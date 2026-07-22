NIQ与Circle K将全球数据分析合作扩展至超过12个国家

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的消费者情报公司NielsenIQ（NYSE：NIQ）与Circle K今日宣布达成一项为期多年的全球合作协议，覆盖北美和欧洲超过12个国家。此次合作将整合NIQ的全球规模、基于人工智能的分析能力以及深入的本地市场情报，助力Circle K优化决策流程、加速业务增长，并在其不断扩展的全球业务版图中提供一流的客户体验。

在竞争日益激烈且瞬息万变的零售环境中，此次合作使Circle K能够领先于不断变化的消费者需求，优化运营表现，并在各市场开拓新的增长机遇。借助NIQ的人工智能驱动型洞察与决策平台，Circle K的各业务部门和全球卓越中心将加速推进更智能的商品陈列、定价和运营决策——这些决策既能根据当地市场动态量身定制，又能与全球战略保持一致。

在欧洲，该协议使Circle K团队能够根据当地市场情况调整分析、商品组合和定价策略，同时确保各区域运营保持一致。

在加拿大，Circle K正扩大对NIQ预测性与规范性分析能力的应用，从而获得与目前在美国部署的相同先进解决方案。此次扩展实施还将提供更细致的市场层级分析，从而获得更深入、更本地化的洞察，以支持各业务部门的商品陈列和运营决策。

Circle K食品与零售业务高级副总裁Trey Powell表示，“随着Circle K业务版图的持续扩张，拥有一家既具备全球规模又拥有深厚本地专业知识的可靠分析合作伙伴变得越来越重要。NIQ的先进分析技术和基于人工智能的洞察力，帮助我们的团队做出更明智、更迅速的决策，从而让我们能够更好地服务客户，并加速各市场的业务增长。”

NIQ通过其专属服务模式为全球部署提供支持，包括面向Circle K全球各地办事处的现场支持。这种亲力亲为的方式旨在推动系统采用、实现价值最大化，并确保Circle K的商品陈列和分析团队能够充分发挥能力，从而加速洞察获取、优化决策并提升业务影响力。

NIQ饮料、酒类、烟草及便利店业务董事总经理James Hunt表示，“要在当今的零售环境中取得成功，既需要全球规模，也需要本地层面的精准运营。通过此次扩展合作，Circle K正利用人工智能驱动的洞察、分析和决策能力，以更快地推进业务，在全球范围内保持一致的运营规模，并为各业务部门，最重要的是为其客户，带来更出色的成果。” 随着Circle K推进其全球增长战略，NIQ与Circle K将携手继续深化合作，利用数据驱动的洞察力来提升各市场的业绩表现。

常见问题

NIQ与Circle K达成的这项协议中宣布了什么内容？

NIQ与Circle K通过一项为期多年的全球协议扩大了双方的合作，该协议覆盖北美和欧洲超过12个国家。根据该协议，Circle K将继续使用NIQ的预测性与规范性分析工具，以提高其在商品陈列、定价和运营方面的智能决策水平。

扩展协议涵盖哪些地区？

该协议涵盖北美和欧洲的多个市场。在欧洲，该协议使Circle K能够根据不同市场进行更深入的本地化定制；而在加拿大，则使Circle K能够获得目前在美国部署的相同先进分析能力。

Circle K将如何利用NIQ的分析能力？

Circle K将利用NIQ的预测性与规范性分析技术，获取更深入、更具本地化特征的洞察，从而为商品陈列、定价和运营策略方面的决策提供支持。此次扩展实施提供了更细致的市场层级分析，有助于各团队更有效地应对当地消费者需求和竞争格局的变化。

该协议如何支持Circle K的全球增长战略？

随着Circle K持续在全球范围内扩张，该协议提供了一个灵活的框架，既能确保NIQ解决方案在各地区得到统一部署，又能根据各个市场的具体需求进行定制。这种全球统一与本地适配之间的平衡，有助于Circle K在业务规模扩大过程中有效应对复杂局面。

NIQ的服务模式在此项合作中发挥什么作用？

此次扩大合作得到了NIQ专属服务模式的支持，该模式涵盖对Circle K全球各办事处的现场支持。这种亲力亲为的方式旨在推动解决方案的采用、实现价值最大化，并确保Circle K团队能够充分利用这些洞察。

关于NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ)是一家领先的消费者情报公司，致力于提供对消费者购买行为最全面且可信的洞察，并揭示新的增长途径。依托无与伦比的全球数据布局、精细化消费者和零售衡量数据，以及数十年的AI建模专长，NIQ构建的决策系统能够帮助企业将复杂的数据转化为切实有效的行动。

NIQ在90多个国家开展业务，覆盖全球约82%的人口和超过7.4万亿美元的全球消费支出。通过云端平台、先进分析技术和AI驱动的洞察，NIQ传递市场全貌(The Full View™)，帮助品牌和零售商了解消费者的购买行为、购买原因以及后续行动。

如需了解更多信息，请访问 www.niq.com 。

前瞻性声明

本新闻稿涉及Circle K与NIQ之间扩大全球分析合作事宜，其中可能包含关于预期消费者行为、市场趋势及行业发展的前瞻性声明。这些声明反映了基于现有数据、历史规律及各种假设的当前预期和预测。诸如“将”、“预计”、“预测”、“相信”、“展望”、“计划”、“展望未来”、“表明”等词语及类似表述旨在识别此类前瞻性声明。这些声明并非对未来结果的保证，且受固有不确定性因素的影响，包括消费者偏好、经济状况、技术进步及竞争格局的变化。实际结果可能与这些声明中明示或暗示的内容存在重大差异。尽管我们力求基于可靠数据和科学方法进行分析，但除适用法律要求外，我们不承担任何更新前瞻性声明以反映未来事件或情况的义务。

© 2026 Nielsen Consumer LLC。版权所有，保留一切权利。

#NIQ-一般类

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。