aider nos partenaires à accélérer leur croissance et à générer de meilleurs résultats pour leurs clients. »

Michael Park, SVP Global Partnerships and Channels de ServiceNow, déclare :

« La sécurité est aujourd’hui au premier rang des priorités de chaque client, et la rapidité compte plus que jamais. Exclusive Networks apporte un réseau de distribution spécialisé, une expertise technique approfondie et une expérience déjà reconnue par ses clients dans toute la région EMEA. Ensemble, nous offrons aux partenaires un accès plus rapide à des résultats de sécurité concrets, portés par l’IA et ancrés dans les flux de travail que les clients utilisent chaque jour. Nous sommes heureux d’accueillir Exclusive Networks au sein de l’écosystème partenaires de ServiceNow et nous nous engageons à soutenir le succès de chaque partenaire de leur réseau. »

À propos d’Exclusive Networks

Exclusive Networks (EXN) est un leader mondial de la distribution de solutions de cybersécurité, offrant aux partenaires et clients finaux un large portefeuille de technologies et de services via des modèles de mise sur le marché éprouvés. Présent dans plus de 45 pays et actif auprès de clients dans plus de 170 pays, le groupe allie expertise locale et puissance d’une organisation mondiale. Son portefeuille regroupe les principaux acteurs de la cybersécurité, et ses services couvrent la sécurité managée, la formation et l’accréditation technique, pour accompagner l’adoption rapide de nouvelles technologies et modèles économiques.

Pour en savoir plus : www.exclusive-networks.com

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