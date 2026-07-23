Aliko Scientific: Hospitex International signe un premier accord avec l'Institut d'oncologie d'Ouzbékistan en vue de la réalisation d'une étude de faisabilité concernant un projet national de dépistage Urine24

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Aliko Scientific SA (Euronext Growth Paris : ALIKO) – annonce que sa filiale italienne détenue à 100 %, Hospitex International S.r.l., a signé un premier accord avec la branche du Centre républicain scientifique et pratique spécialisé en oncologie et radiologie de Djizak en Ouzbékistan.

Francesco Trisolini, Directeur Général d’Hospitex International a déclaré : « Ce premier accord confirme l’intérêt international croissant suscité par Urine24 et constitue une reconnaissance importante du savoir-faire d’Aliko Scientific dans le domaine des solutions de diagnostic oncologique déployables à grande échelle. La décision de l’Institut ouzbek d’oncologie de s’appuyer sur notre expertise pour étudier un projet national de dépistage représente une étape significative dans la stratégie du Groupe visant à développer, sur les marchés internationaux, des solutions de diagnostic du cancer accessibles et fondées sur le modèle technologique Urine24. »

Dans le cadre de cet accord, l’Institut ouzbek d’oncologie a décidé de s’appuyer sur l’expertise d’Hospitex International pour réaliser l’étude de faisabilité d’un éventuel projet de dépistage des cancers des voies urinaires fondé sur le modèle Urine24, qui pourrait être déployé à l’échelle nationale.

L’accord, dont les travaux ont déjà commencé, porte sur une étude de faisabilité visant à évaluer les conditions techniques, opérationnelles, réglementaires, financières et organisationnelles nécessaires au lancement éventuel d’un programme pilote de dépistage dans le pays.

L’étude comprendra la définition du parcours opérationnel, l’évaluation des capacités de laboratoire et de la logistique, l’analyse du cadre juridique et réglementaire, la modélisation financière, l’étude de la stratégie de financement ainsi qu’une mission en Ouzbékistan menée par des représentants d’Hospitex. À l’issue de la mission, Hospitex remettra un Document de projet opérationnel, destiné à soutenir l’évaluation institutionnelle du projet et la structuration éventuelle de la phase suivante.

Sous réserve des conclusions positives de l’étude de faisabilité et de l’accomplissement des procédures institutionnelles et contractuelles requises, les parties prévoient d’évaluer une première phase de mise en œuvre, dont la valeur est estimée à environ 1 million d’euros.

Urine24 est le modèle de dépistage développé par Hospitex International pour favoriser la détection précoce des cancers des voies urinaires au moyen d’un parcours modulaire et évolutif, adapté à un déploiement dans des systèmes de santé présentant différents niveaux d’infrastructures et de capacités de diagnostic.

Cette collaboration fait suite à la visite institutionnelle du siège d’Hospitex, organisée dans le cadre du Health Study Tour promu par l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE) avec la participation de délégations du secteur de la santé provenant de plusieurs pays asiatiques.

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À propos d’ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA)

Basée à Paris, ALIKO SCIENTIFIC est la société mère d’un écosystème international d’entreprises dédié à l’avancement des diagnostics en oncologie. Cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALIKO, la société coordonne les activités industrielles, financières et de recherche à travers ses filiales : Ikonisys Inc. (États-Unis) et Hospitex International (Italie). La mission d’ALIKO SCIENTIFIC est d’innover dans le diagnostic du cancer en unissant technologies de pointe, ressources et investissements stratégiques afin de créer un centre d’excellence mondial en oncologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.alikoscientific.com

À propos d’IKONISYS

Ikonisys est un leader mondial des diagnostics automatisés, spécialisé dans la détection par hybridation in situ en fluorescence (FISH) et des cellules tumorales circulantes (CTC). S’appuyant sur une intelligence artificielle (IA) avancée et une plateforme de microscopie entièrement automatisée, Ikonisys offre une précision, une évolutivité et une efficacité inégalées dans les diagnostics du cancer et le suivi des traitements. Reconnue comme pionnière de l’automatisation pour la détection des cellules rares, Ikonisys est à l’avant-garde de la médecine personnalisée, permettant aux cliniciens de proposer des thérapies ciblées et d’améliorer les résultats pour les patients.

Pour plus d’informations, consultez : www.ikonisys.com

À propos d’HOSPITEX

Hospitex, basée à Florence, en Italie, est un leader mondial de l’innovation en cytologie. L’entreprise assure en interne la recherche, le développement et la production, garantissant ainsi les normes de qualité les plus élevées. Hospitex propose la technologie de cytologie en phase liquide (LBC) la plus avancée au monde, capable de traiter tout type d’échantillon cytologique avec une précision inégalée. Hospitex se distingue en étant la seule entreprise pleinement prête pour une intégration numérique fluide, ouvrant la voie à un avenir transformateur dans le domaine des diagnostics en cytologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.hospitex.com

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