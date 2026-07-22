تتعاون Vultr وAMD مع University of Cambridge لدعم مشروع TESSERA AI وتسريع جهود المراقبة البيئية على مستوى العالم

--(BUSINESS WIRE)--كامبريدج، إنجلتراأعلنت Vultr، أكبر شركة بنية تحتية سحابية مملوكة للقطاع الخاص في العالم، وAMD، الشركة الرائدة في مجال الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، عن دعمهما لـ Energy & Environment Group في University of Cambridge في تطوير TESSERA، وهو نموذج تأسيسي رائد للذكاء الاصطناعي مصمّم لمراقبة التغيرات البيئية على المستوى الدولي وبنطاق غير مسبوق.

توفر Vultr البنية التحتية الحاسوبية، المعتمدة على مسرّعات AMD Instinct MI325X، اللازمة لإنشاء عمليات تضمين عالمية تغطي سطح اليابسة على الأرض خلال الفترة من 2017 إلى 2025، بما يتيح تطوير تطبيقات متقدمة في مجالات الزراعة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ومراقبة منشآت الطاقة المتجددة. يمثل هذا التعاون خطوة مهمة إلى الأمام في تسخير الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات الحفاظ على البيئة على مستوى الكوكب.

يعالج TESSERA البيانات المأخوذة من أقمار Sentinel التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية لإنشاء عمليات تضمين تفصيلية لسطح الأرض — وهي تمثيلات مضغوطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي — تغطي كل مربع تبلغ مساحته 10 أمتار على سطح كوكب الأرض. يُعدّ TESSERA أدق نموذج تأسيسي على الإطلاق يعتمد على تحليل كل بكسل من بيانات أقمار Sentinel، كما يتصدر المجال من حيث جودة النتائج وإمكانية إعادة إنتاجها. تتيح عمليات التضمين هذه للباحثين والحكومات والمؤسسات حول العالم تتبُّع التغييرات البيئية، بدءًا من مراقبة حالة المحاصيل وصولاً إلى اكتشاف إزالة الغابات، على نطاق وبدقة لم يكن من الممكن تحقيقهما من قبل.

"يضع هذا التعاون Vultr في طليعة التقاطع بين أحدث تقنيات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وجهود الحفاظ على البيئة على مستوى الكوكب"، حسبما قال Kevin Cochrane، الرئيس التنفيذي للتسويق في Vultr. "من خلال توفير الموارد الحاسوبية المطلوبة لتشغيل TESSERA واعتماد تقنيات المصدر المفتوح، تتيح Vultr إجراء أبحاث ذات تأثير ملموس وفوري في العالم الحقيقي، بدءًا من مساعدة صغار المزارعين على تحسين إنتاجية محاصيلهم وصولاً إلى رصد فقدان التنوع البيولوجي في النظم البيئية الحيوية".

وأضافت Stephanie Dismore، نائبة الرئيس الأولى لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في AMD: "يُظهر TESSERA الإمكانات التي تصبح ممكنة عندما تتمكن فرق البحث الرائدة عالميًا من توسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على قوة حوسبة مناسبة وأساس برمجي مفتوح. ومن خلال تشغيل TESSERA على البنية التحتية السحابية من Vultr والمدعومة بوحدات معالجة الرسومات AMD Instinct™ MI325X وحزمة البرامج المفتوحة AMD ROCm™، يتمكن باحثو University of Cambridge من معالجة بيتابايتات من بيانات الأقمار الصناعية بكفاءة وإنشاء عمليات تضمين على نطاق الكوكب تساعد على تحويل المراقبة البيئية إلى رؤى قابلة للتنفيذ".

سيستفيد المشروع من البنية التحتية من Vultr المدعومة بتقنيات AMD، بما في ذلك تكوينات 4x8 من وحدات معالجة الرسومات MI325X، لمعالجة عمليات التضمين واستضافتها. ستدعم هذه البنية التحتية كلاً من متطلبات التدريب المكثفة واحتياجات التخزين طويلة الأمد لمجموعة البيانات العالمية.

أكّد البروفيسور Anil Madhavapeddy، أستاذ الحوسبة الكوكبية في قسم علوم الحاسوب والتكنولوجيا بـ University of Cambridge، والمدير المشارك لـ Cambridge Centre for Earth Observation، التزام المشروع بإتاحة الوصول المفتوح: "يتمثل هدفنا في إتاحة تقنيات المراقبة البيئية على نطاق الكوكب للجميع. ومن خلال توفير عمليات تضمين TESSERA بشكل مجاني بموجب ترخيص CC-BY ونشر مسار التدريب الكامل، نضمن قدرة أي باحث أو جهة حكومية أو مؤسسة حول العالم على نشر هذه التقنية وتوظيفها بما يتناسب مع احتياجاتها الخاصة في مجال الحفاظ على البيئة".

ستوفر Energy & Environment Group عمليات التضمين، إلى جانب مسار قابل لإعادة الإنتاج بالكامل يتيح بناء النموذج من الصفر على البنية التحتية من Vultr، بما يسمح بنشره وإجراء عمليات ضبط دقيقة عليه لتلبية احتياجات التطبيقات الإقليمية.

تشمل المتطلبات الحوسبية للمشروع كلاً من موارد وحدات معالجة الرسومات (GPU) لتدريب النموذج وقدرات وحدات المعالجة المركزية (CPU) لمعالجة بيانات رصد الأقمار الصناعية الأولية.

ثلاثة قطاعات تطبيقية رئيسية

سيعمل التعاون على تطوير دراسات حالة عبر ثلاثة قطاعات تطبيقية رئيسية:

تحسين الإنتاج الزراعي والزراعة : تمكين الزراعة الدقيقة عبر مراقبة صحة المحاصيل، والتنبؤ بالإنتاجية، وإدارة المخاطر بدقة تبلغ 10 أمتار، مع التركيز بصورة خاصة على دعم صغار المزارعين في المناطق النامية.

: تمكين الزراعة الدقيقة عبر مراقبة صحة المحاصيل، والتنبؤ بالإنتاجية، وإدارة المخاطر بدقة تبلغ 10 أمتار، مع التركيز بصورة خاصة على دعم صغار المزارعين في المناطق النامية. مراقبة التنوع البيولوجي والحفاظ عليه : تتبّع التغيرات في الموائل، وتوزيع الأنواع، وصحة النظم البيئية عبر بيئات متنوعة، بدءًا من الغابات الاستوائية وصولاً إلى شبكات السياجات النباتية في المملكة المتحدة، التي تُعد موائل حيوية لأنواع مثل القنافذ.

: تتبّع التغيرات في الموائل، وتوزيع الأنواع، وصحة النظم البيئية عبر بيئات متنوعة، بدءًا من الغابات الاستوائية وصولاً إلى شبكات السياجات النباتية في المملكة المتحدة، التي تُعد موائل حيوية لأنواع مثل القنافذ. البنية التحتية للطاقة المتجددة : اكتشاف ورسم خرائط منشآت الطاقة الشمسية، ومزارع الرياح، وغيرها من البنى التحتية للطاقة المتجددة، لدعم تخطيط التحول في قطاع الطاقة ووضع السياسات.

واختتم البروفيسور Madhavapeddy قائلاً: "تُبرز هذه الشراكة كيف يمكن للبنية التحتية السحابية تسريع الأبحاث العلمية وتحقيق تأثير ملموس على مستوى الكوكب". "نحن نُرسّخ نموذجًا جديدًا للمراقبة البيئية المفتوحة والمتاحة للجميع، بما يتيح الاستفادة من البيانات في دعم قرارات السياسات واتخاذ إجراءات فعّالة للحفاظ على البيئة في المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم".

بدأ التعاون في نوفمبر 2025، وأصبحت أولى عمليات التضمين العالمية متاحة للعامة منذ أوائل عام 2026.

نبذة عن Vultr

تسعى Vultr إلى جعل البنية التحتية السحابية عالية الأداء أكثر سهولة في الاستخدام، وذات تكلفة معقولة أكثر، ومتاحة محليًا للمؤسسات ومبتكري الذكاء الاصطناعي حول العالم. وتحظى Vultr بثقة مئات الآلاف من العملاء النشطين في 185 دولة، بفضل ما تقدمه من حلول مرنة وقابلة للتوسع على مستوى عالمي، تشمل الحوسبة السحابية، ووحدات معالجة الرسوميات السحابية، والخوادم المادية، وحلول تخزين السحابة. تأسست Vultr على يد David Aninowsky، وقد تم تمويلها ذاتيًا لأكثر من عقد من الزمن، لتصبح اليوم أكبر شركة خاصة في العالم في مجال البنية التحتية السحابية.

تعرّف على المزيد من المعلومات على: www.vultr.com.

نبذة عن AMD

AMD (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: AMD) تدفع عجلة الابتكار في مجالي الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي للمساهمة في حل أهم التحديات التي يواجهها العالم. اليوم، تدعم تقنيات AMD مليارات التجارب عبر البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، وأجهزة الكمبيوتر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والألعاب. ومن خلال محفظة متكاملة وواسعة من وحدات المعالجة المركزية (CPUs)، ووحدات معالجة الرسومات (GPUs)، وتقنيات الشبكات والبرمجيات المُحسّنة للذكاء الاصطناعي، توفر AMD حلول ذكاء اصطناعي متكاملة تغطي كامل منظومة الحوسبة، بما يتيح مستويات الأداء وقابلية التوسع المطلوبة لعصر جديد من الحوسبة الذكية. تعرّف على المزيد من المعلومات على www.amd.com.

نبذة عن Energy & Environment Group بـ University of Cambridge

توظّف Energy & Environment Group في قسم علوم الحاسوب والتكنولوجيا بـ University of Cambridge مناهج حوسبية لمعالجة التحديات التي تواجه كوكب الأرض، بما في ذلك تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والإدارة المستدامة للموارد. تربط المجموعة بين البحث الأكاديمي والتأثير العملي في العالم الحقيقي من خلال شراكات مع مؤسسات من بينها مركز الرصد العالمي للحفظ التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-WCMC)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، ومبادرة كامبريدج للحفاظ على الطبيعة.

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