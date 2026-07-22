ID LOGISTICS : BONNE CROISSANCE AU 2ÈME TRIMESTRE 2026, CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE +22,4%

ORGON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) leader européen de la logistique contractuelle, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre 2026.

Eric HÉMAR, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : « Au premier semestre 2026, ID Logistics enregistre une croissance soutenue dans l’ensemble de ses zones géographiques, avec une solide performance en Amérique du Nord où l‘activité progresse de 46% à taux de change constant. En raison du nombre d’appels d’offres sur lesquels nous travaillons ainsi que des 17 nouvelles opérations lancées depuis le début de l’année, nous anticipons une nouvelle année de forte croissance organique. »

Chiffre d’affaires, en M€ 2026 2025 Variation Variation à données comparables* 2ème trimestre 1 093,9 893,9 +22,4% +22,6% 1er semestre 2 084,6 1 761,7 +18,3% +20,0% *voir en annexe Expand

POURSUITE DE LA CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 2ÈME TRIMESTRE 2026 : +22,4% (+22,6% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS)

ID Logistics enregistre un chiffre d’affaires de 1 093,9 M€ au 2ème trimestre 2026, en progression de +22,4%.

Retraitée d’un effet de change légèrement défavorable au cours du trimestre, la croissance est de +22,6% par rapport au 2ème trimestre 2025, alors que la base de comparaison était particulièrement élevée (+16,5% à données comparables au 2ème trimestre 2025).

Au cours du 2ème trimestre 2026, on observe en particulier :

Un bon niveau d’activité en France avec un chiffre d’affaires en hausse de +6,5% (24% du chiffre d’affaires du Groupe) ;

Une bonne progression du chiffre d’affaires en Europe hors France (46% du chiffre d’affaires du Groupe) de +22,0% à données comparables ;

Une très forte dynamique en Amérique du Nord (22% du chiffre d’affaires du Groupe), avec une augmentation du chiffre d’affaires de +51,5% à données comparables ;

Une hausse de +18,4% à données comparables pour les autres zones géographiques (8% du chiffre d’affaires Groupe) ;

Au cours du 2ème trimestre 2026, le Groupe a démarré 12 nouveaux dossiers.

ID Logistics termine ainsi le 1er semestre 2026 avec un chiffre d’affaires de 2 084,6 M€, en croissance de +18,3%, dont +20,0% hors effet de change. Au cours des six premiers mois de l’année 2026, ID Logistics a démarré 17 nouveaux dossiers, un niveau légèrement supérieur à celui du 1er semestre 2025.

NOUVEAUX CONTRATS

ID Logistics a répondu à un nombre élevé d’appels d’offres au cours du 2ème trimestre 2026. A titre d’exemple, le Groupe a gagné ou démarré les nouveaux contrats suivants :

ID Logistics étend son partenariat avec un leader mondial de la nutrition animale et démarre une nouvelle activité dans le Sud de la France sur un site de 36 000 m² avec 60 personnes.

Moins d’un an après l’ouverture du Canada, et fort de la qualité de sa première opération, ID Logistics a été retenu pour l’ouverture d’un nouveau dossier. Ainsi, le Groupe ouvre un site de 100 000 m² dans la région de Toronto, qui emploiera 700 personnes à terme.

Aux États-Unis, SC Johnson renouvelle sa confiance au Groupe avec l’ouverture d’un deuxième site pour ce spécialiste dans la fourniture de solutions de soin cutané, de nettoyage et d'hygiène. Sur ce site de 80 000 m² dans les environs de Chicago, ID Logistics traite des opérations de logistique contractuelles et de co-packing avec près de 200 personnes.

En Pologne, ID Logistics a démarré une activité pour Natura, l'un des principaux distributeurs de produits de beauté en Pologne, avec plus de 200 magasins physiques à travers le pays et une boutique en ligne. Le Groupe gère à la fois les flux physiques et e-commerce sur un site de 8 500 m² au sud-ouest de Varsovie.

NOUVEAU PAYS

En ligne avec sa stratégie de développement international, ID Logistics a ouvert son 20ème pays en accompagnant en Australie, son client leader mondial du e-commerce. Basée à Melbourne sur un site de 86 000 m², cette première opération emploie 550 personnes.

PERSPECTIVES

ID Logistics entend poursuivre sa stratégie de développement organique tout au long de l’année 2026, dans le prolongement des performances réalisées en 2024 et 2025.

A court terme, les priorités du Groupe restent le bon démarrage des nouvelles opérations remportées récemment et la poursuite de sa démarche d’excellence opérationnelle grâce à des solutions toujours plus innovantes, centrées sur l’utilisation de l’intelligence artificielle et bien adaptées à un environnement économique mondial en constante évolution.

PROCHAINE PUBLICATION

Résultats du 1er semestre 2026 : le 26 août 2026, après clôture des marchés.

A PROPOS D’ID LOGISTICS :

ID Logistics, dirigé par Eric HÉMAR, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 Md€ en 2025. ID Logistics gère 450 sites implantés dans 20 pays représentant 10 millions de m² opérés sur les cinq continents avec 55 000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, e-commerce et produits de grande consommation, cosmétiques et mode, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et fait partie de l’indice SBF 120. (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

ANNEXE

Chiffre d’affaires, en M€ 2026 2025 Variation Variation à données comparables* 2ème trimestre France 261,5 245,5 +6,5% +6,5% Europe (hors France) 508,9 417,6 +21,9% +22,0% Amérique du Nord 236,4 159,7 +48,0% +51,5% Autres 87,1 71,1 +22,5% +18,4% Total 1 093,9 893,9 +22,4% +22,6% 1er semestre France 503,3 476,0 +5,7% +5,7% Europe (hors France) 983,2 823,5 +19,4% +19,7% Amérique du Nord 439,6 320,5 +37,2% +46,3% Autres 158,5 141,7 +11,8% +13,8% Total 2 084,6 1 761,7 +18,3% +20,0% *voir ci-dessous Expand

VARIATION À DONNÉES COMPARABLES

Les variations à données comparables du chiffre d’affaires reflètent la performance organique du Groupe ID Logistics en excluant l’impact :

- des variations de périmètre : la contribution au chiffre d’affaires des sociétés acquises au cours de la période est exclue de cette période et la contribution au chiffre d’affaires des sociétés cédées au cours de la période précédente est exclue de cette période;

- des changements dans les principes comptables applicables;

- des variations de taux de change en calculant le chiffre d’affaires des différentes périodes sur la base de taux de change identiques : ainsi les données publiées de la période précédente sont converties en utilisant le taux de change de la période en cours.

Passage des données publiées aux données comparables du chiffre d’affaires